“Hicimos una química fantástica”: Francisco Gattorno recordó cómo fueron los besos con Angélica Rivera en “La Dueña”

Los actores Angélica Rivera y Francisco Gattorno protagonizaron la exitosa telenovela, La Dueña en 1995, pero fue el histrión cubano el que reveló cómo vivió el rodaje hace 25 años e incluso cómo fueron los besos con su compañera de reparto, con quien aún tiene una estrecha relación de amistad.

Gattorno contó cómo fue convivir con la protagonista de varios melodramas de Televisa hace más de dos décadas y algunos detalles de la amistad que lo llevó a visitarla en Los Pinos, cuando ella aún la Primera Dama por estar casada con el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto.

En una conversación con la ahora conductora de Suelta la Sopa, Aylín Mujica, Francisco Gattorno confesó que al lado de Angélica Rivera aprendió a tomar tequila.

“Hicimos una química fantástica”, se sinceró el actor cubano para su compatriota.

Pero Gattorno también habló de los besos de Angélica Rivera gracias a los cuestionamientos de Aylín Mujica: “¿Besaba bien?”

“Sí (le gustaron los besos de la ‘Gaviota’, Angélica siempre tenía un buen aliento. Ella creo que me enseñó a tomar tequila”, resaltó en la entrevista.

El actor también comentó que en alguna ocasión la llegó a visitar en la entonces residencia presidencial: “La vi cuando estaba de primera dama y me invitó a la toma de posesión... Nunca llegué a la ‘Casa Blanca’, la vi en Los Pinos”.

La llamada “Casa Blanca” es el hogar que la entonces pareja presidencial ocuparía al acabar el mandato de Peña Nieto y que desató gran controversia porque tuvo un valor de 86 millones de pesos (7 millones de dólares), recursos que generaron muchas dudas y los orilló a retractarse de la compra.

A pesar del escándalo, en Los Pinos Angélica Rivera también gozó de gran lujo. Hace un mes el portal Cuna de grillos reveló que la actriz tenía su propia “Casa Blanca” al interior de la ex Residencia Presidencial.

Francisco Gattorno no es el único que ha contado su experiencia al trabajar con Angélica Rivera, ya sea en La Dueña u otras producciones de Televisa.

En una entrevista para el programa Suelta La Sopa, Aylín Mujica admitió que tuvo algunos problemas con Rivera en 1995 luego de que la actriz se diera cuenta de que su personaje iba a tener el mismo estilo y color de cabello que ella en el ya mencionado melodrama, por lo que desde ese momento sintió que Angélica le guardó resentimiento y coraje que se mostró en actitudes posteriores.

Esto sucedió durante las numerosas audiciones en las que se definiría quién sería el personaje principal de La Dueña, lo que puso en directa competencia a las dos actrices, lo que empeoró cuando Angélica ganó el protagónico y le reclamó porque tenían el mismo estilo en el cabello.

“Un día me tocó en el camerino y me dijo ‘sabes qué tienes el cabello igual que yo’. Y yo ‘ay lo siento’. Y en ese momento me hizo un gran favor porque Fabiola (mi personaje) se hizo famosa con unos lentes y unas colitas”, comentó antes de recalcar que después sí se hicieron amigas.

Para Alejandra Barros la experiencia fue diferente, ya que al grabar Mariana de la noche tuvo el apoyo de la conocida como “Gaviota” para llevar por buen camino a su personaje.

“Primero aprendí que hacer un casting y quedarte con su personaje tiene que darte muchísima seguridad y Angélica estuvo siempre para darme las réplicas en el tono que fuera necesario, si habría que repetir la escena 15 veces, siempre estuvo ahí al pie del cañón”, dijo la actriz.

