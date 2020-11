Sin remordimiento pero en búsqueda del perdón: a una semana del encarcelamiento de Eleazar “N”

(Foto: Fb/Eleazar Gómez)

La vida del actor Eleazar “N” cambió radicalmente durante la última semana. De ser parte del elenco de una telenovela de Televisa pasó a estar preso en el Reclusorio Norte por presuntamente agredir a su ex novia, la modelo Stephanie Valenzuela, quien rompió el silencio para contar escabrosos detalles de la noche que los marcó a ambos por siempre.

El pasado jueves se supo que el histrión fue detenido en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, después de haber golpeado, mordido e intentado estrangular a la también cantante de origen peruano. El enojo se habría originado horas después de haberse comprometido frente algunos de sus seres queridos.

Conforme han avanzado los días se han revelado algunos detalles de la noche de terror que vivió Tefi Valenzuela la semana pasada y cómo ha reaccionado el famoso mexicano desde que fue internado en el centro penitenciario ubicado en la capital del país.

La revista TV Notas compartió un video de la mágica velada que la pareja protagonizó para comprometerse en matrimonio y en la que Eleazar juró amor eterno, sin imaginar la tragedia que se les vendría encima.

Pero la actitud romántica del histrión cambió radicalmente al encontrarse a solas con Valenzuela, ya que comenzaron la agresiones, golpes y hasta el intento de estrangulamiento que ha sido comentado durante toda la semana.

La misma modelo recordó en entrevista con Ventaneando cómo fue violentada por su ex pareja. “Después de la pedida vuelve a tener uno de sus ataques al cambiar de humor y ponerse agresivo y por eso yo le digo ‘ya no me quiero casar contigo, porque si me acabas de pedir la mano y me vuelves a tratar mal, esto no tiene sentido’ y de ahí se desencadena la pelea”, comentó al programa de espectáculos.

“Llegamos a la casa y seguimos discutiendo, sacamos peleas anteriores y de pronto se descontrola y me empieza a atacar, me empieza a decir que me quiere matar, me amenazaba, que me iba a hacer daño, muchas cosas que no esperé porque nunca me había atacado así”, añadió.

La modelo destacó que cuando vio a su agresor tras el altercado no recibió una disculpa ni mucho menos notó su arrepentimiento.

“En la audiencia él no hablaba de ‘perdóname’ o 'me equivoqué o algo así. Él decía ‘por favor, por favor, no es para tanto’. Y eso fue lo que más me chocó el ‘no es para tanto’”, recordó en esta entrevista.

Las imágenes de las lesiones que habría provocado el actor a su novia

En otra entrevista, Stephanie dio más detalles de este primer encuentro. “Evitaba mirarlo, me dolió muchísimo porque en ese momento mi cerebro no asimilaba”, comentó la modelo.

“No (pidió perdón), eso es lo que más me asustó porque él pedía ‘ya por favor, tengo que ir a trabajar. Por favor, ya’. Nunca sentí un arrepentimiento o un ‘perdóname, me equivoqué’, eso no lo escuché nunca”, sentenció.

En el transcurso de la semana el actor poco a poco se ha quedado sin el respaldo de las personas que lo conocen y habían trabajado con él hasta este mes.

Primero se quedó sin el respaldo de la empresa Make It Prensa, que se encarga de administrar los proyectos de un amplio catálogo de talentos artísticos y fue fundada por el actor Mauricio Islas.

Después fue sacado de la telenovela La mexicana y el güero en la que participó hasta antes de iniciado este escándalo y hace unos días el representante Joe Bonilla también optó por deslindarse del proceso que siguen las autoridades mexicanas.

El abogado Froylán Díaz Elizalde ha informado sobre el proceso y cómo han sido los primeros días de Eleazar “N” dentro del Reclusorio Norte.

Eleazar Gómez (Foto: Instagram@eleazargomez333)

“Poquito más tranquilo, espantado pero ahí va. Es algo normal, hay veces que uno no sabe lo que hace pero yo creo que está un poco más consiente”, declaró ante los medios de comunicación.

Señaló que Eleazar “N” no tiene ningún privilegios dentro del Reclusorio Norte y no tiene intenciones de atentar contra su vida.

“Está asustado, intranquilo. Está en el reclusorio, una persona que no debe estar ahí por equis o ye, pero está ahí”, comentó el defensor en entrevista con el programa Venga la Alegría.

Díaz Elizalde dijo durante las últimas horas que buscan conseguir el perdón de la víctima y el actor está dispuesto a tomar algunas terapias para cambiar su comportamiento.

Añadió que hay varias inconsistencias en el caso: “Nunca hubo ahorcamiento, todo eso nos lo vamos a reservar, pero yo revisé lo que determinó el perito y no hay marcas en el cuello, no hubo ahorcamiento. Hablamos sobre su asunto y en estos días determinaremos cómo se va a llevar el curso, hay inconsistencias en las declaraciones”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Esposado y detenido: la imagen del arresto de Eleazar Gómez tras presunta agresión a su novia

Le juró amor eterno y luego la intentó estrangular: así le pidió Eleazar “N” matrimonio a Stephanie Valenzuela

Celos, desconfianza, gritos, empujones y violencia física: el oscuro pasado amoroso de Eleazar “N”

Todas las puertas se cierran para Eleazar “N”: su mánager también se deslindó de su caso legal y dejó de trabajar con él