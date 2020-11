Trece años después de ser despedido por insultos homofóbicos, Isaiah Washington atacó públicamente a Katherine Heigl, ex compañera de “Grey’s Anatomy”

Isaiah Washington atacó públicamente a Katherine Heigl, ex compañera de “Grey’s Anatomy”

El actor Isaiah Washington utilizó Twitter para reavivar una pelea con la ex coprotagonista de “Grey’s Anatomy”, Katherine Heigl, 13 años después de que fuera despedido del exitoso drama televisivo tras un incidente en el que supuestamente usó un insulto homofóbico contra uno de sus compañeros.

Al publicar una foto de la actriz, Washington, de 57 años, escribió: “Esta mujer una vez proclamó que ‘nunca’ se me debería permitir volver a hablar en público. El mundo estuvo de acuerdo y protestó por mi trabajo y mi cabeza en 65 idiomas. Ojalá hubiera estado en Twitter en 2007, porque NUNCA dejaré de ejercer mi libertad de expresión".

“He aprendido que ninguna cantidad de dinero puede reemplazar tu dignidad e integridad. Algunos lo llaman vivir según tus principios”, añadió en su mensaje publicado en la red social.

Luego, un usuario le preguntó por qué mencionaría esto después de 10 años, a lo que respondió “Porque es la VERDAD. Fin”.

Su enemistad comenzó en 2007 después de que Washington supuestamente usó un insulto homofóbico para referirse a su coprotagonista T.R. Knight durante una discusión entre bastidores con Patrick Dempsey, una de las estrellas del programa. Washington se disculpó, pero luego negó haberlo dicho.

En la sala de prensa de los Globos de Oro en 2007, Washington se refirió al rumor de que usó un término despectivo contra su compañero: “Nunca sucedió”.

Consultado sobre el hecho, Heigl le dijo a Access Hollywood en ese momento: "Voy a ser realmente honesta, él simplemente no debe hablar en público. Lo siento, no es necesario decirlo, no estoy de acuerdo con eso“.

Washington se disculpó por el incidente en una declaración a la revista People en octubre de 2006 cuando dijo: “Lamento sinceramente mis acciones y el uso desafortunado de palabras durante el reciente incidente en el set”

El escándalo detrás de escena provocó la salida de Washington de la exitosa serie de ABC.

Una fuente cercana a Heigl, de 41 años, le dijo a Page Six el martes que ella defiende lo que dijo.“Katherine defendió a su amigo cercano cuando Isaiah lo insultó", y agregó: “Eso es un discurso de odio, no libertad de expresión. Está orgullosa de haberlo defendido. Katherine es y siempre será una defensora y aliada de la comunidad LGBTQ”.

En tanto, la actriz tuvo su propia polémica salida de la serie en 2010 después de que retirara su nombre de la lista de candidatas a los premios Emmy por considerar que su personaje había perdido presencia en la ficción. “No sentí que se me hubiera dado el material esta temporada para merecer una nominación al Emmy”, dijo la estrella en 2008. “Además, no quería quitarle una oportunidad a otra compañera”. Nunca más apareció por el set del show que la lanzó a la fama.

El drama continuó entre Heigl y la creadora del programa, Shonda Rhimes. En 2014, mientras hablaba de su programa “Scandal”, Rhimes dijo: "No aguanto a la gente desagradable. No tengo tiempo para eso ".

Tras conocer los comentarios de Rhimes, Heigl respondió: "Lamento que se haya quedado con una impresión tan horrible de mí. Ojalá pudiera hacer algo para cambiar eso. Tal vez algún día pueda hacerlo ".

La que fuera la doctora Izzie Stevens en “Grey’s Anatomy” se ha hecho famosa también por sus malas formas con sus compañeros de trabajo.Tras su salida del programa, boicoteó la promoción de “Ligeramente embarazada” criticando el machismo de la película y terminó peleada con Seth Rogen, su compañero en el filme, y con el director, Judd Apatow.

