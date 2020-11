Tefi Valenzuela minimizó los videos en los que supuestamente no se observan las heridas que le provocó Eleazar “N”

(Foto: Instagram de Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela)

El abogado de Eleazar “N”, acusado de agresión familiar equiparada por la modelo y cantante peruana Stephanie Valenzuela, declaró para Venga la Alegría que presentarán como parte de la defensa del imputado, videos donde supuestamente se ve a la presunta víctima sin las marcas que dejaron los ataques en su contra.

Luego de que se filtraran fotografías donde se ven marcas de dientes sobre la piel del rostro y cuello de Stephanie, también se filtró a redes sociales un video donde aquellas marcas, supuestamente, ya no están. Ante esto, el abogado de la presunta víctima descartó que estas grabaciones fueran prueba de que se hubiera fabricado la evidencia para acusar a Eleazar “N”. Él aclaró que ese video “es viejo” y que no forma parte de las evidencias presentadas para probar las agresiones en contra de Stephanie.

Por su parte, ella declaró en exclusiva para Venga la Alegría, que los videos y fotografías filtradas no son de relevancia para ella “Lo único que acá importa es lo que el médico legista tiene, lo que la justicia tiene. Yo no me voy a desgastar dando respuestas a gente que, para mí, no tiene nada que ver en este caso”, aclaró.

En la audiencia del pasado jueves se discutió la posibilidad de que Eleazar “N” quedara en libertad condicional negociando con la víctima “un plan de reparación del daño que se le propone a la víctima y diversas condiciones que se le proponen al juez, y él terminó valorando esa situación”, declaró Édgar Becerra, uno de los abogados del imputado. Sin embargo, la resolución de la juez, luego de que se llevara a cabo la audiencia oral en la cual estuvieron presentes tanto Eleazar “N” como Stephanie, fue negar la posibilidad de libertad condicional.

Por lo tanto, el acusado tendrá que aguardar en el Reclusorio Norte hasta su próxima audiencia, que quedó agendada tentativamente para el 6 de enero del 2021. Ante esto, la cantante peruana expresó su alivio “Mientras él esté en el reclusorio nos da la tranquilidad de que se pueda investigar bien y de que no corramos el peligro de que él tome represalias en contra de nosotras”. Stephanie también habló por Jeanette Karam, la modelo mexicana que recientemente también presentó una denuncia penal en contra de Eleazar “N”.

Aunque Jeanette no ha podido revelar todavía los cargos que presentará junto con su equipo legal en contra de Elezar, sí comentó que estos tienen que ver con agresiones físicas, psicológicas y emocionales que presuntamente recibió por parte del imputado durante el año y medio de relación que mantuvo con él. “Ahorita me cuesta mucho trabajo entrar en detalles de todo lo que me hizo, pero lo que les puedo decir es que como Stephanie se vio, yo me llegué a ver, y si esto le pasó a ella estando dos meses con él, yo solamente quiero que ustedes se imaginen lo que yo pude vivir en un año y medio”, agregó Jeanette.

Ella cree que tal vez su denuncia no llegará a consecuencias tan fuertes como las que podría tener el proceso iniciado por Stephanie, sin embargo, se decidió a presentar la denuncia para dar más fuerza a la denuncia de su colega en el mundo del espectáculo.

Además, con su denuncia, Jeanette Karam pretende mandar un mensaje: “Yo no quiero que ninguna otra mujer pase lo que yo viví, lo que Vanessa López vivió, lo que todas hemos vivido porque no es justo, él no puede seguir saliendose con la suya”. Además, agregó que “quiero aprovechar el espacio para decirles a las mujeres que han sufrido violencia a que no se callen, porque nuestros agresores no merecen nuestro silencio”.

