“No quiero perder al hombre perfecto”: Tefi Valenzuela contó crudos detalles de su relación con Eleazar “N”

Stephanie Valenzuela, la cantante y modelo de nacionalidad peruana a quien el actor Eleazar “N” agredió físicamente el pasado miércoles 4 de noviembre, dio la cara y reveló más detalles del caso de violencia que ha conmocionado al público.

Fue ante las cámaras del programa Ventaneando donde la joven de 30 años apareció vestida de negro y con cubrebocas del mismo color para ocultar sus lesiones.

"Esta semana no me he podido pronunciar antes porque no me sentía bien emocionalmente, pero creo que tengo que ser fuerte, me considero una mujer fuerte. No le deseo a ninguna mujer que pase por lo que yo pasé y si estoy cumpliendo con mi deber de denunciar es que ya hubo chicas anteriormente que han sido maltratadas por la misma persona, que no hablaron. Una que habló la tacharon de querer fama, de oportunista, y por eso las otras dos no hablaron, entonces yo creo que tengo que romper con ese ciclo, tengo que llenarme de valentía, expresó la joven en videollamada.

La pareja solía intercambiar cariñosos mensajes en sus redes sociales; él habría pedido su mano en matrimonio tan sólo horas antes del ataque (Foto: Captura de pantalla)

“De hecho teníamos muchos planes con Eleazar, de lanzar música y mil cosas, y todo se ha visto frustrado y me da mucha vergüenza... En realidad yo vine a México sólo a grabar un videoclip musical en febrero, luego la pandemia me tuvo aquí porque cerraron el país, mi hermano no podía volver, yo vivía en Miami, de hecho vinimos sólo a hacer música, a grabar el video y luego en agosto volví a Miami, dejé mi apartamento y me gustó mucho México, entonces justo en ese mes que conocí a Eleazar y empezamos a salir y decidí quedarme aquí", contó sobre el por qué de su residencia en el país.

Resaltó la importancia de la denuncia que interpuso por violencia familiar equiparada, para evitar que situaciones como la suya continúen dándose en la sociedad:

“Creo que si yo no hablo, si no no denuncio, va a haber una quinta chica que sea maltratada y Dios no quiera que ella no corra con la misma suerte que yo y termine muerta. Yo no quiero cargar con ese peso, de que se puede morir una chica o que la pueden agredir, tengo que hacerlo aunque no me gustaría , tengo que hacerlo”, destacó.

Con una foto del pasado, donde aparece al lado de su mascota, Tefi reapareció en las redes sociales agradeciendo las muestras de apoyo (Foto: Instagram @tefivalenzuela)

Los policías lo agarraron in fraganti, ha habido testigos, me agarró el médico legista, certificó mis lesiones, creo que en esta ocasión no va a ser tan fácil desmentir algo que está probado en diferentes maneras

La joven agradeció la solidaridad de las personas, quienes le han mostrado su apoyo en las redes sociales:

“Estoy sorprendida pero de la bondad de la gente mexicana, de mis vecinos que me han salvado la vida, yo estoy muy agradecida porque a la chica anterior los vecinos le cerraron la puerta en la cara y no la ayudaron, sin embargo a mí sí me ayudaron, me auxiliaron en llamar a la policía, me han acompañado en todo el proceso y han ido a declarar y no han tenido miedo”, agregó.

Sobre su noviazgo con el acusado, Valenzuela dijo que ella creía haber encontrado al amor de su vida, pues es un hombre “dulce y cariñoso”, sin embargo presenta repentinos cambios de humor que la llegaron asustar y de los cuales el actor le prometió hacerse cargo con un especialista:

“El primer mes todo estaba super bien y luego empezó a tener cambios de humor repentinos.. (se ponía) un poco agresivo o gritaba”, agregó. Pero esta situación no ocurría únicamente con ella o con sus amigos, sino que podía ocurrir en situaciones cotidianas como en un “restaurante o en el ascensor”:

Después de varias discusiones, yo ya pensaba terminar porque no me gusta estar en esa inestabilidad, traté terminar con él antes por estos arranques y él decía que iba a cambiar, me prometía que iba tomar alguna terapia... Hicimos muchos planes juntos, teníamos muchos sueños, nos llevábamos muy bien, todo el día era bailar, cantar, reír, nunca nos separábamos mas que cuando él se iba a grabar su novela

Tefi dijo que en los pocos meses que duró a su lado ella ya estaba “muy enamorada de él”, por lo que no le fue sencillo asimilar sus episodios violentos:

Era lindo, dulce, estaba enamoradísima, era atento cariñoso, dulce, nunca desaparecía, nunca dejaba de contestarme, me ponía como la mujer más hermosa para su vida y todos los días me decía ‘te amo, eres la mujer de mi vida’. Cuando pasaban estos episodios, no quería aceptarlo decía ‘no quiero perder al hombre perfecto por estos momentos

La modelo dijo que los cambios en la personalidad del histrión se podían presentar en cualquier momento, y descartó que estuvieran vinculados a su presunta manera de beber alcohol o ingerir alguna sustancia.

“Podía ser en la mañana, al despertar, al medio día, regresando del trabajo. se daban de un momento a otro. Era algo que salía de él, cambiar de humor”, finalizó la peruana.