“El perdón de mi corazón y ya”: Tefi Valenzuela dejará en manos de la justicia el destino de Eleazar “N”, cuyo abogado admite “es un caso complicado”

El caso del actor Eleazar “N” parece afrontar un panorama adverso, pues luego de su detención por violencia familiar equiparada contra su novia Tefi Valenzuela y su consecuente traslado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, la modelo peruana expresó que no otorgará el perdón ante la ley; siendo que de lo contrario el histrión se vería absuelto.

La también cantante viajó a Miami este jueves 12, desde donde ofreció una conferencia de prensa virtual a distintos medios. Así lo dijo:

“Lo perdono porque yo no voy a cargar con rencor en mi corazón y es lo único que quiero decir, lo perdono, si la justicia decide que él tiene que pagar por sus errores de alguna manera, será decisión de ellos, yo cumplí con lo mío, no le deseo ningún mal, al contrario, espero que él encuentre la manera de sanar también, yo por mi parte no voy a otorgar ningún papel de perdón, simplemente el perdón de mi corazón y ya”, expresó.

La joven de 30 años destacó que se siente satisfecha en su actuar, pues lo hizo como una ciudadana responsable, además de que busca inspirar a otras mujeres a hacerle frente a los episodios de violencia de los que son víctimas:

Yo cumplí con mi deber de denunciar, que es mi deber como mujer, como ciudadana, el que tenemos todos, ya lo que diga él, qué es justo o qué no es justo, lo tendrá que ver el juez, ya eso no depende de mí, tampoco deseo nada ni pido ningún castigo, simplemente lo dejo en las manos de ellos

Tefi aseguró que la aflige la situación por la que están pasando la hermana y la mamá de Eleazar, de quienes no tiene nada malo que decir:

“No tengo nada en contra, ellos nunca se han portado mal conmigo, con Zoraida he tenido que conversar para que se llevara sus cosas y ya eso es todo, no he tenido más comunicación. No he podido hablar con la mamá, solamente con la hermana, y no te puedo decir más nada, sólo simplemente yo no quisiera que ellas estuvieran pasando por esto , en ningún momento yo desearía ningún mal para ellas porque ellas no tienen la culpa”, dijo la modelo, quien también negó categóricamente que la defensa de Eleazar le hubiera ofrecido un trato para otorgar el perdón:

Nunca ha habido una oferta y eso no es verdad, no hay ningún monto que me hayan ofrecido, eso es mentira

Por su parte, Froylán Díaz, abogado del actor admitió en un encuentro con la prensa a las afueras del Reclusorio Norte que, en caso de que la víctima otorgara el perdón, esto beneficiaría de gran manera a su cliente; sin embargo destacó que no lo ve factible, pues conoce la determinación de Tefi Valenzuela por llegar hasta las últimas consecuencias en el caso:

“Yo creo que fue algo que se le salió de las manos y ahora a sacar la mejor solución. Se puede llegar a un acuerdo; en el momento en que ella decida tomar un acuerdo se muere el caso de tajo, pero hasta lo que yo tengo entendido no quieren llegar a un arreglo, no hay otorgamiento de perdón”, dijo el abogado, quien admitió que no será un caso de fácil resolución, aunque buscará lo mejor para su representado: “Sí, yo creo que va a ser un proceso complicado”, expresó.

El abogado comunicó que Eleazar “ya le solicitó” ponerse en contacto con la víctima, por lo que en los próximos días la buscará: “Ella es la que tiene el mando en ese lado. Podemos hacer un ofrecimiento y mi cliente está dispuesto a tomar terapias y algo así por el estilo (además de reparar el daño económico)... Él está más consciente de los actos”, finalizó.

