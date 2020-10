Miguel Bosé venció en tribunales a su hoy ex pareja Nacho Palau: esto pasará con sus hijos

Miguel Bosé ganó el primer juicio contra Nacho Palau por los hijos de ambos (Foto: Carlos Tischler/Shutterstock)

El cantante español Miguel Bosé ha ganado el juicio por la filiación de los cuatro hijos nacidos durante su relación con el escultor Nacho Palau, que quería que todos ellos fueran considerados hermanos legalmente. La relación entre Palau y Bosé duró alrededor de 26 años y ambos engendraron a sus hijos mediante un vientre subrogado.

Un juzgado de Madrid desestimó la pretensión de Palau, quien respondió con inconformidad a la sentencia junto a los abogados que lo representan. El pasado día 19 de octubre empezó el juicio entre los dos artistas, Los cuatro hijos nacidos durante la relación de Bosé y Palau, dos pares de mellizos fruto de la gestación subrogada, dos con los genes y apellidos de un padre y dos con los del otro, pero criados como hermanos, hasta que se dio la separación de ambos artistas.

La sentencia consideró que los cuatro niños no pueden ser tratados como hermanos legalmente pero sí acepto que se coordinara y se estableciera un régimen de visitas de los hijos de ambos entre sí y para con su padres respectivos, así lo señaló el comunicado del despacho de abogados Ortolá Dinnbier. Esta medida reglamentará las visitas entre ambos a pesar de que ellos ya habían armado uno en el que los hijos de Palau convivían con Miguel Bosé.

El cantante y el escultor tuvieron una relación romántica de más de 25 años, en los que tuvieron cuatro hijos (Foto: Europa Press)

A pesar de que el fallo considera que queda probado el propósito compartido de ambos padres de tener hijos para fundar una única familia, “entiende que nuestro actual sistema jurídico no permite efectuar formalmente la declaración de filiación solicitada”. La situación económica que vive el escultor no es muy buena y, según sus propias palabras, se encuentra en gran estrés y pluriempleado, por lo que no puede dar una educación privada a sus hijos y enfrentan carencias.

Por ello, los representantes de Palau dieron a conocer un comunicado en el que el escultor “sigue confiando en que se haga justicia a todos sus hijos y para ello se dispone a presentar recurso de apelación frente a dicha sentencia”, con lo que anunció que buscará llegar a otras instancias.

En una entrevista en la revista “Hola”, se detalló que Palau fue quien interpuso la demanda por la filiación de sus hijos, Ivo y Telmo, al considerar que ellos y los hijos de Bosé, Tadeo y Diego, son hermanos aunque no compartan los mismos genes ni tengan los mismos apellidos, pues crecieron como iguales en la misma casa y existe una “filiación afectiva e intencional”. Los niños tienen en la actualidad 9 años.

Miguel Bosé tiene una excelente relación con los menores pero no es el tutor legal de los cuatro y así seguirá luego del juicio de hoy (Foto: Cuartoscuro)

Y es que, tras la separación, el cantante se llevó a sus hijos biológicos de Bosé a residir en México, mientras que los del escultor permanecen a su lado en Valencia, España. Curiosamente, a pesar de los problemas legales que hay entre ellos, Palau ha dicho que de ninguna forma busca tener una mala relación con el cantante y que inclusive este lo ha invitado a quedarse en su propiedad en España cuando se dan las visitas de los pequeños, sin embargo ha decidido tomar distancia.

Estuve en Somosaguas y Miguel me invitó a quedarme, pero preferí estar en un hotel. No hablamos con tranquilidad, pero me sigue gustando su música. ¡Se la echa de menos!

Recientemente Miguel Bosé pasó por un momento de polémica por negar y después aceptar la existencia del COVID-19, hecho que lo llevó a recibir críticas en las redes sociales por lo que se vio forzado a darlas de baja y posteriormente regresó para seguir en contacto con sus fans.

