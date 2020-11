“Edgardo aprendió las lecciones de la vida”: integrantes de MDO revelan si creen que el manager de la banda abusó del fallecido Anthony Galindo

Los integrantes aseguraron que con Anthony Galindo se llevaban "como hermanos" (Foto: Instagram @mdoonline)

Tras el estreno de la serie Súbete a mi moto, que cuenta detalles sobre la historia del grupo puertorriqueño Menudo y cómo es que se convirtió en un fenómeno adolescente a lo largo y ancho del continente americano y más allá de estas latitudes, las reacciones en torno a lo plasmado por el proyecto no se hicieron esperar.

Y es que no fueron pocos los ex integrantes de la agrupación que se mostraron en contra de lo reflejado en el serial que se realizó a partir de los testimonios de Edgardo Díaz, manager de la emblemática banda; incluso varios destacaron que en su momento fueron víctimas de distintos abusos emocionales, laborales, físicos y hasta sexuales, aspectos que no aparecen contados en la serie de Amazon Prime.

Luego de que hace unos días el ex integrante de Menudo Roy Roselló reveló al programa Ventaneando lo que ha venido diciendo en varias ocasiones, en relación al presunto abuso sexual que dice haber sufrido por parte del manager de la banda, ahora surge una nueva suspicacia.

Fotograma cedido por el grupo MDO donde aparecen (i-d) Abel talamantez, Frankie J, Alexis Grullón, Ángel López y Didier Hernández en un momento del video del tema "Contigo en el cielo". (Foto: EFE/MDO)

Roselló dijo que dos elementos que conformaron la alineación de Menudo La Reunión, proyecto que se llevó a cabo hace varios años tras el éxito del concepto El Reencuentro, le confiaron a él en secreto que también habían sido víctimas del manejador boricua. Así lo dijo el ex cantante:

Yo sé de algunos, yo no voy a mencionar nombres, que estuvieron en Menudo La Reunión, dos de ellos me dijeron ‘yo fui también, yo pasé por esa crueldad por la cual tú pasaste, Roy, por esos abusos’

Y es que entre los integrantes que formaron parte de esa alineación de la banda que se presentó en Brasil para rememorar los grandes éxitos de Menudo, se encontraba Anthony Galindo, quien formó parte del proyecto y vivió su transición a MDO, y quien lamentablemente perdió la vida hace unos meses, a causa de su suicidio.

Anthony Galindo sufrió una profunda depresión a raíz de su alejamiento de los escenarios y la pandemia, lo cual lo condujo a quitarse la vida (Foto: Instagram@iamelpapijoe)

Fueron sus ex compañeros de agrupación quienes dieron su punto de vista en torno a lo declarado por Roselló, en relación a que si creen que Anthony habría sido uno de los que le confesó que había sufrido abuso sexual por parte de Edgardo.

En entrevista para el mismo programa, Abel Talamantez, Didier Hernández y Alexis Grullón declararon:

“Esa parte de Anthony no la conocemos, la verdad es que éramos…hubiese sido algo que en ese momento en el grupo se hubiese hablado, no hubiese pasado así desapercibido”, dijo Grullón.

“Uno nunca estaba con el otro en todo momento para decir lo que uno vive o lo que no vive, pero definitivamente Anthony formó parte de nuestra generación, nosotros jamás… ¿Cómo te explico? Somos hermanos, nadie… algo así no se hubiera tomado tan ligero y no se hubieran quedado callados, no”, agregó Talamantez.

Edgardo Díaz ha sido señalado por algunos ex integrantes de Menudo por presuntamente haber abusado de ellos en diversos aspectos (Foto: Archivo)

“No podemos y no vamos a decir, oye.. desmentir o decir que ‘este está mintiendo’, no, realmente cada uno tiene su propia historia que la contará en su debido momento. Nosotros entramos en un momento muy distinto al grupo, siento que, no sé, de repente Edgardo aprendió las lecciones de la vida o no sé, pero nosotros lo encontramos a él en un momento muy distinto, donde de hecho él ya no estaba manejando mucho la situación, ya estaba José Antonio Jiménez, y lo que existía antes dejó de existir porque entró esta nueva ola de integrantes”, expresó Grullón.

Anthony Galindo y sus ex compañeros del grupo vivieron la transición de Menudo a MDO; en la imagen, el último álbum como Menudo (Foto: Instagram @mdoonline)

Y es que además, ellos continúan conformando la banda cuyos derechos de fundación posee Edgardo Díaz, motivo por el que hasta la fecha mantienen una relación laboral.

"Igual, los compañeros de nosotros tendrán su verdad, pero yo no vi eso, hasta el día de hoy nosotros somos socios con Edgardo, él es parte del grupo MDO y por eso no estoy aquí defendiendo a nadie, yo solamente estoy defendiendo mi posición en el grupo y lo que yo vi ", puntualizó Grullón.