Se filtró presunta foto de Yolanda Andrade y Verónica Castro juntas en París

Yolanda Andrade y Verónica Castro se habrían unido en 2004 en Ámsterdam (Foto: Instagram)

Los rumores de la presunta relación amorosa entre Verónica Castro y Yolanda Andrade resurgieron tras la filtración de una fotografía en la que ambas famosas aparecen juntas y abrazadas en París. Esta polémica ha rondado a la madre de Cristian Castro desde el año pasado, cuando la conductora de programas de Unicable Yolanda Andrade reveló en entrevista con el periodista Javier Poza que se había casado en el pasado con una exitosa actriz y conductora.

Tras la incendiaria declaración, surgieron distintos rumores que apuntaban a que Verónica Castro es la persona aludida por la presentadora de televisión, por lo que se desataron distintas teorías e hipótesis en torno a una presunta relación sentimental entre ellas.

Verónica Castro, ante los señalamientos, más tarde expresó que ella no había sostenido relación alguna con Andrade, desmintiendo los rumores con una publicación en las redes sociales en la que dijo sentirse tan presionada y señalada que estaba considerando despedirse de los escenarios que la han visto desempeñarse en la actuación, la música y la conducción por cerca de 40 años.

Yolanda Andrade ha sostenido su versión desde el momento en que la dio a conocer, pese a los desmentidos de Castro (Foto: Archivo)

Luego de calmarse las aguas, ahora surgió una fotografía en la que presuntamente aparecen ambas conductoras en París, enfrente de la emblemática catedral de Notre Dame. Fue el programa de televisión De primera mano donde los conductores mostraron dicha imagen, hecho que de inmediato revivió los dimes y diretes en este caso. El periodista y titular de la emisión Gustavo Adolfo Infante confirmó las declaraciones de Andrade y expresó que dicha información siempre fue un “secreto a voces” que en el medio de la televisión y los espectáculos ya se conocía, además cuestionó el proceder de Andrade.

“Era un secreto a voces, como cuando una persona es gay, cuando una persona tiene un amante, lo que sea, a veces no se dice, pero todo el medio lo sabíamos, la relación de Verónica Castro y Yolanda Andrade era un secreto a voces. ¿Fue correcto o incorrecto que Yolanda lo dijera? Pero de que anduvieron, anduvieron”, puntualizó el conductor.

Verónica Castro anunció su retiro tras el escándalo por su supuesta boda con Yolanda Andrade (Foto: Captura de pantalla/Televisa)

La foto difundida podría avalar la versión que durante meses ha sostenido cabalmente la conductora del programa Confesiones con Yolanda, quien asegura que se unió en una ceremonia simbólica con la actriz de melodramas internacionales como Los ricos también lloran.

Tras dar a conocer ese episodio de su vida y tras la renuencia de Castro a hablar sobre su vida privada, Yolanda Andrade, quien comenzó su carrera como actriz, fue clara al decir que no quiere ofender a Castro por contar su verdad. “No hicimos nada malo, no hicimos mal a nadie, y tampoco quiero que diga que soy una malagradecida, porque no entiendo lo que hizo por mí”, expresó.

La foto habría sido captada en 2004 (Foto: De primera mano)

Andrade se sorprendió porque cuando Verónica habló ante algunos medios mexicanos para negar todo, "ella dijo muy despectivamente que no era lesbiana. Eso fue muy feo de su parte, yo creo que lo hizo con mucho coraje porque dio un énfasis muy, repito la palabra, despectivo, contra la comunidad, como si ser lesbiana fuera algo malo".

Un par de días antes de que Yolanda Andrade confirmara su relación, Verónica Castro en un programa de radio para explicar que ya se había comunicado con la presentadora para pedirle que la dejara en paz.

Verónica se notaba molesta y confirmó: "Quise mucho a Yolanda, la quise mucho, ya no la quiero. Ya le dije que ya no, porque ya se pasó de graciosa y de simpática, ya se pasó a ser agresiva".

“No me casé, no soy su mujer, no soy su esposa. No me casé. Ya le escribí y le pedí de favor que me deje en paz. Yo ya no tengo fuerza y no estoy en un buen momento. Entonces que por favor me deje tranquila”, expresó Castro luego de que Yolanda la retara a desmentir la boda.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Yolanda Andrade volvió a criticar a Cristian Castro: “Lo que hizo con su mamá no tiene nombre”

Cristian Castro admitió que agredió a Verónica Castro durante una discusión

“Que me demande”: Yolanda Andrade retó a Cristian y sostuvo que el cantante sí golpeó a Verónica Castro