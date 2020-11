“Me parte el corazón su mamá”: Tefi Valenzuela reveló que Zoraida Gómez le pidió perdón por la agresión de Eleazar “N”

La modelo le entregó el automóvil y las pertenencias de su hermano a Zoraida Gómez (Foto: Instagram@zoraidagomezmx/@tefivalenzuela/@eleazargomez333)

Luego de una semana de darse a conocer la agresión que vivió la modelo peruana Tefi Valenzuela a manos del actor Eleazar “N”, quien se encuentra vinculado a proceso por presunta violencia familiar equiparada en el Reclusorio norte de la Ciudad de México, surge más información y reveladores detalles del caso que ha conmocionado a la opinión pública y al medio de la farándula.

Tefi, luego de algunos días de asimilar el ataque y mantenerse alejada de las redes sociales, ha comenzado a aparecer ante los medios para contar aspectos del intrincado caso, y ahora reveló que ha tenido contacto con la hermana del acusado, la también actriz Zoraida Gómez, quien incluso le pidió disculpas por la agresión de quien hasta hace una semana encarnaba el papel de “Sebastián de la Mora” en el melodrama de Televisa La mexicana y el güero.

Violeta Isfel-Laura Bozzo-Eleazar (Foto: Instagram@violetaisfel/@laurabozzo_of)

Valenzuela detalló que mantiene cercanía con Zoraida desde que se suscitó el violento incidente, pues fue ella misma quien le regresó todas las pertenencias de Eleazar. Así lo dijo para un programa matutino:

“Con Zori sí tengo contacto. Zori me escribió, ella me escribió bastante bien, yo le expliqué un poco las cosas, porque le he tenido que devolver la ropa de él, el carro de él, todo lo que estaba en mi cada, pero ellos (la familia de Eleazar) son muy respetuosos, es más, ella me dijo “te quiero pedir disculpas”, le dije ‘no tienes nada de qué pedirme disculpa porque realmente tú no me has hecho nada, ni tu mamá’, hay que deslindar eso”, expresó.

Respecto a la mamá de Eleazar “N”, quien se encuentra delicada de salud, Tefi se refirió lamentando que la señora esté pasando por esta situación. Sin embargo aseguró que Eleazar debe hacerse cargo de las consecuencias de sus actos.

Sí, con Meli (mamá de Eleazar) me da muchísima pena porque sé que ella la está pasando mal y no tengo corazón como para verla o hablar con ella porque Eleazar tiene que hacerse responsable de sus actos, o sea, a nuestra familia les rebota, yo siento muy feo por la señora porque sé que no debe estar nada bien

Y es que equiparó el sufrimiento por el que está pasando la familia Gómez con el de su propia familia, que desde Perú le ha hecho llegar sus muestras de apoyo y se han lamentado no poder estar con ella para respaldarla en este difícil proceso.

En este momento los que también sufren mucho son nuestras familias, tanto la mía como la de él, seguro a mí me parte el corazón su mamá, la respeto mucho y me parte el corazón que pueda estar mal, pero también tengo una familia que está lejos de mí, preocupada, mi mamá no la está pasando bien, sí ha sido duro para ellos. Mi hermano está aquí conmigo en México, y me ha apoyado

La artista, quien ha recibido múltiples muestras de apoyo por personajes de la farándula nacional, relató que la noche en la que Eleazar le propuso matrimonio, las cosas se salieron de control cuando ella le devolvió el anillo de compromiso tras uno de los habituales arranques de ira que el actor presentó en los tres meses de relación que sostuvieron.

Dijo que en medio de las agresiones, ella sólo pudo intentar quitárselo de encima y gritar por auxilio, llamados que fueron escuchadas por sus vecinos del edificio de departamentos de la calle de Arkansas en la colonia Nápoles de la Ciudad de México:

“Él me arrancó la ropa, me mordió la cara, me mordió los brazos, yo sólo trataba de que pare, yo gritaba y le rogaba que por favor me dejara de pegar, ya cuando me amenazó de querer matarme empecé a gritar ‘por favor, auxilio, llamen a la policía, me quiere matar’ y eso es lo que escucharon mis vecinos”, relató.