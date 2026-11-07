México

Aseguran cerca de 50 toneladas de harina de pescado en Manzanillo: la mercancía llegó en barco desde Ecuador

Autoridades mexicanas detectaron irregularidades en el cargamento, que ingresó al país sin el certificado zoosanitario del Senasica

Las autoridades detectaron irregularidades en la importación. Crédito: ANAM
Las autoridades detectaron irregularidades en la importación. Crédito: ANAM
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Las autoridades mexicanas detectaron irregularidades en la importación de 49 mil 900 kilos de harina de pescado procedentes de Ecuador, cargamento que ingresó al país sin el certificado sanitario exigido por la normativa vigente.

El hallazgo ocurrió en la Aduana de Manzanillo, Colima, durante labores de análisis de riesgo, inspección y vigilancia coordinadas por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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El cargamento llegó por vía marítima desde el puerto de Guayaquil y derivó en la apertura de un procedimiento administrativo que concluyó con una recaudación total de 10 millones 837 mil pesos.

El embarque fue identificado mediante inteligencia aduanera

La ANAM mantuvo un sistema de análisis de riesgo que le permitió marcar el envío de harina de pescado desde el momento en que ingresó por el puerto de Manzanillo. Ese mecanismo institucional dio la pauta para establecer medidas de control sobre los contenedores antes de que continuaran su trayecto comercial.

Harina de pescado asegurada en Manzanillo. Crédito: ANAM
Harina de pescado asegurada en Manzanillo. Crédito: ANAM

La coordinación entre la ANAM, la Semar y la SSPC combinó inteligencia, vigilancia física y revisión documental sobre el embarque procedente de Guayaquil. Ese esquema conjunto derivó en la inspección directa de los contenedores señalados por los sistemas de riesgo, lo que permitió a las autoridades actuar antes de que la mercancía se distribuyera en el mercado nacional.

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El operativo se enmarcó en las labores habituales de vigilancia que la ANAM realiza en los principales puertos del país, donde ingresan volúmenes considerables de mercancía agroalimentaria procedente de distintos países de Sudamérica. Manzanillo concentra buena parte del tráfico comercial marítimo del Pacífico mexicano, lo que explica la presencia constante de mecanismos de control en ese recinto portuario.

El cargamento no contaba con el certificado zoosanitario del Senasica

Personal de la Aduana de Manzanillo llevó a cabo la inspección física y documental de los contenedores señalados, que transportaban la harina de pescado en sacos de polipropileno. Durante la revisión, el personal aduanero detectó la ausencia del Certificado Zoosanitario del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Ese documento acredita el cumplimiento de las disposiciones sanitarias que aplican a la importación de productos de origen animal, como la harina de pescado, insumo utilizado en la elaboración de alimento balanceado para ganado y en la industria acuícola.

Elementos de la Semar inspeccionando la mercancía. Crédito: ANAM
Elementos de la Semar inspeccionando la mercancía. Crédito: ANAM

La ausencia del documento impidió a las autoridades confirmar que el cargamento cumplía con los controles sanitarios exigidos por la normativa mexicana antes de su ingreso al mercado nacional.

La falta del certificado constituyó el incumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias correspondientes al producto. Ese tipo de requisito documental busca evitar el ingreso de plagas, patógenos o sustancias que representen un riesgo para la cadena agroalimentaria del país, motivo por el cual su ausencia derivó en la intervención directa de la autoridad aduanera sobre el cargamento completo.

Autoridades abrieron un procedimiento administrativo y recaudaron más de 10.8 millones de pesos

Ante el incumplimiento detectado, la autoridad aduanera inició un Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA) contra el cargamento de 49 mil 900 kilos. El mecanismo permitió a la ANAM revisar formalmente las irregularidades documentales y sanitarias antes de determinar el destino final de la mercancía asegurada.

Como resultado de las acciones de control aduanero, se reportó una recaudación total de 10 millones 837 mil pesos. El comunicado conjunto no detalló si el cargamento fue retenido de forma definitiva ni si el importador tuvo la posibilidad de subsanar la omisión del certificado sanitario.

El operativo se sumó a otras acciones recientes de control aduanero

El caso de Manzanillo se dio a conocer después de que la ANAM, la Semar y la SSPC reportaran otras acciones de aseguramiento en distintos puntos de entrada al país. El 24 de octubre, las mismas dependencias habían asegurado 8 mil 659 tabletas de hidrocodona combinada con acetaminofén en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con un valor superior a 8.6 millones de pesos en el mercado ilícito.

La sustancia fue encontrada en el equipaje de un pasajero procedente de Colombia. Crédito: Gabinete de Seguridad
La sustancia fue encontrada en el equipaje de un pasajero procedente de Colombia. Crédito: Gabinete de Seguridad

Ese hallazgo se produjo durante la revisión del equipaje de un pasajero procedente de Bogotá, Colombia, en la Terminal 1 del aeropuerto capitalino. Las tabletas iban ocultas en frascos que simulaban contener vitaminas, y el cargamento quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) tras la confirmación química de los compuestos mediante pruebas de laboratorio.

La ANAM también reportó el pasado 5 de noviembre, en coordinación con la Guardia Nacional y la SSPC, el aseguramiento de productos herbolarios con sulfato de pseudoefedrina procedentes de Estados Unidos en la Aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Ese hallazgo se produjo mediante inspección de paquetería y análisis químico especializado, luego de que las características físicas de los productos dificultaran determinar su composición a simple vista.

Parte de los productos herbolarios decomisados por autoridades. Crédito: ANAM
Parte de los productos herbolarios decomisados por autoridades. Crédito: ANAM

Las autoridades del Gabinete de Seguridad señalaron que las acciones realizadas en Manzanillo buscaron fortalecer la inteligencia aduanera y la detección de operaciones irregulares en los principales puntos de entrada al país. El objetivo declarado por las dependencias fue continuar salvaguardando las puertas de entrada y salida de mercancías en el territorio nacional.

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