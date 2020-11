“La comedia me ha regalado momentos muy bonitos”: Michelle Rodríguez habló sobre la nueva temporada de “40 y 20″

El exitoso programa de televisión “40 y 20″ es uno de los que mayor resultado le ha dado a Televisa durante los últimos meses; y es que durante esta etapa de pandemia en la que se necesita una buena percepción cómica para poder sobre llevar las diversas preocupaciones que hay para la población en general.

La serie, en la que participan estrellas como Jorge “El Burro” Van Rankin y Michelle Rodríguez se ha caracterizado por hacer una sátira de las relaciones actuales que tienen los solteros, incluidos aquellos que tienen hijos, por lo que es una crítica fuerte a la madurez que algunos hombres siguen mostrando a través de las diferentes etapas de su vida.

Por ello, en entrevista para INFOBAE México, Michelle Rodríguez, quien interpreta a “Toña”, nos habló sobre los retos de grabar a pesar de tener la pandemia de COVID-19, sus aprendizajes y lo que ha tenido que afrontar en su paso por la comedia mexicana:

Michelle afirmó que fueron 10 semanas las que tardaron en grabar la nueva temporada, en la que tuvieron diversos actores que ya son personajes importantes en la serie, como lo es Roberto Palazuelos, el empresario que además se le ha visto muy activo durante la pandemia, en ese periodo de tiempo también visitó la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se está construyendo en Santa Lucía.

Durante esas 10 semanas tuvimos todos los cuidados necesarios, todos usando cubrebocas, lavándonos las manos, todos tenían gel antibacterial. No creas, siempre estar a cuadro da un poco de suspenso, pero una producción somos un equipo y pues eso también es algo muy bonito porque yo se me siento muy tranquila

Michelle afirmó que pasar tanto tiempo sin ver a sus compañeros de trabajo le causó tristeza, pero cuando se reiniciaron las grabaciones y todo el equipo decidió reanudar, ella disfrutó mucho y afirmó que siempre se la pasó muy bien a lado de “El Burro” y de Mauricio Garza, por lo que no dudó en hacerse presente en el set.

Además, reveló lo complicado que le fue llegar a un espacio privilegiado en la televisión. Así lo dijo:

Ya teníamos mucho que no estábamos juntos y fue algo muy bonito. La comedia, gracias a Dios, es algo que me ha abierto las puertas, que me ha regalado muchos momentos muy bonitos, creo que no es sólo el entretenimiento sino todo lo que puedes darle de más, las familias se reúnen y son como una lucecita en el camino