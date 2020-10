“Te amo, Papi Joe”: la emotiva despedida de la hija de Anthony Galindo ex MDO

La joven de 20 años lamentó no haber podido cerca de su padre durante su depresión (Foto: Instagram: @ely.michelle1)

Anthony Galindo falleció la tarde de este sábado a los 41 años en Miami, Florida. El ex integrante del grupo MDO, derivación de la emblemática boyband puertorriqueña Menudo, llevaba casi una semana hospitalizado tras un intento de suicidio luego de un periodo de depresión, según lo dio a conocer su familia. El cantante y modelo se encontraba bajo de ánimo puesto a que aunado a su imposibilidad de presentarse en los escenarios, la pandemia vino a recrudecer el escenario para la industria musical.

El artista venezolano padecía esta enfermedad, “ a causa de los estragos provocados por la pandemia del COVID-19 en la pujante industria, el arte, espectáculo y profesión en general, que han sido muy afectados ante el confinamiento y cese de actividades en vivo” , informó su familia en un comunicado.

A través de su cuenta de Instagram la familia también indicó que Anthony “estuvo sufriendo episodios de depresión a raíz de su alejamiento de los escenarios, todos conocen su gran pasión por la música; estos se agudizaron con motivo de la pandemia y resultaron en el detonante de esta drástica y desafortunada decisión”.

Tras informar que la situación de Anthony era bastante delicada y el pronóstico no era muy alentador, la familia ya se había hecho a la idea de su inminente fallecimiento, que finalmente ocurrió este sábado.

En medio del dolor, su hija Elizabeth, a quien procreó con la puertorriqueña Michelle Matos, se despidió de él con un emotivo mensaje y una selección de fotos de ambos cuando niña.

“Quiero agradecer todas las muestras de apoyo y oraciones que he recibido durante estos pasados días. Uno jamás piensa que una tragedia llegaría a la familia de uno. Mi corazón recuerda a mi papá como un hombre alegre y divertido y eso es lo que me llevó de él. A pesar de que por la distancia no pude compartir con él en estos momentos tan difíciles, mis pensamientos y mi corazón siempre estarán con él”, escribió la joven de 20 años en su perfil de Instagram.

Destacó la alegría con la que siempre recordará al cantante venezolano, además dijo sentirse tranquila, por lo que le deseó un buen descanso:

Le agradezco infinitamente el haberme dado la vida y espero que papá Dios lo reciba en sus brazos y que en el cielo siga llevando la alegría que siempre lo caracterizó. Estoy tranquila y en paz. Acepto la voluntad de Dios y sé que estarás en un mejor lugar. Seguiré llevando tu legado como tu hija y espero hacer un buen trabajo. ¡Te amo, Papijoe! Descansa en paz que yo estoy bien. Tu hija, Ely

Édgar Antonio Galindo Ibarra, nombre completo de Anthony Galindo, perdió la vida en un hospital de Miami, Florida tras seis días de permanecer delicado de salud. Ante la fatal noticia, algunos de sus ex compañeros de MDO y Menudo expresaron sus condolencias en las redes sociales.

René Farrait, uno de los antiguos miembros más famosos del grupo, compartió en su cuenta de Instagram una foto de Galindo con las palabras: “Descansa en paz, bro”.

Robert Avellanet, integrante de Menudo de 1988 a 1991, también compartió una foto de Anthony que acompañó con las palabras: “RIP hermano. Ojalá nos volvamos a encontrar. Paz para tu alma”

Pablo Portillo, que fue integrante de MDO entre 2000 y 2004, escribió en Instagram: “Vuela alto mi querido Edgarito. ANTHONY GALINDO. Que encuentres la paz que estabas buscando. AMÉN. Fue un honor haberte conocido y vivir muchas cosas juntos”, mientras que Rawy Torres, miembro de Menudo de 1989 a 1991, expresó: “Descansa Anthony. Damos Gracias a Dios por tu vida”.

