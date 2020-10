Jennifer Aniston pidió que no voten a Kanye West y el rapero le contestó

Jennifer Aniston emitió su voto en las elecciones presidenciales de EEUU y pidió que no voten a Kanye West (@jenniferaniston)

Durante el fin de semana, Jennifer Aniston compartió en su popular cuenta de Instagram que votó en las próximas elecciones por los demócratas Joe Biden y Kamala Harris mientras instó a sus fanáticos a no votar por el rapero Kanye West. “No es gracioso votar por Kanye. No sé de qué otra manera decirlo. Por favor, sean responsables”, expresó la famosa actriz en su publicación.

Las elecciones son el próximo 3 de noviembre, pero los ciudadanos estadounidenses ya están emitiendo sus votos por correo para decidir quién será su próximo presidente.

Junto a una fotografía de ella emitiendo su papeleta, la estrella de “Friends” escribió: “Dejé mi boleta y lo hice temprano. He votado por ellos porque ahora mismo nuestro país está más divido que nunca. Ahora mismo, unos pocos hombres están decidiendo lo que las mujeres pueden o no pueden hacer con sus cuerpos".

“Nuestro actual presidente ha decidido que el racismo no es un problema. Él ha ignorado pública y repetidamente la ciencia ... demasiadas personas han muerto. Les pido a que consideren realmente quién se verá más afectado por esta elección si nos mantenemos en el camino en el que estamos en este momento ... sus hijas, la comunidad LGBTQ +, nuestros hermanos y hermanas afroamericanos, los ancianos con problemas de salud, y sus futuros hijos y nietos (quienes tendrán la tarea de salvar un planeta que nuestro liderazgo se niega a creer que está sufriendo). Todo esto no se trata de un candidato o de un solo tema, se trata del futuro de este país y del mundo. Voten por la igualdad de derechos humanos, el amor y la decencia”, expresó la estrella de 52 años en su extenso mensaje en la red social.

Parece que el marido de Kim Kardashian -que lucha desde hace tiempo contra sus problemas mentales- vio la declaración pública de Jennifer Aniston porque le respondió en su cuenta de Twitter en un mensaje que luego eliminó.

Kanye West (Reuters)

Este martes por la mañana, West respondió compartiendo una captura de pantalla de un artículo de Vanity Fair sobre los comentarios de Aniston con el titular: “Jennifer Aniston respalda a Joe Biden y le dice a los fanáticos que ‘no es divertido votar por Kanye'”. Luego subtituló la foto: “Vaya, esa entrevista con Rogan los sacudió. Vamossss”, escribió, en referencia a su reciente entrevista de tres horas con Joe Rogan, donde habló de todo, desde su campaña presidencial hasta de su salud mental y el COVID-19.

El rapero y diseñador de moda de 43 años se refirió sobre su candidatura a la presidencia, y explicó por qué decidió postularse para presidente, diciendo que era Dios “llamándome para tomar este puesto”. “Creo que mi vocación es ser el líder del mundo libre”.

"No podría haber un mejor momento para poner a un visionario en la silla del capitán. Y eso no quiere decir que no hayamos tenido visionarios antes. No estoy aquí para derribar a Trump, para derribar a Biden, solo estoy aquí para expresar por qué Dios me ha llamado a tomar esta posición ", afirmó.

Más adelante en la entrevista, Kanye explicó que su batalla con el coronavirus fue la razón por la que tardó tanto en anunciar que se postularía para presidente de los Estados Unidos.

"¿Por qué me registré tan tarde para postularme a la presidencia? COVID ", continuó Kanye, quien hizo el anuncio el 4 de julio. “Tenía el virus y estaba sentado en cuarentena en mi casa y mi primo me envía un mensaje de texto diciendo que estoy preparado para postularme a la presidencia. Y simplemente lo dejé a un lado por completo. El coronavirus desconcertó a todos. Derribó los planes de todos. Y luego fue solo este llamado en mi corazón”.

En su paso por The Joe Rogan Experience, West también habló sobre su controvertida aparición en un mitin político en Carolina del Sur durante el cual afirmó que él y su esposa, Kim Kardashian-West, inicialmente planearon abortar a su primer hija, North. Hablando sobre el incidente, West dijo: “Soy cristiano, así que soy pro-vida. Cuando entre a la oficina, no voy a cambiar las leyes porque me doy cuenta de que vivimos en un mundo imperfecto”. El rapero aún continúa con su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, a pesar de que las encuestas aparece con un 2 por ciento. No cumplió con varios plazos para aparecer en la boleta en estados clave después de no entregar los documentos requeridos para registrarse a tiempo.

