“Es desafortunado, algo que no quería”: Chiquis Rivera reaccionó a las dramáticas revelaciones de Lorenzo Méndez sobre su divorcio

Chiquis Rivera reconoció que su separación sí le ha causado problemas emocionales (IG: chiquis)

Tras recibir cientos de críticas por involucrarse con el empresario Mr. Tempo y las desgarradoras declaraciones de Lorenzo Méndez sobre su divorcio, “Chiquis” Rivera rompió el silencio sobre su ruptura sentimental y dejó claro que sí está atravesando un duro momento en su vida, por lo que prefiere mantener este tema en privado y enfocarse en su carrera artística.

Janney Marín, nombre real de la hija de Jenni Rivera, fue cuestionada nuevamente sobre la demanda de divorcio que presentó hace una semana y que acaba con cualquier posibilidad de reconciliación con Lorenzo Méndez, ex vocalista de La original banda El limón.

Ante las cámaras del programa de Univisión, El Gordo y la flaca, “Chiquis” Rivera reconoció que su separación sí le ha causado problemas emocionales, pero prefiere dedicarle tiempo a cosas que la reconfortan e impulsan a afrontar el mal paso.

“Es desafortunado, es triste. Algo que yo no quería, es algo que estoy viviendo, es algo que está ocurriendo y tengo que lidiar con eso... pero es muy difícil y no se lo deseo a nadie”, declaró para el programa de la cadena estadounidense.

Chiquis Rivera habló de lo complicada que ha sido su separación de Lorenzo Méndez

Janney destacó que por ahora prefiere rodearse de sus seres queridos y a pesar del momento complicado que vive se encuentra en paz.

“Yo la verdad estoy muy tranquila, estoy feliz aquí con mi abuelita, pasando tiempo con ella porque son las cosas que me hacen feliz. Muy bien, estoy muy tranquila”, destacó la cantante durante un día de descanso en un exclusivo hotel en Los Ángeles, California.

La aún esposa de Lorenzo Méndez se negó a pronunciarse sobre el encuentro que tuvo hace unas semanas con el empresario mexicano Jorge Cueva, con quien fue vista en una situación comprometedora en un restaurante y en un hotel ubicados en la capital del país.

“No sé, cada quien, aunque no queramos las cosas salen a la luz. Cada quien, no quiero opinar, no quiero hablar más de este tema. Ahorita lo importante es seguir trabajando, enfocarnos en lo positivo y no más”, destacó.

Explicó la razón de algunos de sus últimos mensajes en Twitter y descartó que fueran dedicados hacia el restaurantero también conocido como Mr. Tempo: “Nada que ver, uno pone sus pensamientos en las redes sociales y como siempre la gente lo toma de diferente modo, pero yo ahorita estoy enfocada en lo mío”.

Foto: Chiquis/ IG - Lorenzo Mendez / Tw.

La sonada ruptura

Desde hace algunas semanas se supo que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez decidieron dar por terminado el matrimonio que los unió por casi un año, pero la polémica se encendió de nueva cuenta a su alrededor después de que ella fuera vista de la mano y dándole un beso al empresario Jorge Cueva.

Esto pronto causó gran controversia hacia la cantante, quien fue acusada de traicionar a su aún esposo con el restaurantero conocido como Mr. Tempo.

“No fui infiel, jamás en la vida y él lo sabe, Lorenzo lo sabe y sabe las razones de nuestra separación. Por respeto a su madre, su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles”, se defendió Chiquis ante diversos medios de comunicación.

Además fue la misma Janney Marín quien solicitó el divorcio formal a Lorenzo Méndez y le pidió cubrir los gastos de sus abogados, así como no acercarse a ella porque existe una orden judicial de por medio.

Ha sido el cantante de regional mexicano quien ha estado más activo ante los medios de comunicación, donde ha externado en más de una ocasión que aún ama a su esposa y le desea lo mejor a pesar de su ruptura sentimental.

