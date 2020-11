Los impactantes testimonios de las estrellas de Hollywood y la música que dicen haber “regresado de la muerte” y cambiado sus vidas

Elizabeth Taylor, Eminem y 50 cent son algunos de los que vieron a la muerte frente a frente pero tuvieron otra oportunidad

El misterio de la muerte induce al temor hacia ese puerto final al que todos arribaremos y del que nadie tiene datos precisos. Sin embargo, hay quienes dicen haberse asomado a su muelle y luego regresado para contarlo.

Varios actores y cantantes célebres han relatado sus experiencias cercanas a la muerte, donde sintieron que se les ofreció una nueva oportunidad para disfrutar con nueva energía el resto de sus vida.

Elizabeth Taylor

La célebre actriz británico-estadounidense Elizabeth Taylor estuvo cerca de la muerte en varias ocasiones.

Mike Todd y Elizabeth Taylor de la fiesta de aniversario de la película "La vuelta al mundo en 80 días". CBS pagó a Mike Todd por los derechos para cubrir la celebración del cumpleaños como un especial de televisión en vivo

El tercer matrimonio de Taylor fue el que la marcó en su vida. Además de que Mike Todd fue el único marido del que no se divorció. Intercambió votos el 2 de febrero de 1957, ella tenía 24 años y él 47 años. El 6 de agosto de 1957 dieron la bienvenida a la hija de ambos (tercer hijo para ella) Elizabeth Frances (Liza) Todd.

Trágicamente el 22 de marzo de 1958, el avión privado de Todd, se estrelló cerca de Grants, Nuevo México. El avión, un Lockheed Lodestar bimotor, sufrió una falla en el motor. El avión perdió el control y se estrelló, matando a los cuatro a bordo, incluyendo al productor.

Todd se dirigía a Nueva York para recibir el premio Showman of the Year del New York Friars Club. Taylor quería viajar con su esposo, pero se quedó en casa con un resfriado, de haber ido con él habría muerto la diva del cine.

Unos meses después de la muerte de Todd, Taylor pasó por quirófano y, literalmente, falleció por unos minutos en la mesa de operaciones. Años después declaró que vio un túnel de luz y, al final, a su marido recién fallecido.

Taylor dijo que estaba contenta de volver a ver a Todd, que quería quedarse con él, pero que él le dijo que no podía: “Tienes que luchar para volver. Todavía tienes mucho que hacer. Tienes que luchar”.

Taylor le dijo: “Mike, quiero estar contigo”, a lo que su marido le respondió: “No, cariño, Tienes que darte la vuelta y volver, todavía tienes mucho que hacer, no te puedes rendir”. Y así resucitó. Tras esta experiencia dijo que ya no temía más a la muerte.

De él la actriz guardó buenos recuerdos ya que lo considera uno de los tres amores de su vida, junto a Richard Burton y los diamantes. Finalmente la leyenda del cine falleció a los 79 años, el 23 de marzo de 2011, rodeada de sus cuatro hijos.

Sharon Stone

La actriz Sharon Stone vivió una experiencia digna de película, cuando estaba entrenando para correr un maratón benéfico, sufrió un derrame cerebral al reventarse una arteria en la base del cráneo.

La actriz fue trasladada al hospital donde estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte. Tras recuperarse, Stone declaró que había entrado en un vórtex de luz y que se le habían aparecido algunos amigos fallecidos. Pero aun así, describió el drama como una experiencia maravillosa.

“He aprendido a no tener miedo a la muerte y a decirles a otras personas que es no es aterrador”, dijo posteriormente sobre lo que vio cuando estaba clínicamente muerta. “No es que tengas que suicidarte, pero cuando llegue el momento de la muerte, hay que saber que es algo maravilloso”.

“Tuve una increíble sensación de bienestar, y la percepción de que en realidad es algo muy cercano. La muerte está muy cerca y es muy segura. No es ‘distante’ o aterradora. Siento que debe haber una razón para que Dios me mantuviera con vida”, finalizó.

Jane Seymour Foto: REUTERS/Monica Almeida

Jane Seymour

Seymour estaba en España para rodar una película, cuando de repente tuvo una bronquitis. Desafortunadamente, le colocaron el antibiótico en una vena en lugar del músculo, causándole un shock anafiláctico.

“Estaba muerta y renací”, contó luego Seymour al periódico Omaha World-Herald. “Vi una luz blanca que me llamaba, luego miré hacia abajo y me vi a mí misma en la cama y a una enfermera que estaba frenéticamente tratando de salvarme y me puso inyecciones mientras miraba toda la escena en silencio”.

Después de esta experiencia de muerte, toda su visión de la vida cambió, y se dio cuenta de que las cosas materiales no son tan importantes en la vida.

“Me dio una idea de lo frágil que es la vida y me hizo apreciar las cosas realmente importantes. No los lujos, como yates, casas o premios, sino el amor que compartes con tu familia y amigos, y el compromiso de crear conciencia del bien, o de ayudar a otros a mejorar sus vidas”.

Foto: (Thomas Lohnes/Getty Images)

Donald Sutherland

El actor Donal Sutherland casi muere en 1970 por culpa de una meningitis durante el rodaje de Los violentos de Kelly. El actor se trasladó a Yugoslavia para filmar unas escenas y acabó pasando seis semanas en el hospital.

Sutherland sufrió un ataque de meningitis, para el que los médicos del hospital no tenían el tratamiento adecuado y entró en coma.

“De repente, el dolor y la fiebre se evaporaron. Noté como flotaba encima de mi cuerpo, rodeado por una suave luz azul. Empecé a adentrarme en un largo túnel, alejándome de la cama del hospital, cuando, de momento, volví a encontrarme dentro de mi cuerpo”, declaró el actor. “Los médicos me dijeron que había muerto durante unos minutos”.

50 Cent

Curtis James Jackson III, verdadero nombre de 50 Cent, supo de la muerte desde temprana edad. Nació en el distrito de Queens (Nueva York) y se crió en su barrio residencial de South Jamaica.

Su madre, que se llamaba Sabrina Jackson, era traficante de drogas y lo tuvo sola a los 15 años porque su padre no quiso ni conocerlo. Su madre fue asesinada cuando Curtis (50 cent) tenía solamente 8 años de edad.

Posteriormente logró esquivar su propia muerte fue el 24 mayo del 2000 cuando fue atacado por Darryl “Hommo” Baum, fuera de la antigua casa de su abuela en South Jamaica (el Table Dance del Tío Joe), Queens.

Se fue al coche de un amigo, pero regresó a la casa a buscar unas joyas. Su hijo estaba en la casa mientras que su abuela estaba en el patio delantero. Al regresar al asiento trasero del coche, otro automóvil se detuvo cerca.

El rapero Curtis "50 Cent" frente a su estrella en el paseo de la fama de Hollywood, junio 30, 2020 Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

El atacante se acercó al lado izquierdo de Jackson con una pistola 9 milímetros y disparó varias veces. Nueve balas quedaron incrustadas en el cuerpo de Jackson, una en la cara.

Las otras quedaron repartidas en su cuerpo: en la mano (una bala golpeó el pulgar derecho y salió de su dedo meñique), el brazo, la cadera, ambas piernas, pecho y mejilla izquierda.

La herida de la cara dio lugar a una inflamación de la lengua, la pérdida de una muela, y un cambio en su voz que la hizo más grave. Su amigo también sufrió una herida de bala en la mano. Baum, el presunto agresor, murió tres semanas después. Baum fue también amigo de Mike Tyson y su guardaespaldas.

Jackson recordó el incidente diciendo: “Esto sucede tan rápido que ni siquiera tienes la oportunidad de disparar de nuevo.... me daba miedo todo el tiempo.... yo estaba buscando en el espejo retrovisor, 'Oh mierda, alguien me disparó en la cara! Arde, arde, arde”.

En su autobiografía, From Pieces to Weight: Once Upon a Time in Southside Queens, Jackson relata: “Después de haber sido disparado nueve veces y no morir, me puse a pensar que debo tener un propósito en la vida... ¿Cuánto daños más podría haber hecho? Una pulgada más cerca y me habría ido”.

Eminem

El rapero Eminem saltó a la fama en 1999. Sus discos se convirtieron en los más venidos de la historia del rap, ganó todos los premios posibles y se entregó a una vida de desenfreno, fiestas y drogas.

Durante años, el rapero mantuvo un ritmo frenético hasta que un buen día se despertó en el hospital, debido una sobredosis de metadona. Los médicos le dijeron que había estado a punto de morir, que si hubiesen tardado dos horas más en encontrarle, no hubieran podido hacer nada por su vida.

“Supe que tenía que cambiar de vida”, declaró el cantante. “Pero la adicción a las drogas es muy difícil de vencer. En tres semanas volví a consumir y en un mes estaba a los mismos niveles de antes del accidente. Entonces, me asusté y supe que o pedía ayuda, o iba a morir”. Eminen se retiró de los escenarios durante un tiempo, ingresó en desintoxicación y volvió renovado.

