“Chiquis” Rivera sin filtros: habló del gran error que cometió en su matrimonio con Lorenzo Méndez

(Foto: Instagram de Chiquis Rivera)

“Chiquis” Rivera cada vez se muestra más sincera y franca sobre los motivos detrás de su separación del cantante Lorenzo Méndez, pareja que ya inició los trámites para finiquitar su unión a pesar de que aún sienten mucho amor por el otro.

La cantante, que actualmente promociona el sencillo Me vale, considera que cometió un error a lo largo de su matrimonio y éste lo pudo llevar al fracaso.

Como pocas veces desde que anunció su separación y el inicio de su divorcio, Janney Marín, nombre real de la hija de Jenni Rivera, contó a Ventaneando su sentir frente a su situación sentimental actual y que ya descubrió la posible razón detrás de éste.

“Quizás mi error fue querer cuidarlo, querer cuidar de que no se metiera en problemas o cuidar nuestra relación, nuestro matrimonio y fue de más”, contó al programa de espectáculos de TV Azteca.

Foto: Chiquis/ IG - Lorenzo Mendez / Tw.

“Lo apoyé, lo sigo apoyando, quiero que le vaya bien, que la gente lo apoye, que le vaya bien. Si esto está pasando ahorita es porque Dios lo tuvo en mis planes y tengo que aprender mi lección de vida y seguir adelante”, añadió la también empresaria.

La declaración de “Chiquis” Rivera recuerda a lo que también ya había comentado Lorenzo Méndez, quien destacó que su esposa no quería que volviera al ambiente artístico por el temor a que recayera en las adicciones.

La intérprete nominada a los Latin Grammy aseguró que está abierta a encontrar el amor, pero por ahora sólo piensa en recuperarse como persona y amarse nuevamente.

“Mi mamá siempre me enseñó: el hombre es como un postre en tu vida, así que a mí me gusta el postre, quiero ser amada, quiero amar de verdad, pero también si tengo que salir adelante sin esa persona, sin mi compañero porque no se dieron las cosas, no puedo derrumbarme, tengo que levantarme. No estoy cerrada al amor pero tampoco estoy abierta, ahorita estoy súper enfocada en mí”, concluyó.

Lorenzo Méndez fue el primero en hablar sobre la ruptura que ha acaparado los titulares por varias semanas y es que ella fue vista muy cariñosa con un restaurantero mexicano llamado Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo.

Lorenzo Mendez llora la partida de "Chiquis" Rivera tras la separación oficial (Foto: Instagram @lorenzomendez7)

“Fueron muchas cosas. Yo creo que inseguridades, falta de respeto, mentiras; hubo diferencias. Mi vida no estaba cuadrando, encasquetando con sus planes, planes míos, planes personales, sueños míos, metas mías no estaban en su plan de vida”, contó el ex integrante de La original Banda el Limón en charla con Tanya Charry para el programa El gordo y la flaca.

En aquella ocasión, Lorenzo aseguró que deseaba volver a crear música porque “es parte de su naturaleza y forma de vida”, pero dejó ver que “Chiquis” no estaba completamente de acuerdo con su regreso a los escenarios, ya que esto podría llevarlo a recaer en las adicciones, de las que Méndez se alejó hace un tiempo para salvar su matrimonio.

“Quería regresar a la música. La música está en mí, es parte de mi vida; no puedo quitarme eso. Pero yo creo que le tenía más miedo a las cosas que vienen con la música, no a la música en sí, pero es el mismo mundo, yo creo que causé esas inseguridades en ella por las cosas del pasado”, expresó.

En medio de este proceso de divorcio los dos han expresado que aún se aman, pero no hay vuelta atrás en su deseo de comenzar de nuevo pero cada uno por su lado.

“Chiquis” Rivera comentó hace unos días cómo ha sido para ella la ruptura con Lorenzo Méndez (Foto: EFE/ Chiquis Rivera)

“Chiquis” Rivera comentó hace unos días a People en español cómo ha sido para ella la ruptura: “La verdad estoy muy tranquila. Obvio tengo mis días en donde lo extraño muchísimo porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza”.

“Fui una muy buena esposa y todavía soy su esposa. Pero, sí, estamos en un proceso de divorcio y, sí, siento que es lo mejor para ambos, aunque sea doloroso”, añadió la famosa.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Me casé para toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza”: la cruda confesión de “Chiquis” Rivera sobre su divorcio con Lorenzo Méndez

“Pasé momentos muy oscuros, de suicidio”: entre lágrimas, Lorenzo Méndez refrendó su amor por Chiquis y reveló que su hija la extraña mucho

“Lloré y le di un beso en la frente”: Lorenzo Méndez por fin habló de su ruptura con Chiquis y confesó que estuvo en rehabilitación