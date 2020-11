“Así yo veo si es apócrifo”: Alejandra Ávalos dudó de la veracidad del testamento de José José

La cantante Alejandra Ávalos regresó a la polémica relacionada con el tema de José José, pues la cantante ahora arremetió contra la veracidad del testamento que dejó el cantante y que dejaría como herederos principales a José Joel y a Marysol Estrella.

Y es que Ávalos regresó a la polémica luego de que fuera demandada por la familia de Anel Noreña por daño moral debido a la insistencia de que el cantante colombiano es también hijo de José José.

Sin embargo, este supuesto proceso parece tener a la cantautora sin cuidado ya que volvió a afirmar esta versión y además declaró que no le da confianza la versión del testamento en donde se beneficia como herederos principales a José Joel y a Marysol. Así lo dijo en una entrevista para el programa Sale el Sol:

Una mentira flagrante, una mentira grande porque fue expuesta a medios de comunicación. Si a mí me manifiestan por escrito, el mismo notario y si me enseñan el documento avaló que es verdad. Así yo veo si es apócrifo, lo inventaron o lo mandrón a hacer a Santo Domingo, no se ha demostrado el documento y creo que es una mentira

Además, para sumirse más en la polémica, Alejandra recomendó que se hagan investigaciones con el fin de buscar en la propiedad de Miami en donde vivió José José con su hija Sara Sosa, esto con el fin de verificar si no hay otro testamento más actualizado o simplemente para asegurar que todo se lleve a cabo de forma adecuada:

Si se hiciera esa investigación yo me quedaría muy callada y no pensaría que es una mentira. Si no existiera en Miami es porque ya dejo en vida las propiedades a nombre de las personas que él quiso y ya no es necesario un testamento