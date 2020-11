Galilea Montijo regresó a “Hoy” pero reveló que aún tiene secuelas del COVID-19: “Un agotamiento raro”

(Foto: Instagram de Galilea Montijo)

Tras superar la COVID-19 y reincorporarse a sus labores en el programa Hoy, Galilea Montijo confesó que sí tuvo tres días con síntomas por la enfermedad que le fue diagnosticada hace unas semanas y ahora tiene secuelas leves que no le impiden continuar con su vida normal resaltando las medidas impuestas por las autoridades.

La presentadora conversó con los medios de comunicación tras abandonar el foro del programa matutino de Televisa y habló de que aún tiene problemas para respirar, pero ya fue dada de alta y sus análisis resultaron negativos al virus.

“Luego como un poquito sofocada, como con este agotamiento raro pero es normal, me dijeron que voy a estar así un ratito. Sí la pasé mal tres días, pero gracias a Dios todo bien”, declaró.

“Si no me hubiera hecho el examen ni me hubiera enterado, a mí sólo me dieron durante los últimos tres días, también psicológicamente tiene mucho qué ver... Ya me hicieron exámenes de sangre y todo está bien, nada está inflamado”, añadió en el video publicado en el canal del periodista Edén Dorantes en YouTube.

(Foto: Instagram de Galilea Montijo)

Montijo destacó que lo que sí sufrió de angustias referentes a la enfermedad: “Te dan muchas angustias en la noche, de lo importante que es la salud, que tu familia esté bien. Es un bicho que desgraciadamente asociamos con la muerte y esas angustias te dan en la noche. Entonces es lo importante de estar bien con la vida, con el mundo.

Aseguró que ni su hijo ni esposo, el ex deportista y empresario, Fernando Reina Iglesias, presentaron ningún padecimiento referente al coronavirus.

La presentadora buscó continuar con sus actividades desde su casa para que su estado de ánimo no decayera. “Traté de hacer cosas en la casa. Esta es una enfermedad psicológica, a parte de que te sientes mal, psicológicamente sí te afecta, entonces traté de no estar todo el día en la cama; cuando tenía energía me levantaba y hacía cosas en la casa, con el niño”, comentó.

Aprovechó para recordar que sigue afectada por la muerte de su amiga y ex productora de Hoy, Magda Rodríguez, por lo que refrendó el apoyo hacia Andrea Escalona y Andrea Rodríguez.

“Muy difícil y muy triste (por el deceso de la consagrada creadora de contenido), pero por ella vamos a sacar el programa adelante, está al frente su hermana Andrea, está la Escalona a la que estamos apoyando como equipo, como amigos, tratando de sacarla de la rutina y que se distraiga porque vienen fechas difíciles”, resaltó.

Montijo destacó que no hace caso a los rumores y chismes, pero sí reprobó que aún usen la imagen de Magda Rodríguez para inventar historias sin sentido.

Video: andy___rodriguez / IG.

Galilea Montijo confesó el pasado 12 de noviembre que resultó positiva a COVID-19, razón por la que tuvo que ausentarse de los foros de Televisa y parar sus actividades laborales.

“¡¡¡Hola a todos!!! Los dejaré de ver unos días ya que mi prueba de COVID resultó positiva, Gracias a Dios en casa estamos bien. Les dejo besos y Feliz noche”, escribió desde sus historias de Instagram, junto a una sticker con la leyenda “Social distance”, en referencia a la Sana Distancia recomendada por las autoridades epidemiológicas.

Andrea Legarreta y otros conductores del matutino de Televisa se pronunciaron al respecto un día después. “Nuestra Gali dio positivo a Covid-19, entonces a mi negrita le mandamos todo el amor, todo el cariño, que se recupere. Se siente bien, ustedes la vieron ayer, ella ha estado bien, su familia también”, dijo al inicio del programa de Hoy en aquella ocasión.

“Lo que no sabemos es que de pronto hay algunos resultados que son falsos negativos, entonces no sabemos si ella ya va hasta de salida, y que a lo mejor su contagio fue al parejo de las Andreas, Escalona y Rodríguez, no sabemos ya por dónde”, añadió en el programa de esta mañana.

Tras algunos días de ausencia, Galilea confirmó que superó la batalla contra el COVID y se reincorporaría a sus actividades en HOY.

Ayer apareció en el programa al lado de Andrea Legarreta, Andrea Escalona y Andrea Rodríguez, quienes también padecieron coronavirus hace unos días.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“¿Por qué dicen que no te quiero?”: Galilea Montijo y Andrea Escalona regresaron a “Hoy” en medio de fuertes versiones de rencillas

“Negativo”: Galilea Montijo compartió el resultado de su última prueba y reveló que ya no tiene COVID-19

“Es una broma de humor negro”: Andrea Legarreta reaccionó al contagio de COVID-19 de Galilea Montijo

Galilea Montijo dio positivo a COVID-19