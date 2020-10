“Estaba tan intoxicado”: el recuerdo de Eduardo Capetillo que hizo llorar a Biby Gaytán

La actriz y cantante Biby Gaytán compartió un video en el que se mostró conmovida ante las palabras de su esposo, Eduardo Capetillo, quien recordó un difícil momento.

En su cuenta de Instagram, Gaytán subió el clip de poco más de dos minutos donde se veía a Capetillo sobre un escenario cantando el tema Más que Alcanzar una estrella junto a su primogénito, también llamado Eduardo.

En una parte del clip, el actor se detuvo para recordar una anécdota que conmovió hasta el llanto a su esposa.

“Esto para mí es el éxito”, dijo Eduardo refiriéndose al poder estar en compañía de su hijo.

Gaytán y Capetillo se casaron en 1994

“Recuerdo, hace muchos años, a un muchachito de 12 años que apenas alcanzaba a tocar la guitarra, sus bracitos apenas le daban para tocar los acordes de la guitarra, y ensayó dos meses completos para subirse a cantar con su papá en el escenario”, comentó el cantante.

“Vagamente recuerdo el momento porque yo estaba tan intoxicado que apenas podía hablar… y me perdí ese momento, me perdía ese regalo de la vida . Hoy la vida y el universo me permite tener este momento contigo. Te amo con toda mi alma”, añadió.

Durante unos instantes la cámara enfocó a Biby Gaytán, quien comenzó a llorar y sacó un pañuelo para limpiarse las lágrimas.

“Y es en esos momentos... cuando la vida te pone a prueba...”, escribió la actriz en Instagram para acompañar el video.

Su post también sirvió para promover la conferencia que Capetillo ofrecerá el próximo 16 de octubre.

Capetillo reveló hace semanas que vivía una vida miserable aun teniéndolo todo

“Perdido fue como me encontré” es el nombre de la conferencia en la que Capetillo comparte complicados momentos en su vida personal y carrera profesional.

“No era feliz definitivamente, yo vivía una vida muy miserable teniéndolo todo. Tú le pides al universo que te dé todo, que te dé dinero, que te dé fama, que te dé una mujer hermosa, que te dé una familia divina, pero yo no era feliz, yo tenía grandes vacíos dentro de mí que me dolían mucho”, confesó el pasado septiembre al programa Despierta América.

“No estaba feliz y entonces llegó un punto en el que dije: ‘A partir de hoy voy a dejar de sufrir’”.

Capetillo comentó que una de sus grandes satisfacciones ahora “es ayudar al prójimo, como digo en la videoconferencia musical, ‘sí, sí alcancé mi estrella, pero no me alcanzaba’”.

Los cantantes y sus hijos

En aquel momento respondió a las versiones sobre un reality show de su familia (tiene dos hijas y tres hijos con Biby Gaytán), aunque aclaró que aún no tenían concretado el proyecto.

“Si se hace bien puede hacer mucho bien, valga la redundancia. Se puede llevar un mensaje muy lindo de una familia imperfecta, de unos seres humanos imperfectos con virtudes y defectos como todos, pero que, hasta el día de hoy, llevamos ya 27 años de la mano, se dice fácil, pero hay momentos complicados, porque el ser humano es complicado, no por otra cosa”.

En ese mismo sentido se declaró Biby en una entrevista para el programa Hoy.

“Hay que partir de la base que no existen los matrimonios perfectos, ni existirán. Todos tenemos problemas. Nosotros estamos muy lejos de ser una familia perfecta; sin embargo, tratamos de ser las mejores versiones de nosotros para poder convivir en un ambiente sano, bonito, sí con problemas, pero tratar de salir adelante”.

Gaytán y Eduardo Capetillo se casaron el 25 de junio de 1994 y su boda fue transmitida por televisión.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

A 30 años del estreno de “Alcanzar una estrella”: la producción de Televisa que catapultó a Eduardo Capetillo

“Yo no te quería”: las confesiones en la cocina de Doña Mary a Biby Gaytán, su nuera

Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo celebran 25 años de su boda, fue la primera transmitida en vivo en México