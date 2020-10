“La vida es solo una y yo la vivo en paz”: el día que Edgardo Díaz, creador de Menudo, se defendió de las acusaciones de abuso sexual

Edgardo Díaz conformó la banda en 1977 y ésta se mantuvo activa por más de dos décadas (Foto: Archivo)

Pese a que ya han pasados muchos años desde su disolución, el grupo juvenil Menudo ha tenido un revival esta última semana gracias al furor provocado por la serie recién estrenada Súbete a mi moto, donde se relatan aspectos de la formación y el desenvolvimiento de los integrantes en el mundo de la fama, que no fue poca pues la banda vendió más de 20 millones de discos en sus años de gloria y visitó países como México, Venezuela, Brasil, Japón, Filipinas y Perú, convirtiéndose en el primer gran éxito pop mundial emergido de la isla de Puerto Rico.

Ahora que Menudo volvió a colocarse en el punto de mira de la atención mediática, han resurgido con fuerza los rumores oscuros en torno a la agrupación, además de las acusaciones frontales contra Edgardo Díaz, manejador del conjunto, y sus allegados, quienes se encargaban del cuidado de los entonces adolescentes y sus proyectos musicales que colocaron grandes hits en las radios de todo el continente.

Fue en el año de 2014, cuando Roy Roselló, uno de los ex componentes de Menudo que lo integró de 1983 a 1986, ofreció su perdón públicamente al antiguo manager, asegurando que había sido víctima de explotación y abusos, a los cuales habría sometido a gran cantidad de jóvenes tomando en cuenta que por la famosa boy band desfilaron más de 30 integrantes.

El actor Yamil Ureña le da vida a Edgardo Díaz en la serie de Amazon Prime (Foto: Amazon Prime)

Así lo dijo Roselló en aquel momento:

“Sí, abusaron de mí. No he hablado de ello porque todo en esta vida tiene su momento, y ahora estoy espiritualmente listo para hablar. Edgardo Díaz abusó sexualmente de nosotros. Yo tenía 13 años y sucedió varias veces. Me amenazó diciéndome que si me negaba a hacerlo me echaría del grupo”, declaró el cantante en el programa brasileño Domingo show de la cadena R7 TV.

“Estoy seguro de que otros miembros del grupo -dos o tres- también tuvieron que pasar por ello. Fui el único Menudo que no tuvo despedida oficial”, agregó Roselló, quien hizo referencia a una fiesta sobre la cual, según dijo, no había querido hablar.

“Organizaron una fiesta en una mansión de Puerto Rico, y cuando llegué a la casa alguien me dijo que fuese a ver a Edgardo a su habitación. Nunca se lo conté a mi familia, me daba vergüenza. En aquella época, Edgardo era muy poderoso, tenía muchos abogados. En esa fiesta, cuando llegué a la habitación vi a Ricky Martin vestido de mujer. Llamé a Robi (Draco Rosa, otro integrante de Menudo), que vino y le dio un puño a Edgardo mientras yo salía de allí corriendo. Llegué a la calle y me tumbé en la carretera rezando para que un coche me atropellara”, reveló en aquella ocasión.

Roy Roselló ha sido el único integrante que acusó frontalmente a Edgardo Díaz (Foto: Archivo)

Tras las fuertes revelaciones que contó Roselló, el representante negó lo dicho a través de un comunicado público. Así lo expresó en aquel entonces:

Mi trayectoria profesional y mi carácter como individuo son incuestionables. Llevo muchos años trabajando en proyectos con familias que me han brindado su confianza por la seriedad de mis ejecutorias. No voy a pasar lo que me resta de vida defendiéndome y respondiendo a acusaciones. La vida es solo una y yo la vivo en paz

Esta polémica en torno a la agrupación juvenil saltó a raíz de las declaraciones de Roselló en el programa de telerrealidad brasileño A Fazenda, donde aseguró que ya había conseguido cerrar uno de los capítulos más dolorosos de su vida, cuando siendo adolescente integró la banda pop que conquistó a Latinoamérica.

“Quiero perdonar al creador de Menudo por la explotación y los abusos. Estoy en contra de la pedofilia”, aseguró el cantante ante las cámaras del reality.

