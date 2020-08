Chistes, nostalgia y confesiones: así vivieron Belinda, Ricardo Montaner, María José y Christian Nodal la semifinal de “La Voz México”

(Foto: captura de pantalla)

Ricardo Montaner, Belinda, María José y Christian Nodal vivieron su mejor noche sobre el escenario de La Voz México. Durante el penúltimo episodio del reality show, los coaches eligieron a sus mejores exponentes para enfrentarse en la gran final, derrocharon alegría y nostalgia, e hicieron grandes interpretaciones que quedaron en la memoria de sus seguidores.

La semifinal del programa de TV Azteca sirvió para que Ricardo Montaner y Belinda, así como María José y Christian Nodal, cantaran algunos de sus éxitos e hicieran algunas confesiones sobre sus trabajos conjuntos.

Ésta fue la primera ocasión que el cantautor venezolano interpretó un tema compuesto por Belinda, lo que les despertó varias emociones a ambos artistas que no desaprovecharon la oportunidad para presumir la gran relación que han conformado a lo largo de dos temporadas de La Voz México.

Juntos cantaron Gaía y tras bambalinas recordaron la extraordinaria relación que han logrado gracias a la convivencia, chistes y consejos.

“Yo me río contigo, como me río en mi casa. Con nadie jamás me he reído como contigo”, reconoció Montaner en una conversación con Belinda. Ambos artistas hicieron varios juegos al aire como el “chinchampu”, entre otros.

Incluso conversaron sobre sus relaciones amorosas y así, la intérprete de Luz sin gravedad aceptó que quisiera tener un amor tan bonito como el de su compañero en la emisión.

María José y Christian Nodal también tuvieron una gran participación al cantar Adelante corazón. En una conversación más cercana, el novio de Belinda confesó que siempre ha sido una persona muy tranquila y tímida, mientras que en su infancia sus pasiones fueron el dibujo y el rap.

“Esta etapa fue totalmente diferente para mí. Si pudiera pagar para no hablar, nada más cantar, componer y grabar en el estudio yo lo haría, entonces fue un proceso muy divertido, pero también difícil y con ustedes (los coaches) fue muy fácil”, se sinceró con su compañera.

Nodal también tuvo la oportunidad de hablar de la ocasión en que una fanática lo mordió de la emoción.

La ex integrante de Kabah habló de sus sentimientos desde que se convirtió en mamá: “De repente saber que ya no eres independiente fue muy difícil, porque esa persona depende de ti y es trabajar por ella”.

Los dos duetos capturaron la atención de los seguidores del reality y se expresaron en Twitter, donde llenaron de halagos a los coaches y sus últimas participaciones en el programa de TV Azteca.

Como tantas otras ocasiones, Ricardo Montaner y Belinda tuvieron interacciones muy divertidas. Esta vez la cantante fue evidenciada en pleno programa porque bostezó frente a todos.

Todo ocurrió durante la participación de Gabby Müller del equipo de Montaner, quien hizo un comentario para ventanear a su gran amiga.

“Agradezco a Beli lo que te hizo crecer... estabas bostezando, te caché”, dijo Ricardo durante su participación.

Belinda lo negó, pero tras revisar las grabaciones no pudo ocultarlo más: “Sí bostecé, qué malos. El bostezo no es de sueño sino un estado de relajación, tu voz no me relaja, me da paz”.

Los finalistas son:

Equipo Montaner: Alexis Tanguma y Alonso Hernández.

Equipo Belinda: Juan Ma y Prudence.

Equipo María José: Glenda Ramírez y Majo Cornejo.

Equipo Nodal: Natalia Marrokin y Fernando Sujo.

