Exatlón 2020: Gloria Murillo fue la segunda mujer eliminada de Titanes, tras la sorpresiva victoria de Héroes

En la décima semana de competencia Titanes y Héroes tuvieron que enfrentarse a una nueva batalla por la supervivencia en la que los azules no querían perder a otro de sus integrantes en la eliminación.

Los Titanes les quitaron la fortaleza a los Héroes en la semana y los enviaron al campamento, donde tendrían que sufrir de escasos recursos e insumos. Además, antes de comenzar con la batalla por la supervivencia el conductor del programa, Antonio Rosique, envió un mensaje de fuerza a Turquía, donde se vivió un terremoto de 6.6 grados.

El Circuito de las Tuberías fue la sede de la contienda entre rojos y azules. Esta vez las mujeres de Titanes se encontraban en riesgo, mientras que para los Héroes eran los hombres quienes podrían ser eliminados.

Héroes estuvo a la delantera desde un principio, pues en la primera mitad de la contienda se posicionaron sobre sus rivales cinco a tres, pero corrían el riesgo de volver a perder si los Titanes remontaban la competencia, un escenario ya ya han experimentado en otras batallas de este tipo.

Sin embargo, y aunque los Titanes lograron empatar un par de veces, los azules lograron los 10 puntos de la batalla contra siete de los rojos, logrando mantenerse juntos por primera vez desde hace varias semanas.

Así, como no sucedía desde hace más de un mes, Antonio Rosique anunció a dos de las atletas rojas que podrían abandonar la competencia: la velocista Gloria Murillo y Mariana Ugalde, jugadora de bádminton. Finalmente, la última de las competidoras que iría a la eliminación fue elegida por su propio equipo y anunciada por la futbolista Mati Álvarez.

Después de analizarlo en conjunto Carmelita Correa, atleta de salto con garrocha, fue la tercera posible eliminada de las playas del Éxatlon.

Las tres mujeres rojas tuvieron que enfrentarse al Circuito de Fuerza de la competencia, el cual exige un gran esfuerzo por parte de los participantes por los pesados obstáculos que tienen que sortear. Carmelita se mantuvo a la cabeza con una participación impecable en la que la mayor parte del tiempo se mantuvo con las cinco vidas.

Fue Gloria Murillo, quien comenzó a la baja en su participación, y quedó con una vida, mientras que sus compañeras tenían cuatro y tres vidas. El equipo contaba con tres medallas transferibles, las cuales pertenecían a Mati Álvarez, la velocista Zudikey Rodríguez y el futbolista Patricio Araujo, pero ninguno de ellos le transfirió la presea a Gloria para que tuviera una vida extra.

Así se disputó un último duelo entre la velocista y la jugadora de bádminton que convirtió a Gloria Murillo en la segunda mujer de los Titanes en abandonar la competencia. Tras la contienda, la atleta eliminada compartió unas palabras para sus compañeros y los espectadores:

Yo estoy muy consiente de que me gané mi lugar aquí por todo lo que logramos en la primera temporada (...) sabía que iba a ser difícil el regreso porque es una oportunidad que no a toda persona se le da. Lamentablemente así es esto, no solo aquí si no también afuera