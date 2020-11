Eleazar “N” pasará las fiestas decembrinas en el Reclusorio Norte

Eleazar "N" pasará las fiestas decembrinas en el reclusorio (Foto: Instagram@tefivalenzuela/@eleazargomez333)

Eleazar “N” pasará unas fiestas decembrinas muy amargas, pues estará detenido en el Reclusorio Norte hasta el próximo 6 de enero, fecha en la que un juez determinará cuáles serán los siguientes pasos dentro del caso.

El actor se encuentra detenido por el delito de violencia familiar equiparada en contra de Stephanie Valenzuela. Froylan Díaz Elizalde, abogado del hombre, informó a la revista TV Notas que su cliente permanecerá preso en el reclusorio todo lo que resta del año.

“El juez dio hasta el 6 de enero para que presentemos las pruebas, todo lleva un proceso; por lo cual Eleazar no puede salir. Su salida ya la determinará el juez, no yo, ni nadie más”, explicó Díaz Elizalde.

De acuerdo con la misma revista, el actor tampoco podrá recibir visitas de familiares durante las fiestas navideñas ya que tiene que haber pasado más tiempo dentro del reclusorio para poder recibir este privilegio. Por el momento, el único que lo ha visto, es su abogado.

De acuerdo a su abogado, el actor está muy arrepentido (Foto: Fb/Eleazar Gómez)

Díaz Elizalde también expresó que el actor se encuentra muy triste, pues estar dentro de un reclusorio no es fácil. Además de que el actor ha expresado que se encuentra muy afligido por lo sucedido.

“Está muy arrepentido ya que fue algo que se le salió de las manos. Nunca fue su intención matarla o llegar a una violencia tan extrema como se ha dicho en este caso”, expresó el letrado.

Aunado a esto, el jurista aclaró que nunca hubo un intento de ahorcar a la cantante peruana, de acuerdo a lo que dictaminó el certificado médico.

“Jamás hubo estrangulamiento, sí hay un certificado médico que te marca las lesiones, pero nunca fue esa la intención”, comentó.

Su abogado defendió al actor diciendo que su intención no era asesinar a la cantante (Foto: Fb/Eleazar Gómez)

No goza de privilegios

La vida del actor de 34 años de edad dio un giro radical desde que supuestamente agredió a su ahora ex pareja, mejor conocida como Tefi Valenzuela. El actor poco a poco ha pedido oportunidades de trabajo y diferentes personas se han deslindado de su caso, lo que lo ha llevado a tener días muy tristes dentro del Reclusorio Norte.

Díaz Elizalde explicó que el histrión ha tenido varios sentimientos desde que fue detenido la semana pasada, luego de que presuntamente atacó a su pareja horas después de haberse comprometido en matrimonio.

El defensor mencionó que no ha sido fácil para el actor, pero poco a poco comienza a asimilar lo que está viviendo en este mediático proceso.

“[Esta] poquito más tranquilo, espantado pero ahí va. Es algo normal, hay veces que uno no sabe lo que hace pero yo creo que está un poco más consiente”, declaró ante los medios de comunicación.

Tefi expresó la necesidad de denunciar a su ex pareja no solamente por su bien, sino por el de alguna otra chica (Foto: Archivo)

También aseguró que el actor no tiene ningún tipo de privilegio dentro del Reclusorio Norte, por el simple hecho de ser una figura pública. Además, destacó que no tienen temor ante la estabilidad emocional del actor, ni piensa que tratará de atentar contra su vida.

El jurista recalcó que las autoridades están poniendo más atención sobre este caso, ya que los protagonistas son personalidades de la farándula mexicana. Agregó que por ahora los testimonios de ex parejas del actor no afectarán el caso, ya que no existen denuncias formales y “todo quedó en pleitos normales de noviazgo”.

Por su parte, Tefi contó a los medios la importancia de denunciar un caso de violencia como este, ya que no quiere que le siga pasando a más mujeres y que incluso termine de manera mucho más grave de lo que a ella le ocurrió.

“ Creo que si yo no hablo, si no denuncio, va a haber una quinta chica que sea maltratada y Dios no quiera que ella no corra con la misma suerte que yo y termine muerta . Yo no quiero cargar con ese peso, de que se puede morir una chica o que la pueden agredir, tengo que hacerlo aunque no me gustaría , tengo que hacerlo”, destacó.

