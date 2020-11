Se enfrentó a Arnold Schwarzenegger y entrenó a Superman: David Prowse y su pasión por el deporte

El actor también fue fisicoculturista (Foto: Archivo)

David Prowse será recordado por su interpretación de Darth Vader en la trilogía original de Star Wars. Dicho personaje fue una de las opciones que en su momento le dio a elegir George Lucas, también le ofreció ser Chewbacca.

Cabe señalar que el papel con el que más exposición mediática tuvo, fue consecuencia de su imponente físico -medía 1,98 metros-, aunque su marcado acento ocasionó que su voz fuera doblada por James Earl Jones. Parte del desarrollo de su físico fue consecuencia de su relación con el deporte.

Se interesó por el fisiculturismo en su adolescencia, tras pasar un tiempo hospitalizado, y durante 9 años entrenó y a sus 25 años participó en Mr. Universo, certamen en el que se enfrentó a Arnold Schwarzenegger, según se indica en el portal England Weight Lifting.

El originario de Bristol, Reino Unido, obtuvo una medalla de bronce en el Campeonato Británico de Levantamiento de Pesas y posteriormente dominó la competencia por tres años sucesivos (1962 a 1964). Representó a su país en los Juegos de la Commonwealth en 1962.

(Foto: Europa Press)

Aunque a los 50 años, era capaz de levantar más de 300 kilogramos, Prowse tuvo que lidiar con problemas de osteoartritis.

Su carrera como deportista le permitió ayudar a Christopher Reeve cuando se preparaba su físico para el papel de Superman, asistiéndolo como entrenador personal.

Su debut como actor fue en 1967, en la parodia de la película Casino Royale, de la saga del espía James Bond, donde interpretó Frankenstein, mismo papel que repitió en The Horror of Frankenstein (1970) y Frankenstein and the Monster From Hell (1974). Además, participó en la película Naranja Mecánica y en series como Doctor Who en 1972 y The Saint Space en 1999. Participó en al menos 70 películas.

David recibió en el 2000 la Orden del Imperio Británico, por parte de la Reina Isabel, al participar en una campaña de conciencia vial en la que se enfocó en enseñar a cruzar la calle a los niños y entender las normas de conducción.

(Foto: EFE)

Tras dicho reconocimiento, el actor declaró: “Es una de las mejores cosas que he hecho”.

Este domingo 29 de noviembre, Thomas Bowington, su representante, anunció “con gran tristeza” la muerte de Prowse en un mensaje colgado en su página de Facebook, donde indicaba que este falleció “ayer por la mañana”, sin precisar apenas detalles que ocasionaron su deceso.

Fue en el 2014 que Prowse dio a conocer el diagnóstico de demencia y fue que se retiró del ámbito público.

¡Que la fuerza esté con él, siempre! Aunque famoso por interpretar a muchos villanos, para mí y para todos los que conocieron a Dave y trabajaron con él, fue un héroe en nuestras vidas”, lamentó Bowington.

Con información de Reuters

