“Yo sí tengo para poder denunciarlos”: Carlos Cuevas afirmó que no quiere parar y exigió una disculpa pública de Aída y sus abogados

Carlos Cuevas afirmó que exigirá una disculpa pública a Aída y que no perdonará los cargos que puso en su contra (Foto: Instagram@carloscuevasoficial)

El pleito entre los cantantes Carlos y Aída Cuevas parece no tener fin y es que hoy la cantante afirmó que ya perdonó cualquier agravio en su contra, refiriéndose específicamente a los cargos de violencia intrafamiliar y difamación que había interpuesto en contra de su hermano.

A pesar de esta declaración, Carlos Cuevas decidió volver a arremeter en contra de su hermana y afirmó que las denuncias fueron rechazadas y archivadas simplemente porque no pudieron encontrarlo culpable ni pudieron sumarle ningún cargo a pesar de las declaraciones de Aída. Así lo dijo Carlos en una entrevista que le realizó el programa de espectáculos De Primera Mano:

Se archiva en definitiva porque no pudieron aportar pruebas, su estrategia ahora es decir ‘lo perdono’, ¿de qué me va a perdonar? Si nunca he sido juzgado ni condenado a nada

Aída Cuevas retiró los cargos contra Carlos y afirmó que lo perdona por todo lo que ha hecho (Foto: Instagram @aidacuevasoficial)

Y es que los abogados de la cantante, Alfonso Arnáez y Guillermo Pous, afirmaron para el programa de espectáculos Ventaneando, que la decisión de retirar los cargos vino directamente de Aída, quien dijo que dicho proceso ya le estaba causando muchos problemas pues comenzaba a causarle episodios de ansiedad y de estrés, por lo que dijo que analizó con su familia la mejor decisión, por lo que decidió retirar todos los cargos y archivar las demandas:

Ella por su salud mental y que fue una decisión que tomó en familia junto con sus hijos ha determinado y decidido otorgar el perdón ante el ministerio público a favor de su hermano. Con este perdón se extingue la acción legal y la carpeta que derivó de la denuncia se archiva en definitiva

Sin embargo, fue la misma cantante quien dijo que, a pesar de perdonarlo ante la ley, no lo perdona en lo familiar ni en lo personal, pues está segura de que sus actitudes han sido completamente intencionadas pero después de discutirlo con su familia, Aída determinó ya no seguir adelante:

La gente cree que uno porque lo agreden verbalmente no afecta y sí afecta y mucho cuando es de la sangre. Yo doy por terminado y le otorgo el perdón y que Dios lo perdone. Lo he platicado con mis hijos y lo que menos quiero es hacer daño (…), es desgastante todo esto y es recordar mucho daño que me ha hecho Carlos y son cosas imperdonables, pero por mi salud mental es por eso que he decidido tomar esta decisión

Pero Carlos Cuevas afirmó que para él no ha acabado y dijo que exigirá una disculpa pública con el fin de que se repare el daño pues aseguró que los abogados de Aída no pudieron nunca encontrar evidencia de dichos hechos y reiteró que, en caso de que no la reciba, él procederá a una demanda penal porque “yo sí tengo para poder denunciarlos”:

Carlos aseguró que tiene elementos para demandar a Aída, a Guillermo Pous y a Alfonso Arnáez (Fotos: Instagram @Carloscuevasoficial)

No pudieron comprobar nada desgraciadamente para ellos… nunca la he insultado, tan es así que nunca pudieron encontrar nada. Yo quiero una disculpa pública porque me la merezco, porque no presentaron ninguna prueba, yo sí tengo para poder denunciarlos y si quiero llevarlos a una demanda penal

Sumado a esto, el cantante afirmó que tiene una denuncia de hechos pero que tiene evidencia para poder denunciar tanto a Aída como a Guillermo Pous y a Alfonso Arnáez, pues aseguró que se metieron con su familia y lo llenaron de adjetivos:

Tengo una denuncia de hechos porque dijo que soy lo peor de lo peor, que le pegué a mi papá, un drogadicto, mujeriego, se metió con mi esposa y mis hijos, yo denuncié eso porque no debes dejar. Yo sí tengo pruebas para poder denunciar a ella, a (Guillermo) Pous y a (Alfonso) Arnáez

