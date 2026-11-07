Detectan devastación de selva en Quintana Roo: clausuran obras junto a Laguna de Bacalar. (Foto: Profepa)

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La expansión de obras y la apertura de terrenos sin autorización ambiental encendieron las alertas en Quintana Roo y tras una serie de inspecciones realizadas en octubre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó daños en más de 331 hectáreas de vegetación forestal y ordenó la clausura de 27 sitios en distintos puntos del estado, incluido un proyecto colindante con la Laguna de Bacalar.

Las afectaciones no solo ponen en evidencia la presión sobre los ecosistemas de la región, sino también los riesgos que enfrenta la selva cuando se transforma el uso del suelo sin los permisos correspondientes.

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Más de 331 hectáreas de selva fueron afectadas en Quintana Roo

Entre el 20 y el 29 de octubre, la Profepa realizó visitas de inspección y seguimiento en municipios de Quintana Roo, donde encontró actividades de desmonte, apertura de caminos y obras que no contaban con las autorizaciones ambientales necesarias.

El caso de mayor extensión se localizó en el ejido San Isidro Poniente, en el municipio de José María Morelos, ahí, la dependencia identificó la remoción de vegetación forestal en 25 predios, con una superficie afectada de 331.901 hectáreas de selva baja y mediana subperennifolia.

Las inspecciones permitieron documentar los daños en dos etapas:

21 de octubre: se inspeccionaron 22 polígonos, donde se reportaron 304.863 hectáreas afectadas.

29 de octubre: se revisaron otros tres terrenos, que sumaron 24.94 hectáreas de vegetación removida.

Profepa detectó desmonte en 331 hectáreas de selva en Quintana Roo durante inspecciones de octubre. (Foto: Profepa)

En ninguno de los terrenos inspeccionados se acreditó contar con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

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De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, las actividades de desmonte habrían sido realizadas por integrantes de un grupo menonita de la región. Sin embargo, la Profepa señaló que esta información, al igual que la situación de los derechos ejidales y de usufructo sobre los terrenos, será revisada durante los procedimientos administrativos.

Clausuran obras del proyecto Restaurante Los Rápidos junto a Laguna de Bacalar

Uno de los puntos que también llamó la atención de las inspecciones fue un predio colindante con la Laguna de Bacalar, en el municipio de Othón P. Blanco.

El 20 de octubre, personal de la Profepa acudió al lugar para dar seguimiento a un procedimiento administrativo en materia de impacto ambiental relacionado con el proyecto Restaurante Los Rápidos.

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Durante esta actuación, la dependencia determinó imponer la clausura de las obras y actividades del proyecto, además de colocar los sellos oficiales para impedir que continúen los trabajos.

La medida forma parte de las acciones de vigilancia ambiental en una zona donde la conservación de los ecosistemas resulta especialmente importante por su relación con la Laguna de Bacalar.

Aunque la clausura es una medida de seguridad, todavía deberán integrarse y resolverse los procedimientos correspondientes para determinar las posibles responsabilidades administrativas.

El ejido San Isidro Poniente, en José María Morelos, concentró la mayor superficie afectada con 25 predios clausurados. (Foto: Profepa)

También detectan desmonte en Cancún: clausuran más de dos hectáreas

Las inspecciones no se limitaron al sur del estado. El 23 de octubre, la Profepa acudió al Polígono Sur de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, donde encontró otro caso de remoción de vegetación forestal.

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En ese sitio se detectó la eliminación total de vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia en una superficie de 20 mil 980 metros cuadrados.

Al no acreditarse la autorización federal para realizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la autoridad impuso la clausura temporal total de las obras y actividades.

Con este caso, las acciones de inspección en Quintana Roo derivaron en las siguientes medidas:

25 clausuras temporales totales en predios del ejido San Isidro Poniente.

Una clausura en el proyecto Restaurante Los Rápidos , junto a la Laguna de Bacalar.

Una clausura temporal total en un predio del Polígono Sur de Cancún.

Obras del proyecto Restaurante Los Rápidos fueron clausuradas por la Profepa junto a la Laguna de Bacalar. (Foto: Profepa)

En total, fueron 27 clausuras en los sitios inspeccionados durante el periodo reportado.

¿Por qué es grave desmontar la selva sin autorización?

La pérdida de vegetación forestal va mucho más allá de la desaparición de árboles y plantas. Estos ecosistemas cumplen funciones esenciales para mantener el equilibrio ambiental y sostener la biodiversidad de Quintana Roo.

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Entre las principales consecuencias del desmonte se encuentran:

Pérdida de biodiversidad: la eliminación de la vegetación reduce los espacios donde numerosas especies encuentran alimento, refugio y condiciones para reproducirse.

Erosión del suelo: sin la cobertura vegetal, el terreno queda más expuesto a la lluvia y al viento, lo que favorece su deterioro.

Fragmentación de hábitats: la apertura de caminos y terrenos puede dividir los ecosistemas y dificultar el desplazamiento de la fauna.

Afectación de servicios ambientales: la selva contribuye a regular el ciclo del agua, conservar los suelos y mantener condiciones ambientales fundamentales para la región.

La legislación mexicana establece que el cambio de uso de suelo en terrenos forestales requiere autorización de la Semarnat, conforme al artículo 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

La Profepa impuso 27 clausuras temporales por cambio de uso de suelo sin permiso de la Semarnat. (Foto: Profepa)

Por ahora, la Profepa continuará integrando los expedientes administrativos para determinar las responsabilidades que correspondan y establecer, en su caso, las sanciones, medidas correctivas o acciones de restauración.

Es importante precisar que las clausuras impuestas son medidas de seguridad para evitar que continúen las afectaciones y no representan todavía una resolución definitiva sobre los responsables.