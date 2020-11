Ernesto Cázares, “el campeón de México”, fue eliminado de Exatlón 2020: así fue su conmovedora despedida

Una vez más las playas costarricenses recibieron a Héroes y Titanes en el duelo más importante de la semana: la supervivencia. Esta vez los rojos lograron hacerse con la fortaleza, mientras que los azules tuvieron que pasar sus noches en la cabaña.

Para la eliminación, eran las mujeres rojas y los hombres azules los que se encontraban en riesgo de dejar la competencia. Los equipos se dieron cita en el circuito de agua de la competencia, uno de los más exigentes, para decidir el color del siguiente atleta que abandonaría el Éxatlón.

Héroes comenzó la supervivencia a la delantera. En la primera mitad lograron superar a sus contrincantes por al menos dos puntos. Sin embargo, como ya es costumbre en los duelos de este tipo, los Titanes no se dejaron ganar y remontaron.

Para la segunda parte de la Supervivencia, la competencia seguía reñida. Lo equipos concluyeron la segunda ronda con un marcador ocho a ocho. En la nueva dinámica, se escogió a un hombre y una mujer de cada equipo para jugar dos últimas carreras. Por los rojos jugaron el canoista Heliud Pulido y la futbolista Mati Álvarez, mientras que por los azules, la lanzadora de jabalina, Evelyn Guijarro y el futbolista Keno Martell.

Los rojos se llevaron los últimos dos circuitos e hicieron que lo azules tuvieran que enfrentar la batalla por la permanencia. A este duelo irían los dos puntajes más bajos del equipo: Keno Martell y el luchador olímpico Christian Anguiano.

Finalmente, el equipo azul tuvo que decidir quien de sus otros compañeros tendría que ir al duelo de eliminación. La basquetbolista Cassandra Ascencio anunció que “el campeón de México”, Ernesto Cázares, sería el último posible eliminado.

Tras una reñida competencia en el circuito de las tuberías fue el practicante de Parkour quien tuvo que dejar la competencia. La partida de este participante fue especialmente difícil para el equipo pues, no solo fue de los primeros participantes en entrar a Exatlón, también era “el corazón del equipo”, como lo nombraron sus propios compañeros.

Los Héroes abrazaron a Ernesto, quien ganó la primer competencia de Exatlón México que se realizó en la historia, y sus compañeros lo despidieron entre lágrimas. Incluso, el propio conductor Antonio Rosique soltó unas lágrimas. Como en cada despedida, el eliminado de esta semana dio unas palabras antes de dejar las playas costarricenses donde se lleva a cabo el reality.

Así como tuve la mente para ganar el primero, también tengo la mente para perder y yo sé que me fui con uno de los grandes (...) para mi es un honor irme de esta forma. Lo que más me duele de irme es que no le pude dar un abrazo de despedida a mi hermano

Señaló que Aristeo es una de las personas más importantes para él porque lo ha apoyado a lo largo de su vida. Sobre su equipo mencionó:

Cada día aunque me levantaba triste intentaba darles lo mejor a ellos porque ellos se merecen lo mejor y me enseñaron a mí a disfrutarlo de diferentes formas y me enseñaron también a que se puede tener amigos leales. Me voy feliz, sé perder, en algún momento iba a pasar.