“The Crown”: cuánto de la temporada 4 es verdad y cuánto es ficción

La muy esperada cuarta temporada de “The Crown” se estrenó este domingo 15 de noviembre en Netflix, y los fanáticos disfrutarán de una nueva era de la familia real británica: los años de Diana. Además de presentar a Emma Corrin como una joven princesa Lady Di, una nueva figura política entra en escena en la forma de Margaret Thatcher, interpretada por Gillian Anderson. Y Olivia Colman regresa como la reina Isabel II en uno de los períodos más difíciles de su reinado: los tumultuosos años 80. ALERTA SPOILER.

En la nueva temporada se verá a una joven Lady Di (Corrin), que vive su historia de amor junto al príncipe Carlos (Josh o’Connor), en una época en la que Margaret Thatcher (Anderson) dirigió sin vacilar el destino de los británicos. Los nuevos capítulos también cubre la escalada del conflicto en Irlanda del Norte y la Guerra de las Malvinas.

También retrata el amargo matrimonio del príncipe Carlos y la princesa Diana.

Diana Spencer acababa de cumplir 20 años cuando en 1981 contrajo matrimonio con un príncipe Carlos de más de 30, heredero al trono presionado para encontrar esposa. El hijo mayor de Isabel II aceptó casarse con ella, pero siguió enamorado de su novia de juventud, Camilla. Retratado en episodios anteriores como un joven sensible e incomprendido, Carlos se convierte en un marido frío e infiel, que reprocha la “fragilidad” de su esposa.

Emma Corrin en "The Crown"

El trío amoroso es una de las tramas de la cuarta temporada de “The Crown”, ambientada al final de los años 1970 y en los 1980, un período convulso para el Reino Unido en que el IRA asesinó en 1979 a Louis Mountbatten, tío abuelo y mentor del príncipe Carlos, y el país se enzarzó en la guerra de Malvinas con Argentina en 1982.

Un episodio del programa está dedicado a la increíble historia del intruso que entró en el Palacio de Buckingham. Michael Fagan, de 33 años, logró entrar en el dormitorio de Isabel II, despertando a la monarca que no perdió su legendaria compostura.

Éxito de público y crítica.“The Crown”, cuya primera temporada se emitió en 2016, ha ganado varios premios, entre ellos tres Globos de Oro y diez Emmy, los galardones de la televisión estadounidense. Setenta y tres millones de hogares en todo el mundo han visto la serie, afirmó en enero Ted Sarandos, director de contenidos de Netflix.

¿El príncipe Carlos salió primero con la hermana mayor de Diana, Sarah?

Lady Di y el príncipes Carlos en Balmoral

Si. Carlos conoció a Lady Sarah poco antes de cumplir 30 años, una edad que su biógrafo Jonathan Dimbleby dijo que había “insinuado imprudentemente que era una edad apropiada para el matrimonio”. De hecho, salió con ella en 1977. Carlos asistió como invitado de la hermana mayor de Diana, Lady Sarah McCorquodale, a una fiesta de caza en Althorp, casa de la familia Spencer. Esa fue la primera vez que conoció a la entonces Diana Spencer, quien le pareció “una joven de 16 años muy alegre, divertida, atractiva y llena de vida”, dijo en su entrevista de compromiso en 1981. No fue hasta tres años después de ese primer encuentro cuando Carlos y Diana se volvieron a ver.

En julio de 1980, ambos fueron invitados a un almuerzo por un amigo en común. Diana pasó un fin de semana en Balmoral como invitada del príncipe Carlos, y el 8 de septiembre de 1980 la prensa publicaba británica: “Está enamorado de nuevo”. Se vieron sólo 13 veces antes de que Carlos le propusiera matrimonio.

Emma Morrin como Lady Di en "The Crown"

El 24 de febrero de 1981, el Palacio de Buckingham anunció la noticia con una declaración: “Con el placer que la reina y el duque de Edimburgo anuncian el compromiso de su amado hijo, el príncipe de Gales, con Lady Diana Spencer, hija del conde Spencer y la honorable señora Shand Kydd”. Según un artículo escrito en ese momento porThe Guardian, la hermana de Diana, Lady Sarah, dijo a los periodistas: “Yo los presenté. Soy Cupido”.

El príncipe Carlos y Lady Diana Spencer se casaron en la catedral de San Pablo el 29 de julio de 1981, poco más de cinco meses después del anuncio oficial de su compromiso. La boda fue vista por 750 millones de personas en todo el mundo.

¿Lord Mountbatten le envió a Carlos una carta antes de morir sobre cómo encontrar una esposa adecuada?

Diana (Emma Corrin) y el príncipa Carlos ( Josh O Conno) en una escena de "The Crown"

Puede que no le haya enviado una carta a Carlos la víspera de su muerte, como se muestra en el primer capítulo, pero Lord Louis Mountbatten ciertamente le ofreció una cantidad de consejos a su sobrino nieto. Su relación era más una de abuelo-nieto, y el mentor del hijo mayor de Isabel II y el duque de Edimburgo se encargó de aconsejar al príncipe en asuntos del corazón. Mountbatten fue una figura destacada, que ejerció una fuerte influencia sobre los Windsor. Fue Mountbatten quien a menudo alentaba a Carlos a disfrutar de su soltería y le advirtió que una novia perfecta sería una sin pasado y que tenía que ser suficientemente joven como para ser “moldeada para el papel de esposa y madre”. En la serie, se lo ve aconsejando al príncipe de que no se case con Camilla Shand (Camilla Parker Bowles). La dinámica entre él y Carlos causó tensiones en la familia, con Felipe sintiendo su hijo ya no necesitaba buscar una figura paterna porque ya tenía una.

El tío del duque de Edimburgo fue asesinado el 27 de agosto de 1979 tras explotar una bomba colocada por el IRA en su barco de pesca. Falleció él y a su nieto Nicholas, así como la madre de su yerno, Doreen Knatchbull, que moría al día siguiente, además de Paul, un miembro de la tripulación. Su hija Patricia, su yerno John y Timothy, otro de sus nietos, resultaron gravemente heridos. Su fallecimiento es, precisamente, uno de los momentos más trágicos que narra esta cuarta temporada. Como se muestra en “The Crown”, Lady Di se convirtió en una especie de hombro sobre el que llorar para Carlos después de la muerte de su querido tío abuelo, lo que lo llevó a considerarla como una candidata adecuada a princesa de Gales, recordando el consejo de Mountbatten.

En 2015, el príncipe de Gales visitó el lugar de la muerte de Mountbatten y recordó lo cercana que era su relación: “Para mí, Lord Mountbatten representaba al abuelo que nunca tuve”. El hijo mayor de Carlos, el príncipe William llamó a su hijo Louis en su honor.

¿Diana se ganó a la familia real durante su primera visita al castillo de Balmoral en Escocia?

Lady Di y Carlos en su luna de miel en Balmoral en 1981

Pasar la llamada prueba de Balmoral ha sido importante para todo tipo de visitantes, no solo para las posibles esposas reales. Los políticos y sus cónyuges han estado entre los examinados por la realeza y su séquito. A los 19 años Diana pasó con gran éxito la prueba , como se muestra en el episodio dos, ganándose a los amigos de Carlos durante esas primeras vacaciones a fines del verano a principios del otoño de 1980. Felipe de Edimburgo también la tomó bajo su protección en esos primeros días.

¿Se le permitió a Diana elegir su propio anillo de compromiso?

Emma Corrin, como la princesa Diana, en una escena de la cuarta temporada de "The Crown" (EFE)

Verdad. Diana recibió una bandeja con alianzas antes del compromiso. En “Diana: Her True Story - In Her Own Words”, el autor Andrew Morton cuenta que la Casa Real inventó una historia para explicar la llegada de las joyas al palacio para que no se corriera la voz antes de tiempo. Se les dijo al personal que el príncipe Andrés iba a recibir un anillo de sello especial para su próximo cumpleaños número 21. A Diana le mostraron varias opciones y ella eligió un anillo que le recordaba a la joya de su madre. Esta pieza pasó a Kate Middleton cuando se comprometió con el príncipe William en 2010 y ella comentó ante las cámaras: “Es hermoso. ¡Espero cuidarlo bien! Es muy especial”

¿Camilla inicialmente trató de hacerse amiga de Diana antes de la boda?

Emerald Fennell como Camilla Parker-Bowles (Netflix)

Verdad. Durante todo el noviazgo, hay pruebas de la cercanía de Camilla con el príncipe de Gales. Diana y Carlos se quedaban con Camilla y su esposo Andrew Parker Bowles los fines de semana, y también asistirían a las cenas del Palacio de Buckingham mientras Carlos cortejaba a Diana. Cuando Diana se mudó a Clarence House, el entonces hogar de la Reina Madre, la víspera del anuncio de su compromiso, había una carta de Camilla esperándola, invitando a la prometida de su amante a almorzar. Pero para Diana, cualquier amistad potencial duró poco. A medida que se acercaba el día de la boda de julio de 1981, descubrió que Carlos había encargado un brazalete especial con las letras entrelazadas de G y F inscritas en él, por los apodos que tenían el uno para el otro: Gladys y Fred. Este momento doloroso se desarrolla en el tercer episodio del programa.

¿La princesa Diana realmente patinó en el palacio?

"The Crown" (Netflix)

Si bien no se ha confirmado si la princesa Diana, de hecho, patinó por Buckingham mientras escuchaba “Girls on Film” de Duran Duran en su walkman (como lo hace en el programa), era conocida por tener ese hobbie. También se dice que solía relajarse mientras patinaba en los jardines de Kensington. “Creo que ella realmente hizo eso”, declaró a Sky News la actriz Emma Corrin, quien interpreta a Diana Spencer.

¿La princesa Diana tenía un trastorno alimentario?

La princesa Diana por Emma Corrin en "The Crown"

La propia princesa Diana confirmó que luchó contra una “bulimia desenfrenada” en una entrevista de noviembre de 1995 con “Panorama” de la BBC1. La princesa se refirió a esta enfermedad como algo sintomático de su matrimonio, pero algo que la gente volteó para referirse a ella como una persona inestable. Su trastorno alimenticio se muestra durante la cuarta temporada. “Tuve bulimia durante varios años. Y eso es como una enfermedad secreta. Te la infliges a ti misma porque tu autoestima está en un punto bajo, y no crees que seas digna o valiosa”, dijo Lady Di al periodista Martin Bashir. “Era un síntoma de lo que estaba sucediendo en mi matrimonio. Gritaba pidiendo ayuda (...) Decidieron que ese era el problema: Diana era inestable”, agregó. “La causa fue la situación en la que mi esposo y yo tuvimos que mantener todo junto porque no queríamos decepcionar al público y, sin embargo, obviamente había mucha ansiedad dentro de nuestras cuatro paredes”.

Corrin fue muy meticulosa en su representación de la princesa y, de acuerdo con una entrevista con la revista Variety, investigó mucho acerca de los desórdenes alimenticios para poder traerlo a la pantalla chica. En una entrevista con Radio Times, explicó que era muy importante tanto para ella, como por respeto a la fallecida princesa, interpretar la bulimia de manera muy honesta. "Diana fue muy sincera sobre su experiencia con la bulimia, y eso es algo que admiro mucho de ella”, compartió.

¿Intentó la princesa Margarita detener la boda del príncipe Carlos y la princesa Diana?

Helena Bonham Carter como princesa Margarita en "The Crown"

No hay evidencia de que Margarita haya hablado en contra de la unión antes de la boda, como lo hace en el episodio tres. De hecho, Helena Bonham Carter dijo que se le ocurrió la idea de que su personaje, la princesa Margarita, debería oponerse al matrimonio del príncipe Carlos y la princesa Diana. Bonham Carter compartió en una conferencia de prensa que en la ficción “queda muy claro antes del matrimonio que hay grandes problemas”, pero la familia anima al príncipe Carlos a seguir adelante.

¿La princesa Diana sorprendió a Carlos con un baile de “Uptown Girl” en la Ópera de Londres?

Olivia Colman y Josh O'Connor en "The Crown" (Netflix)

Verdad. El baile de diciembre de 1985 fue idea de Diana. La princesa, a quien le encantaba el ballet y tomaba lecciones en el Palacio de Kensington, se puso en contacto con la estrella del ballet Wayne Sleep para la coreografía de un baile sorpresa para su esposo. Se encontraron en un estudio de ensayo en el oeste de Londres. “Ella dijo: ‘Tengo la música, es Uptown Girl de Billy Joel y yo soy tu chica de la zona alta. Siempre me firmaba tarjetas pequeñas así”, dijo Sleep tiempo después. “Simplemente hicimos clic, teníamos el mismo humor". A pesar del deleite de la multitud en la Royal Opera House, se dijo que a Carlos no le gustó mucho con el número de tres minutos.

