“Dejen de estar inventando”: Tania Ruiz mostró el anillo que desató las sospechas de boda con Peña Nieto

Luego de las especulaciones desatadas por mostrarse muy romántica en Instagram y con un gran anillo, Tania Ruiz contó más detalles para descartar que esté comprometida con el ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Oigan, cómo pueden pensar que esto son un anillo de compromiso”, expresó en una de sus historias en las que mostró la joya con piedras de color azul.

“Esto ni siquiera es de oro”, señaló sobre el material de sus anillos. “Los pueden encontrar, creo, por mil pesos”.

“Dejen de estar inventando”, pidió la modelo a la gente que especuló sobre el futuro de su relación con el político.

Tania Ruiz mostró el anillo que desató la polémica (IG: taniaruize)

Añadió que si las piedras se llegan a despintar no pasa nada y añadió los datos de la marca por si alguien desea comprar una pieza como esa.

Tania acabó así por completo con las versiones de un posible compromiso con Peña Nieto.

Y es que apenas este jueves las especulaciones se desataron con otras historias que compartió.

“Que dure siempre por amor y jamás por costumbre”, escribió en una de sus historias, en donde se veía su mano junto a la de un hombre.

La primera foto de Tania Ruiz que generó revuelo

En la siguiente fotografía fue más específica al mostrar un gran anillo en su mano (aunque no en el dedo habitual donde suele colocarse la joya).

“Forever and ever my love”, escribió para acompañar dicha foto. (Por siempre y para siempre, mi amor).

Y en una siguiente historia indicó: “Uno para el otro y los dos para Dios. Tus manos y las mías. Siempre de tu mano. Amándote hoy y si Dios quiere para siempre”.

El anillo que lució Tania

Tales mensajes y las fotos con el anillo desataron en apenas unos minutos todo un furor en la red social e incluso algunos dieron por hecho que Tania estaba anunciando así su compromiso con Peña Nieto, con quien comenzó a ser vista en enero de 2019.

Pero ante el revuelo causado por sus historias, Tania salió a aclarar el asunto y expresó:

“Oigan, oigan, no me caso. Sólo estoy muy feliz”, escribió. “Amo a mi novio, mi corazón está así”.

Pese a que en este momento no tiene planes de casarse con el político, Tania Ruiz no está cerrada al tema.

Otro mensaje de amor de Tania donde daría a entender que ya se comprometió con el ex presidente mexicano

En octubre del año pasado concedió una entrevista a la revista ¡Hola! en donde dijo estar enamorada y no descartó la idea de una boda con el político.

“Nunca me he querido casar porque nunca he estado cien por ciento segura. Hoy, aunque no esté en nuestros planes, daría el paso sin pensarlo dos veces”, aseguró en aquel momento.

La modelo ha sido bastante abierta respecto de su relación con el ex mandatario. En un principio aclaró que solo eran amigos, pero una vez que el romance prosperó, Tania ofreció algunos detalles de su convivencia.

Tania ya aclaró que no se casa

“Usamos las mismas cremas, nos encanta hacer deporte, mucho de nuestro tiempo que compartimos es hacer ejercicio”, dijo en alguna ocasión, causando cierta sorpresa. Tambien mencionó sentirse afortunada de tener una relación con él. “Estoy muy agradecida de tener la pareja que tengo, creo que los dos nos hemos hecho mejores personas, el uno como el otro, es una persona que saca lo mejor de mí, y yo también trato de que siempre esté feliz, eso se contagia es un auto reflejo: si él está feliz es la misma felicidad que me da a mí”.

