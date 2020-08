“Cállense ya, si no saben no hablen”: Verónica Castro rompió el silencio y defendió a Cristian

Yolanda Andrade reveló que Cristian golpeó a Verónica Castro, pero la actriz dijo que es una mentira (Instagram)

La actriz y cantante Verónica Castro salió en defensa de su hijo Cristian, señalado en los últimos meses por haberla golpeado.

En una entrevista para el programa radiofónico de Janett Arceo, Verónica reconoció que le duele bastante el que su hijo esté implicado en ese tipo de acusaciones.

Sin mencionar directamente los nombres de Yolanda Andrade y Gabriela Bo, Vero habló brevemente de los señalamientos.

Andrade aseguró que Cristian golpeó de manera tan brutal a Verónica que incluso la mandó al hospital, mientras que Gabriela contó oscuros detalles de su matrimonio, como el hecho de que Castro era muy violento, infiel y tomaba leche en biberón.

Verónica Castro habló con Janett Arceo de las acusaciones contra su hijo Cristian (Captura de pantalla YouTube)

“Sí duele bastante, sí me duele que lo estén molestando, a quién no le va a doler que le toquen a sus hijos y más diciendo tantas mentiras y hablando de tantas cosas ilógicas ”, comentó Verónica a Janett.

“Yo digo que Dios bendiga a mi hijo toda la vida y que también que bendiga a estas gentes que tienen la boca tan sucia; hablando de bocas, hay que taparse la boca porque aunque no tengas coronavirus y aunque no te vayas a infectar puedes infectar a los demás, hay que usar tapabocas”, añadió.

Entre molesta, frustrada y desesperada, la reconocida actriz mexicana se preguntó si no tienen algo mejor que hacer todas esas personas que han hablado mal de su hijo.

Verónica lamentó que agredan a su hijo

“El pez muere por su boca, no hablemos, si no tienes nada bueno que decir y dices puras pendejad*s, mejor no digas nada. La gente si no tiene cosas buenas que decir mejor que no diga nada y la otra, que se busquen una vida porque parece que no tienen vida, qué no tendrá nada que hacer la gente, yo tengo muchas cosas que hacer... Cállense ya, si no saben no hablen, no tiene caso”.

Verónica había preferido guardar silencio tras las acusaciones en contra de Cristian, pero decidió referirse al asunto en la reciente entrevista.

Su hijo Cristian sí había enfrentado las acusaciones. Primero dijo al diario Reforma que Yolanda solo estaba tratando de colgarse de su fama, y más adelante reconoció que sí había llegado a jalonear a su madre, pero minimizó el asunto en el hecho de que tuvo “mil peleas” con Verónica Castro, e incluso reveló que también su tío José Alberto tuvo fuertes discusiones tanto con la actriz como con su madre, Doña Socorro, fallecida el pasado abril.

Gabriela Bo también contó oscuros detalles de Cristian

“Ya salió la noticia, siempre el revival de las cosas de que me jaloneé con mi ex esposa o me jaloneé con mi mamá, jalones siempre va a haber. Es una locura que alguien no diga groserías, a veces groserías entre parejas o se digan groserías a los parientes, puedes decirlas y luego pides perdón”, dijo Cristian en una entrevista con Despierta América.

Precisamente sobre la muerte de su madre, Verónica también habló con Janett Arceo.

“Ella tenía ganas de hacer muchas cosas, pero ya no podía. Fue irremediable, te queda un hueco muy raro, esa mamá para mí era muy especial, me manejaba la vida. Sus últimas palabras fue que tenía que haberme soltado un poquito más la rienda porque no me quería dejar tan sola, estoy muy bien así, le doy las gracias. Fue una gran maestra de vida, me enseñó a ser fuerte, a echarle ganas”, comentó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Denuncias, maltrato y violencia de género: el expediente secreto de Cristian y Verónica Castro

Yolanda Andrade volvió a criticar a Cristian Castro: “Lo que hizo con su mamá no tiene nombre”

Cristian Castro admitió que ha jaloneado a Verónica Castro: “He tenido mil peleas con mi mamá”