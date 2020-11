“Ya había terminado con ella desde mucho antes”: Yadhira Carrillo aseguró que no le bajó el marido a Lety Calderón

Yadhira Carrillo aclaró que cuando ella estaba saliendo con Collado, ya había pasado mucho tiempo desde su relación con Lety Calderón (Fotografía, Instagram: @yadhiracarrillo)

Juan Collado sigue siendo un tema de polémica para el mundo del espectáculo pues desde que el empresario se encuentra en prisión librando los cargos de asociación delictuosa y de lavado de dinero, el choque entre Yadhira Carrillo, su actual esposa y Leticia Calderón, la madre de sus hijos también ha sido de llamar la atención.

Y es que recientemente se ha dado una serie de declaraciones entre las dos en las que se aseguran que a pesar de que se tratan con respeto, defienden dos versiones del papel del empresario como padre de familia.

Lety Calderón aseguró que desde que Juan Collado se fue de casa, no ha tenido interés en sus hijos y que de ninguna forma se ha hecho cargo de ellos pues ella habría sido la encargada de estar junto a sus hijos, e inclusive reveló algunos detalles de cuando el empresario “los abandonó” ya que ni siquiera se habría despedido de ellos:

Lo único que a mí me duele, y nunca se lo reclamé, es: '¿Por qué no te despediste, por qué no dijiste adiós? Es lo único que me duele y me seguirá doliendo por siempre (...)Fue un golpe brutal. El viernes estábamos muy a gusto planeando ir a Laredo, que es donde llevábamos a Luciano a su terapia, pasamos una noche muy linda, se despidió con un beso ‘nos vemos al rato’ y nos fuimos al aeropuerto y de ahí no supe más

Lety Calderón afirmó que sus hijos no quieren saber nada de Yadhira pues les ha costado mucho trabajo adaptarse a lo sucedido con su padre (Foto: Instagram @letycalderon79)

Por otro lado, Yadhira Carrillo ha manejado que cuando su relación con Juan Collado comenzó, ya había pasado mucho tiempo de su ruptura con Lety, y que inclusive había andado con Edith Serrano antes que con ella, con lo que dio a entender que la relación entre Calderón y Collado ya había finalizado hace mucho:

Cuando yo empecé a andar con Juan, él ya había tenido novia, ya había terminado con nuestra Lety desde mucho antes. Cuando Juan y yo empezamos ya llevaban como ocho meses de que habían terminado, ya no vivían juntos, Juan ya había estado con Edith (Serrano)

Sin embargo, la misma Leticia Calderón afirmó que a pesar de que ya no siente nada por Juan Collado, a nivel amoroso, lo que sí le lastimó mucho fue que ni siquiera le dio una razón para que finalizara la relación entre ambos y que desde entonces no se ha hecho cargo de los niños, Luciano y Carlo, por lo que lo calificó como un padre ausente para los menores:

No pasa nada. Las relaciones se terminan, el amor se termina, pero se finiquitan las cosas. Ese es mi dolor con él. Yo no hubiera tenido ningún problema si me dice: 'Oye ya no te quiero, o sí te quiero, pero me encanta la parranda o me gusta alguien más. Adiós

Yadhira y Lety aseguran que no tienen un conflicto ni una mala relación pero ambas se han desmentido en diversas ocasiones con declaraciones contrarias (Foto: Especial)

A su vez, Lety ha desmentido en numerosas ocasiones que tenga un conflicto abierto de contra Yadhira, pero aseveró que la situación con sus hijos hacia ella es complicada pues difícilmente en este tipo de casos hay una aceptación hacia la nueva pareja de su padre, por lo que los niños le habrían dicho abiertamente que no la quieren ver:

De hecho, con todo el respeto, tampoco la quieren ver. No es una persona allegada a ellos. No conviven con ella. Uno de mis hijos ha sido grosero y lo he regañado, le molesta muchísimo. A mis hijos le he exigido respeto, hace varios años fueron a su casa y pedí que la respetaran, no les puedo exigir cariño, antes los podía manipular de alguna manera, pero ahora son adolescentes y tengo que respetar sus sentimientos

Por su parte, Yadhira le pidió a Lety que dejara que el abogado de Juan se encargue de registrar a los niños para que puedan ir al Reclusorio Norte para ver a Juan Collado, pues para el empresario sus hijos son muy importantes y afirmó que ese sería lo que el considera un regalo de Navidad:

Ha sido un gran padre, les ha dado todo, al igual que Lety gracias a su trabajo. Sería precioso que pudieran venir a ver a su papá. Sí se puede y se lo pedimos encarecidamente, porque ha sido un padre muy presente, él antes de hacer sus ejercicios los llevaba a la escuela, los extraña muchísimo

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“No la quieren ver”: Leticia Calderón reveló que sus hijos no tienen buena relación con Yadhira Carrillo

“Estamos inconsolables”: el ruego de Yadhira Carrillo a Leticia Calderón

“Fue un golpe brutal”: qué es lo único que Leticia Calderón no ha perdonado a Juan Collado, a más de una década de su ruptura