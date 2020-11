“Toxicidad pura, no lo puedo evitar”: Danna Paola reveló un cómico defecto que hasta la hace enojar

(Foto: Instagram de Danna Paola)

Danna Paola se ha convertido en una de las artistas más abiertas acerca de sus complejos, defectos, virtudes y éxitos. A lo largo del año se ha mostrado con transparencia a través de sus redes sociales acerca de sus pensamientos, sentimientos o carrera profesional, por lo que ahora no dudó en confesar que tiene una obsesión por conocer las conversaciones ajenas.

Desde su cuenta de Instagram compartió un momento divertido con sus amigos y en el que reveló que tiene un Toc (Trastorno obsesivo compulsivo), el cual la impulsa a revisar los equipos celulares de otras personas.

La famosa compartió un video donde se le ve mirar de reojo a uno de sus amigos mientras éste revisa sus conversaciones en el teléfono, pero todo se vuelve más cómico cuando ella tuerce la boca inconformada por no poder enterarse más sobre el tema en cuestión.

“Miren este video de un Toc que tengo...”, comentó Danna Paola para los más de 28,3 millones de seguidores que tiene en la red social.

“A Dannita le gusta revisar teléfonos celulares. Se mete en conversaciones ajenas y se molesta, además”, añadió uno de los amigos de la ex protagonista de Élite.

En las imágenes publicadas la artista sí se puede ver su interés por conocer más de las conversaciones de sus amigos e incluso las muecas que hace al no conseguir todo la información que necesita.

“Soy una chismosa, no lo puedo evitar”, recalcó Danna Paola para acompañar el video de escasos segundos.

Además también hizo una precisión que llamó la atención: “No es “toc” es toxicidad pura”.

Danna Paola no tuvo problemas al aceptar este comportamiento e incluso soltó varias risas al ver el video que sus amigos le mostraron sobre su comportamiento “chismoso”.

“Soy una chismosa, no lo puedo evitar”, recalcó Danna Paola para acompañar el video de escasos segundos.

La famosa también respondió algunas preguntas de sus seguidores, quienes la cuestionaron sobre la aparición de Pablo (protagonista de la canción Oye Pablo), sus cosas favoritas y hasta un consejo acerca del amor.

“No necesitamos a nadie a nuestro lado para ser felices, pero, creo que primero es que no sabes estar contigo misma y hay que aprender a estar con nosotros mismos para aprender estar con alguien más”, comentó la joven a uno de sus seguidores.

Su frase favorita del momento es: “Eventualmente todo se conecta”.

Añadió que no tolera las mentiras en ninguna relación, ya sea amorosa o de amistad. “Omitir algo o esconder algo desde un principio está mal porque no tendría que pasar si es la persona correcta o estás haciendo algo bueno con esa persona. Entonces si desde un principio estás pensando en omitir algo o mentir está mal”, concluyó,

Danna Paola ha compartido varios momentos graciosos durante la cuarentena por coronavirus, que ha hecho en la Ciudad de México.

Además ha logrado consolidarse como intérprete, ya que a pesar de que las actividades se detuvieron en todo el mundo, ella encontró la manera de continuar trabajando y produciendo con mucho éxito al menos nueve sencillos y los respectivos videoclips.

“Era complicado retomar eso rápido (los conciertos programados), pero unas cosas por otras porque no me hubiera dado tiempo de meterme tres meses al estudio a para acabar el álbum y me estoy dando tiempo de que salieran hasta más canciones. Además este año no sé cómo le hicimos, porque estoy muy sorprendida de que lo hayamos logrado y que llevemos nueve videoclips en lo que viene del año, sacar canciones cada semana, colaboraciones, hacer promoción, ha sido todo muy loco, pero creo que por algo pasan las cosas y a mí me ha dado la oportunidad de exponerme como cantante, como la artista de la pandemia”, resaltó en una conversación con Infobae México.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Danna Paola con Infobae: un inesperado 2020 me convirtió en “la artista de la pandemia”

¿Un guiño a su romance con Sebastián Yatra?: Danna Paola cambió la letra de su canción “Mala Fama” y causó polémica

“Es demasiado tarde”: Danna Paola se sincera sobre lo que sucedió con el protagonista de “Oye Pablo”