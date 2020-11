“El corazón está herido”: el ex Menudo Rawy Torres advirtió que Edgardo Díaz deberá pagar por sus presuntos abusos

Rawy abandonó la banda en 1991, tras los problemas en que se vio envuelta luego de que dos integrantes fueran detenidos en Miami por posesión de drogas (Foto: Archivo)

Luego de que en semanas pasadas el ex integrante de Menudo Roy Roselló aseguró que está dispuesto a interponer una denuncia penal contra el manager de la banda, Edgardo Díaz, por abuso sexual, pese a que ya han pasado varias décadas desde que el hoy retirado cantante formara parte de la famosa boy band boricua, otro ex Menudo se suma al mismo clamor de justicia.

Ha sido Rawy Torres quien aseguró que el manejador de la agrupación deberá pagar por las faltas que cometió en el pasado, y que no importa que se trate de un señor de edad madura, éste tendrá que hacerse cargo de sus presuntos actos delictivos. Así lo dijo:

“Sería muy triste que el señor Edgardo Díaz, que es ya mayor, esté pasando por lo que está pasando, pero sí se tiene que hacer justicia y no podemos pretender decir 'cometí un error, hice esto malo y no pasa nada”, no, hay consecuencias y desafortunadamente hay que pagar las consecuencias", expresó Torres al programa Ventaneando.

El ex integrante aseguró que no importa el tiempo que haya transcurrido, Díaz habría de pagar por sus presuntas faltas (Foto: Instagram de Rawy Torres)

El retirado intérprete aseguró que Roselló tiene que arreglar ese episodio de su niñez con el presunto responsable de haberlo agredido:

“¿Qué Roy Roselló puede esperar de Edgardo? Yo creo que aquí definitivamente se tiene que dar ese perdón y esa reconciliación que no es para nada fácil y sobre todo si estamos hablando de un niño que es abusado sexualmente. El corazón está herido, son muchas marcas que están emocionalmente en uno”, agregó Rawy en una entrevista vía videollamada.

Y aunque en 1991 Rawy y otros integrantes abandonaron Menudo y formularon acusaciones de explotación y abuso psicológico en contra del manager puertorriqueño, la situación se dio en medio de otras situaciones que propiciaron que el caso no llegaron a tribunales, sino que únicamente se ventiló en algunos medios de comunicación, siendo recordado aquel programa en El show de Cristina, donde algunos ex elementos de la banda se presentaron junto a sus papás para hablar de los malos tratos al interior de Menudo.

Torres fue parte de Menudo en la última época antes de la polémica causada por la detención de Sergio y Rubén en Miami (Foto: Archivo)

“En el momento de nuestra renuncia había ciertos reclamos de nuestra parte. El manejo de este señor Edgardo Díaz para con nosotros no fue el más adecuado. Nosotros salimos del grupo, por otro lado, hubo también un reclamo financiero del que tampoco se llegó a un acuerdo, se hablaron de ciertas cosas, eso no se honró, pero finalmente llegó el momento en que nosotros podíamos ya determinar: ‘seguimos con esto adelante o qué vamos a hacer’, cuando esto ocurre nosotros estamos en medio, cuando digo ‘nosotros’ estoy hablando de que somos unos niños en medios de un escándalo”, agregó.

Y es que otras circunstancias ajenas al grupo de adolescentes se sumaron a la controversia, generando que poco a poco el impacto de sus acusaciones se fuera minando hasta quedar diluido entre otra vorágine mediática:

“Escándalo, no tan solo porque acabábamos de renunciar a Menudo, sino porque había otros ex Menudo, otras personas que ni conocíamos que estaban atacando a Edgardo Díaz de mil maneras: tomamos la decisión de seguir nuestra vida y todo eso se quedó ahí, tanto de nuestra parte como de parte de Edgardo para nosotros”, recordó.

Roy Roselló ha acusado frente a los medios en distintas ocasiones a Edgardo Díaz, de quien asegura recibió agresiones sexuales (Foto: Archivo)

Y aunque el manejador pudo haber alegado un incumplimiento de contrato luego de que los integrantes abandonaran Menudo, prefirió dejar las cosas como estaban para no crear más controversia:

“Porque nunca hubo tampoco, digamos una contrademanda o un reclamo de él de decir ‘no, ustedes se fueron, hay incumplimiento de contrato, los demando’, no pasó nada y de hecho a él tampoco le convenía hacer ningún tipo de contrademanda, yo creo que esa fue una de las razones por la que todo se quedó tranquillo”, finalizó el ex cantante.

