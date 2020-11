“Es un hater y a final de cuentas aportan”: Karla Panini se burló de quienes le siguen dedicando mensajes de odio

Karla Panini dedicó unos mensajes a sus detractores y dijo que le han hecho ganar mucho (IG: malinfluencers)

La comediante y conductora Karla Panini regresó al escenario de la polémica. Ahora afirmó que ella siempre sale ganando cuando la tildan de mala o villana, pues ha visto un incremento de seguidores y de publicidad por lo que no le disgusta para nada.

Fue durante una entrevista con la revista TV Notas que Karla Panini afirmó que le causa mucha gracia cada vez que recibe críticas u ofensas, pues durante cinco años ha sido uno una de las mujeres más criticadas pero que ya no le causa resquemor ni le estresa en ningún sentido.

Inclusive, quien ha sido nombrada como una de los personajes más polémicos de la farándula en los últimos años, dijo que muchos de los memes en los que ha aparecido le han causado gracia y le gustaría poder compartirlos pues son una muestra de la creatividad de las personas. Así lo dijo la comediante:

Son cinco años, manito. Ya no es estresante, la verdad ya no; hasta me río. Sí hay unos (memes) muy creativos, que digo: ‘mira éste sí está canijo’. Hay memes muy padres que hasta me gustaría compartir

Karla Panini y Américo Garza han conformado una de las parejas más polémicas del mundo del espectáculo en México (TW: paniylachabella)

Fue entonces cuando soltó su bomba más reciente hacia sus detractores, asegurando que entre más críticas y memes le dirigen, más seguidores tiene y más sale ganando ella, pues es un tema de publicidad en el que cada vez que “un hater visita mi cuenta pues aporta algo”:

Es cada rato, me dicen: ‘ya viste que eres tendencia en Twitter’ y yo: ‘¿Otra vez?, ¿ahora que hice?’ (...) Es impactante que hasta los malos comentarios son buenos y hasta los haters nos ayudan. Es increíble que van y visitan tu cuenta y es un hater, y a final de cuentas aportan

Uno de los ejemplos de esto fue cuando la comediante recientemente recreó el video de la niñas en el que una sopla la vela del pastel de la cumpleañera, para que esta posteriormente le jale el cabello en venganza del abuso. Y es que muchos internautas aprovecharon este momento y dijeron que la pequeña considerada malvada muy posiblemente era su hija. Ante esto, Panini decidió recrear la escena y eso le valió una gran cantidad de visitas en sus redes sociales, lo que significó ingresos para ella y para Américo Garza:

Todo eso que pasó con el video de la niña que se hizo viral, no sabes cómo nos ayudó, en publicidad y económicamente, en todo nos ayudó demasiado. También cuando me traen en Twitter y todo eso, es cuando más vendo

La familia de Karla Luna habría buscado que Américo Garza fuera a prisión por no dejarles ver a las hijas que tuvo con Karla Luna (IG: karlalunatv)

Además, para terminar de enardecer a sus haters, dijo que cada vez que recibe alguna “mentada”, a ella le causa risa pues sabe que a pesar de que cometió errores, ella misma busca aprender de ellas y que “una vez que se ríe uno mismo de los errores, ya no hay nadie que pueda atacarte":

Creo que cuando tú mismo te ríes de, pues de las mentadas, de todo lo que te ha pasado, de los errores que tuviste, cuando tú misto te ríes, creo que ya no hay nadie más que pueda atacarte

Recientemente, el que se encontró en el ojo del huracán fue Américo Garza, pues según informó el abogado de la familia de Karla Luna Manuel Jezzini, había una orden de aprehensión contra el ex esposo de la fallecida ex lavandera debido a que no dejó que la familia de Luna pudiera ver a las hijas que la comediante tuvo con el mismo Garza.

