“Ya no tenían absolutamente nada”: Yadhira Carrillo refutó la versión de Leticia Calderón sobre el inicio de su romance con Juan Collado

Luego de que Leticia Calderón aseguró que Juan Collado la abandonó para empezar su relación con Yadhira Carrillo, ahora es esta última quien reveló algunos detalles de cómo surgió su romance con el abogado, con lo que buscó despejar los rumores en torno a su matrimonio y dejó abierta la controversia con su colega.

Como es su costumbre, Yadhira Carrillo visitó a su esposo en el Reclusorio Norte, donde permanece desde hace un año, y habló de diferentes temas con los medios de comunicación, entre los que destacó la forma en que Collado y ella iniciaron su noviazgo ocho meses después de la separación con Leticia Calderón.

Según la protagonista de Amarte es mi pecado, ella no destruyó la relación entre el abogado acusado de diversos delitos y la actriz de Imperio de Mentiras o Esmeralda, ya que ambos personajes tenían varios meses separados y viendo en casas diferentes.

En la historia relatada a las afueras del centro penitenciario de la capital del país, Yadhira resaltó que incluso su ahora esposo ya había sostenido otra relación amorosa, pero con la conductora Edith Serrano.

“Cuando yo empecé a andar con Juan, él ya había tenido novia, ya había terminado con nuestra Lety desde mucho antes. Cuando Juan y yo empezamos ya llevaban como ocho meses de que habían terminado, ya no vivían juntos, Juan ya había estado con Edith (Serrano)”, dijo ante las cámaras de diversos medios de comunicación.

“Cuando Juan y yo estuvimos juntos, empezamos y nos conocimos, ya no tenía absolutamente nada que ver Leticia Calderón y Juan, él ya vivía solo en otra casa”, añadió la famosa que ha estado ausente de proyectos televisivos, pero muy vigente porque cada semana aclara diversos temas sobre el proceso legal de su esposo y hasta la relación de éste con los hijos que tiene con su colega.

Además en esta ocasión volvió a insistir en la estrecha relación de su marido y sus hijos menores, por lo que envío un sentido mensaje a la actriz de exitosos melodramas de Televisa.

“Yo invito a nuestra amiga Lety Calderón que todo lo deje en manos del abogado de Juan, para que los chiquitos puedan rápidamente ver a su papá. Ya que esa sería la carta de Santa Claus para mi esposo, porque para él lo más importante son sus hijos. Antes que otra cosa o que yo”, declaró la actriz.

Carrillo insistió en que Collado “ha sido un gran padre, les ha dado todo, al igual que Lety gracias a su trabajo. Sería precioso que pudieran venir a ver a su papá. Sí se puede y se lo pedimos encarecidamente, porque ha sido un padre muy presente, él antes de hacer sus ejercicios los llevaba a la escuela, los extraña muchísimo”.

Esto salió a relucir después de que Leticia Calderón contara su versión de la historia a la periodista Mara Patricia Castañeda.

En la conversación transmitida por YouTube, la intérprete señaló que Collado se fue del hogar que compartían sin dar ningún tipo de aviso y justo después de que ella fue intervenida de la rodilla, acción que hasta el día de hoy le afecta emocionalmente.

“Lo único que a mí me duele, y nunca se lo reclamé, es: '¿Por qué no te despediste, por qué no dijiste adiós? Es lo único que me duele y me seguirá doliendo por siempre”, confesó la actriz sobre la conclusión de su relación con el padre de sus hijos, Luciano y Carlo.

En esta conversación, la artista mexicana resaltó que no vio señales de la fractura amorosa, ya que incluso tenían planes de viajar juntos para concretar una terapia para uno de los hijos de ambos.

“Fue un golpe brutal. El viernes estábamos muy a gusto planeando ir a Laredo, que es donde llevábamos a Luciano a su terapia, pasamos una noche muy linda, se despidió con un beso ‘nos vemos al rato’ y nos fuimos al aeropuerto y de ahí no supe mas”, comentó la famosa.

