El actor Jonathan Rhys Meyers fue arrestado por chocar su auto estando ebrio

Jonathan Rhys Meyers fue arrestado el domingo después de sufrir un accidente automovilístico en Malibú, confirmó un portavoz del Departamento del Sheriff de Los Ángeles

Jonathan Rhys Meyers parecería estar lidiando con algunos viejos demonios. El actor fue arrestado el pasado domingo en Malibú, California, por protagonizar un incidente de tránsito mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol, informó TMZ.

Cuando la policía llegó al lugar del hecho, el protagonista de “Match Point”, que batalla contra el alcoholismo desde hace años, mostró signos de estar intoxicado y posteriormente no pasó una prueba de sobriedad, afirmó el citado medio.

Según los reportes, Rhys Meyers fue arrestado por ese delito y actualmente permanece tras las rejas. El actor ha tenido un largo historial de abuso de sustancias y ha estado en rehabilitación varias veces.

Hace poco más de dos años había sido noticia por un violento episodio mientras estaba a bordo de un vuelo de American Airlines. En estado de ebriedad, el actor comenzó a insultar a su actual esposa y fue retirado del avión por las autoridades.

La estrella, de 43 años, fue fotografiada por última vez a principios de octubre, corriendo por la playa con su hijo Wolf, de tres años.

Rhys Meyers ha pasado por rehabilitación en al menos tres ocasiones: primero se registró en un centro en Malibú en 2005 en busca de tratamiento por abuso de alcohol, antes de regresar dos años después, en 2007. Se registró por tercera vez en 2009.

Meyers también se disculpó públicamente con sus fanáticos en 2015 después de que aparecieran imágenessuyas en la calle bebiendo directamente de una botella de vodka. En julio de 2018 prometió mantenerse sobrio después del incidente de avión.

En una entrevista en Larry King Now, el actor prometió mantenerse sobrio y admitió que beber no le “sienta bien” .

Además del incidente en Los Ángeles en 2018, fue arrestado por ebriedad en las terminales de Dublín en 2007 y París en 2011.

En otra entrevista brutalmente franca, en ese caso con Event Magazine en julio de 2018, Jonathan dijo: "Me decepcioné al tener una recaída, y es mi responsabilidad. Nadie más tiene la culpa ".

Reveló que no bebió hasta los 26 años y dijo: “En realidad, no me gusta el sabor del alcohol” luego agregó: Cuando bebo, las consecuencias son tan devastadoras que es un problema. Pero nunca necesito un trago. No es algo que anhelo”.

En 2007, justo antes de la muerte de su madre, fue arrestado en el aeropuerto de Dublín por ebriedad, y en 2011 recibió una sentencia suspendida y una multa de £ 860 por un colapso similar en el aeropuerto Charles de Gaulle de París.

