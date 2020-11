Exatlón 2020: un nuevo adiós para Titanes y el primer riesgo de eliminación para Ernesto Cázares

Tras una nueva semana de contiendas, los atletas de Exatlón México volvieron a enfrentarse en una batalla por la supervivencia que llevó las emociones al límite por el riesgo de dejar la competencia.

Durante la semana, el equipo azul de Héroes logró regresar a la fortaleza, el alojo más lujoso en el que los participantes pueden descansar mejor. Lo que significó que el equipo de Titanes tuvo que regresar a la cabaña durante una semana.

Con todo y eso, los rojos ganaron el primer duelo de supervivencia con una sorprendente remontada. Tras haberse colocado a la delantera con un marcador nueve a cinco, favor Héroes, los Titanes lograron remontar y ganar el primer duelo y enviaron a Keno Martell a la batalla por la permanencia.

Con una nueva modalidad de eliminación ambos equipos llegaron a la edición del domingo. El circuito de lodo los esperaba para la contienda que definiría el color del segundo posible eliminado y un tercer enfrentamiento daría el nombre del tercero de ellos. Podría ser cualquiera de los atletas, al final, los hombres de ambos equipos se encontraban en riesgo.

Tras haber ganado la primer batalla, los rojos se quedaron atrás con solo dos carreras, mientras que los azules consiguieron llegar a las nueve en una muy buena racha. Sin embargo, Titanes no perdió la oportunidad de remontar y dio todo en unas cuantas carreras más.

A pesar de ello, solo lograron conseguir seis carreras cuando los Héroes lograron concretar los ya clásicos 10 puntos de la Supervivencia. Así, Antonio Rosique, conductor del programa, anunció que sería el paracaidista rojo, Adrián Medrano, cayó al reto de eliminación.

Pero faltaba una carrera para definir el color y nombre del último posible hombre que abandonaría las playas costarricenses. Se jugó a tres puntos, en ese mismo circuito con dos hombres y dos mujeres de cada equipo.

Titanes logró ganar y finalmente se dio a conocer que Ernesto Cázares, el ganador del primer Exatlón México, tendría que ir al reto de eliminación, lo que sorprendió a cientos de fanáticos que siguen el programa en tiempo real y comparten sus reacciones en redes sociales. Incluso, durante la semana se especuló la posible salida del practicante de parkour de la competencia.

Esta vez, primero se enfrentaron los dos azules para definir quien iría contra el paracaidista. Contaban con cinco vidas cada uno y entre Ernesto y Keno, fue el primero quien se salvó de la eliminación.

Una vez jugados varios circuitos de agua, Keno se enfrentó a Adrián con una particular destreza que lo llevó a mantener casi intactas sus cinco vidas, a pesar de que el rojo contaba con una medalla que le otorgó una vida extra.

El paracaidista tuvo que dejar la competencia, no sin antes despedirse de Rosique y sus compañeros de aventura. Entre las palabras que compartió dijo:

Sé que no tengo un trofeo, pero yo me puedo proclamar a mi mismo el ganador del Exatlón porque me lleve esto. Me gané grandes amigos, una familia y me gané que la vida me da revanchas porque ya estuve en dos temporadas.