Las escupió, insultó y abandonó enojada el foro: así fue el programa de la polémica de Niurka, Yolanda Andrade y Montserrat Oliver

La vedette y la conductora tuvieron un mal día cuando discutieron y armaron un conflicto a partir de la comedia (Foto: Instagram @niurka / @monse33)

El carácter de Niurka Markos siempre da de qué hablar, sobre todo cuando se trata de los constantes conflictos que ha tenido a lo largo de su carrera, desde los relacionados con su romance con Juan Osorio, antes y después de su matrimonio con el productor de Televisa. Pero su más reciente polémica se dio durante su visita al programa de Monse y Joe, en el que de plano abandonó el set a medio programa.

Y es que en ese programa no solamente se fue ofendida con Monserrat Oliver, sino que también arremetió contra Yolanda Andrade a quien llamó “burra” para después tener el encontronazo con su compañera. Y es que el contexto en el que Niurka había ido era para proporcionar el clásico sabor a polémica que a la que suele acostumbrarnos la vedette, sin embargo no esperaban que las cosas también se salieran de control.

Niurka ha asistido a diversos programas para promocionar los cubrebocas que tienen sus frases más memorables y polémicas, por lo que había asistido al programa de Unicable para poder mostrarlos. Sin embargo, con la confianza que la caracteriza, Niurka se acercó y le puso el cubrebocas a Yolanda Andrade, ante lo cual le preguntó con humor si no estaba contagiada de coronavirus, a lo que la cubana le respondió “No seas burra" para terminar diciendo “para mi, el COVID y yo somos panas”.

Niurka escupió a Yolanda Andrade y Montserrat Oliver en lo que fue uno de los días más polémicos del programa (Foto: Captura de Pantalla @Unicable)

Después del segmento, la vedette llegó a escupirles agua a las conductoras. Todo se mantenía en un tono de humor pero la tensión seguía en el ambiente, hasta que llegó el momento de hablar de juguetes sexuales, algo sobre lo que Niurka hizo un gesto de desagrado, por lo que Monserrat le dijo manteniendo el tono de ironía: “Pues si no te gusta, vete”. Esto fue lo que la hizo detonar.

El gesto que la vedette le dirigió a Monse fue uno de indignación por lo que poco después le dijo: “Pues me voy”. Niurka procedió a retirarse del set y a quitarse el micrófono, ante esto, las conductoras fueron detrás de ella, explicándole que era una broma y le pidieron que se quedara con ellas, pero la cubana ya no quiso entrar en razón y se fue. De hecho, la cubana le dirigió las siguientes palabras a Monserrat antes de salir del programa: “Y no te preocupes, no es la primera vez que me corren de algún programa. No te sientas tan importante, no es para tanto ¡perra!”.

A partir de ahí no hubo nada que la detuviera, hasta en Instagram le dedicaba frases e insultos a Monserrat Oliver, inclusive algunas versiones manejan que Yolanda se comunicó con ella para pedirle una disculpa y la volvió a invitar pero a pesar de eso, la vedette siguió apareciendo en otros programas y se daba su tiempo para criticar a la conductora. De hecho en Tik Tok, la vedette le dedicó las siguientes palabras:

La verdad es que te quisiste lucir. Te vi, pero te ignoré. La pregunta es ¿por qué tratar mal a quienes damos todo en tu programa de a gratis para ayudarte a subir el rating?

La cubana sigue arremetiendo contra Monserrat Oliver por el incidente en su programa (Foto: Instagram de Niurka)

Uno de los ejemplos se dio en el programa “Hoy”, al que la actriz fue invitada para que promocionara sus cubrebocas. Mientras que ella mostraba los diferentes modelos, mostró uno en el que se puede leer la leyenda “Te quisiste pasar de lista”. Niurka no tardó en decir ante las cámaras la frase “Mira este, que dice ‘te quisiste lucir’ ¿verdad Monserrat?” a lo que las conductoras se quedaron con la boca abierta pero rápidamente movieron el tema hacia los cubrebocas otra vez.

El escándalo sigue, pues a pesar de que Monserrat no ha respondido ni una vez al conflicto con Niurka, la vedette aún sigue sin referirse a la conductora, con la que parece que tiene un problema irreconciliable.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Te quisiste lucir”: Niurka se fue con todo contra Montserrat Oliver por correrla de su programa

Niurka coqueteó con el Escorpión Dorado en una entrevista: se olvidó de Montserrat Oliver, atacó a Carmen Salinas y reveló lo que le dijo una santera

Niurka escupió a Yolanda Andrade y Montserrat Oliver antes de ser corrida de su programa