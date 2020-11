No habrá paz en la familia: Aída Cuevas presentará más de 20 videos como evidencia contra su hermano Carlos

Los problemas entre Aída Cuevas y su hermano Carlos Cuevas no cesan y al parecer la cantante presentará una gran cantidad de pruebas en contra de su hermano a quien demandó por agresión física, violencia familiar psicoemocional y daño moral, en lo que es uno de los conflictos más polémicos debido a la guerra de declaraciones entre ambos.

Y es que fue el abogado Alfonso Arnáez quien anunció que Carlos Cuevas podría ser sometido a una evaluación psicológica debido a que supuestamente se ha dado una repetición a diversos ataques en contra no sólo de Aída sino de otras personas, por lo que se podría demostrar que el cantante padece un descontrol a nivel mental que le derivaría en reacciones violentas en contra de los que le rodean.

Y es que, según reportó el programa de espectáculos Ventaneando, Aída también presentará una prueba similar que supuestamente demuestra que ella tiene un trauma psicológico debido al constante bullying que su hermano ha emprendido contra ella mediáticamente, lo cual ha sido una carga muy pesada contra ella. Así lo dijo su abogado:

Y es que, para sumar fortaleza a su versión, el mismo abogado reiteró a las autoridades que le practiquen una prueba para que puedan confirmar el estado de salud mental en el que se encuentra la cantante, cosa que es un paso obligatorio a seguir ya que se debe de practicar un dictamen por parte de la fiscalía para garantizar que ambas partes tienen una buena salud mental.

El conflicto entre Aída Cuevas y Carlos ha llevado a acusaciones que se derivan hasta relaciones entre las que salieron a relucir nombres de otros famosos como Alberto Aguilera, mejor conocido como Juan Gabriel, ya que ambos han sido acusados de haber tenido una relación sentimental con el “Divo de Juárez” cosa que los ha llevado a tener algunos conflictos con el abogado del mítico cantante y compositor.

El abogado Joaquín Muñoz, llegó a afirmar que Aída Cuevas tuvo una relación sentimental con Juan Gabriel y que fruto de ello habría nacido Rodrígo Cuevas, el primer hijo de la cantante. Así lo dijo Muñoz:

Sin embargo fuera de la polémica tampoco se queda el mismo Carlos Cuevas, ya que el mismo Muñoz acusó que también había tenido un romance con “El Divo de Juárez”. Esto salió a relucir durante el programa de Laura Bozzo “Laura Sin Censura”:

Sin embargo, más allá de la relación que tienen ambos hermanos con Juan Gabriel, lo cierto es que parece que la relación es completamente irrecuperable, pues la misma Aída narró así los supuestos hechos de violencia que Carlos habría cometido en su contra, así lo dijo ante el programa Ventaneando:

Fue algo terrible. Llegó a embestirlo como toro (a su papá). Iba mal: no estaba sobrio (...) Conmigo también se puso agresivo: se me fue a los golpes. No sé si él esté dañado (...) Se le acusa porque a mí, psicológicamente, me ha dañado. No sé si lo nota, pero he adelgazado muchísimo. A mí me ha afectado mucho todo esto, claro que tengo una carta de la doctora con la que me estoy tratando desde hace dos años y medio para sobrellevar la situación, hago meditación trascendental, hago lo que puedo, pero me come todo esto