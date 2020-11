“¿Por qué mi papá está ahí?”: Leticia Calderón contó cómo se enteraron sus hijos que Juan Collado fue enviado a prisión

Leticia Calderón narró cómo sus hijos se enteraron que Juan Collado estaba en la cárcel (Video: YouTube@Mara Patricia Castañeda)

Juan Collado tiene dos hijos con Leticia Calderón: Luciano y Carlo. Cuando el abogado fue capturado el 9 de julio de 2019 en la Ciudad de México, tanto la actriz como sus dos hijos tuvieron experiencias diferentes al enterarse de la noticia.

En una entrevista con la periodista María Patricia Castañeda, la actriz narró cómo cada uno de ellos se enteró de la noticia del abogado. Por su parte, ella se encontraba dormida, cuando el incesante sonar del teléfono la despertó con numerosos mensajes de texto.

“Yo recuerdo que estaba dormida y oía que sonaba y sonaba el teléfono. Cuando me levanto y veo los cientos de mensajes que tenía de muchísima gente, corrí con Carlo. Ya eran como las siete de la noche”, narró Calderón.

La actriz entonces le explicó a su hijo más pequeño lo que había sucedido con su papá, pero le advirtió que no le dirían nada a su hijo mayor, quien nació con Síndrome de Down.

“Le dije: ‘Tengo que hablar contigo, parece que papá tiene problemas. Vamos a ver qué pasa. No vamos a decirle nada a tu hermano’. Fíjate yo qué idiota, porque dije que Luciano no se iba a enterar”, contó.

Pero, para su sorpresa, la actriz subestimó el alcance de las redes sociales ya que su hijo más grande ya estaba enterado de las noticias y se encontraba triste, por lo que decidió decirle a su mamá.

“Al día siguiente estábamos desayunando y me dice Luciano: ‘Oye mamá, ¿ya viste? Estoy muy triste porque algo malo hizo mi papá que lo metieron a la cárcel’. Yo nada mas volteé a ver a Carlo y dije, ‘qué idiota’. Se enteró por las redes sociales y yo minimicé eso, no le expliqué antes de que lo viera en redes y ni siquiera lo platicó hasta al día siguiente. Yo me imagino que se fue a dormir una noche antes con eso”, comentó Calderón.

No obstante, la actriz habló con sus hijos y todo parecía marchar bien. Unos días después, ella y sus hijos se fueron a un viaje que la actriz había planeado desde un año antes, y esto les sirvió como una forma de escape y de expresar sus sentimientos en familia.

“Yo ya tenía un viaje pagado, hablé con la familia de Juan y yo iba a cancelar todo [...] en ese momento no habíamos hablado [con Juan], pero le dije: ‘cancelo todo’ y él me mandó decir que no cancelara nada, que no tenía caso, pues yo tampoco era su abogada. Nos fuimos a este viaje y nos sirvió muchísimo [...] nos deslindamos de este tema, protegí a mis hijos de alguna manera y platicamos muchísimo en ese viaje porque me preguntaron: ‘¿por que mi papá está ahí?’”, recordó Calderón.

Calderón entonces explicó que a pesar de lo que se ha dicho del abogado, ella no le ha dicho nada malo a sus hijos de Collado, e incluso ha fomentado el respeto hacia él.

“A mi no me gusta juzgar, no me gusta culpar y hasta la fecha yo les he dicho que es su papá, independientemente de cómo sea como abogado, o qué problemas tiene. Y hasta que puedan hablar con él, ustedes le pueden preguntar absolutamente todo. Yo nada más sé que Juan es una buena persona, es su padre y me dio dos hijos maravillosos”, explicó la actriz.

Calderón agregó que dentro de estos 16 meses, sus hijos solo han podido hablar tres veces con el jurista, una situación que no les agrada mucho pues saben que habla más con sus hermanos mayores. Pero la actriz les aconsejó que si quieren que Collado se comunique más con ellos, se lo hagan saber.

“Es un tipo de cuestiones que para ellos es muy difícil, y sobretodo la incertidumbre de qué va a pasar”, señaló.

