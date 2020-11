“Yo nací con la herencia”: Manuel José habló del testamento de José José y de una posible alianza con Sarita Sosa

El cantante colombiano, que dice ser hijo del “Príncipe de la canción”, dijo que sí es muy cercano a la hija menor del intérprete de “Almohada” (Foto: Instagram de Manuel José)

La polémica por el hallazgo del testamento del cantante José José está más vigente que nunca y ahora fue Manuel José, el cantante colombiano que dice ser hijo del “Príncipe de la canción”, quien se pronunció sobre este documento y la posibilidad de unirse a Sara Sosa para realizar un dueto o en contra de los otros descendientes del cantante mexicano.

La semana pasada la familia mexicana del intérprete de El Triste reveló que encontraron un testamento en el que son los únicos beneficiarios y que están en espera de conocer más detalles de la fortuna de José José.

Este nuevo episodio generó mucha polémica porque en el documento no está incluida Sara Sosa, hija menor del cantante mexicano y que no se ha pronunciado sobre lo que decidió su padre incluso antes de que ella naciera porque lo hizo hace más de 30 años.

Quien sí fue cuestionado sobre este tema fue Manuel José, el cantante colombiano que asegura ser hijo del “Príncipe de la canción” y que dijo ya haber recibido su herencia en la voz.

La semana pasada la familia mexicana del intérprete de El Triste reveló que encontraron un testamento en el que son los únicos beneficiarios y Sarita no está incluida

Brian Fanier Álvarez Rojas, nombre real del cantante de origen colombiano, habló del testamento recién descubierto e incluso se pronunció sobre la supuesta alianza que hizo con Sara Sosa en contra de José Joel y Marysol.

“Yo no tengo nada que ver en ese tema, nunca me ha interesado entonces no opino nada de eso... yo ya nací con la herencia, qué más le puedo pedir a la vida, yo nací con mi voz y es lo único que le puedo agradecer a Dios y a la vida”, declaró para el programa Sale el sol.

También dejó clara su postura sobre el acercamiento que tiene con la menor de los hijos de José José y se refirió a lo publicado por la revista TV Notas esta semana, cuando aseguraron que ambos personajes se unieron para fabricar una prueba de ADN falsa para él y la idea de que José Joel no es hijo verdadero del “Príncipe de la canción”.

“Sarita diría que antes de que su papá muriera, le habría revelado que el verdadero padre de José Joel era el fallecido actor Rafael del Río, con quien supuestamente Anel habría tenido un romance fugaz. Esa mentira es algo que en redes sociales, Manuel ya ha insinuado, pero él sabe que quien está usurpando un lugar que no le pertenece es él”, declaró una supuesta amiga de Sarita a la publicación mexicana.

Ante esta nueva versión, el cantante colombiano sí aceptó que son cercanos pero aseguró que lo dicho por la revista es una burla.

“Me dio risa, yo leía eso y me ría de lo que decía. Para mí eso no es una revista, es un pasquín que inventa cosas, que dicen cosas falsas, mentiras, yo creo que están perdiendo el tiempo quien escribe esas notas y les iría mejor como libretistas de telenovelas”, dijo muy seguro.

Sobre el posible dueto con Sara Sosa destacó que primero tiene que conversar con su disquera y presentar un plan de la colaboración, para que a partir de esto se decida el rumbo que ambos podrían tomar frente a este reto artístico.

También reveló cómo es la relación que tienen: “Hablamos como un par de amigos, de cómo estás, cómo va todo y cómo van los conciertos”.

José José fue llevado a Miami por su hija menor Sarita, quien no permitía el contacto con sus hermanos mayores, José Joel y Marysol Sosa (Foto: Instagram)

Otra que también se ha pronunciado sobre el testamento de José José es la actriz Alejandra Ávalos, quien se encuentra envuelta en una batalla con la segunda esposa del “Príncipe de la canción”.

“Una mentira flagrante, una mentira grande porque fue expuesta a medios de comunicación. Si a mí me manifiestan por escrito, el mismo notario y si me enseñan el documento avalo que es verdad. Así yo veo si es apócrifo, lo inventaron o lo mandrón a hacer a Santo Domingo, no se ha demostrado el documento y creo que es una mentira”, comentó en entrevista con Sale el sol.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Así yo veo si es apócrifo”: Alejandra Ávalos dudó de la veracidad del testamento de José José

“Nunca se ha logrado conciliación”: Marysol Sosa habló sobre el futuro de Sarita y su mamá ahora que apareció el testamento de José José

“¡Son mentiras!”: Anel estalló contra Alejandra Ávalos y la demandó por asegurar que Manuel José sí es hijo de José José