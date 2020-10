“Te amo”: Adrián Uribe compartió las primeras fotos de su hija con Thuany Martins

Adrián Uribe y Thuany Martins ya son papás (IG: adrianuribe)

El actor y comediante Adrián Uribe compartió las primeras fotografías de su hija.

Uribe y Thuany Martins se convirtieron en padres el pasado 24 de octubre y este lunes Adrián dio a conocer la noticia.

“Queremos compartirles que este sábado 24 de octubre a las 7:05 am llegó a este mundo nuestra hija. Gracias a Dios y al equipo médico tanto ella como su mamá están en perfecto estado”, escribió al inicio de su mensaje, en donde se le veía en el hospital con la bebé en brazos y junto a Thuany.

“Mi amor @thuanymart, mis respetos para ti por lo valiente que fuiste en lograr tan hermoso parto natural sin anestesia. Solo puedo decirte que te admiro por la gran mujer que eres y estoy seguro que nuestra hija siempre se sentirá muy orgullosa de tener una madre como tú. ¡Te amo!”, añadió en su mensaje.

Con esta foto el comediante dio a conocer el nacimiento de su hija (IG: adrianuribe)

Poco después Uribe compartió en Instagram stories otra imagen de la pequeña, en brazos de su mamá.

Por su parte Thuany compartió las mismas imágenes que Uribe y un mensaje de agradecimiento.

“24.10.2020 a las 07:05 am llega a este mundo nuestra princesa. Gracias Dios por permitirme traer al mundo nuestra hija, por permitirme vivir esa magia del parto humanizado, sin anestesia, sin intervención médica. ¡Gracias Dios por nuestro mayor regalo, nuestra bendición! Gracias a ti amor de mi vida @adrianuribe por acompañarme, apoyarme y ser mi fuerza, gracias por ser el mejor compañero, amigo y papá desde el minuto uno, cuando yo decía que ya no podía más tú me decías que SI, confiaste en mí, en mi cuerpo. Agarrarte de la mano y sentirte me llenaba de fuerzas todo el tiempo para no desistir, gracias por todo ¡Te amamos mucho mi amor!”, comentó emocionada la modelo brasileña.

Otra de las imágenes que compartió Uribe

Para finalizar su publicación, Thuany compartió una frase sobre el momento del parto.

“El parto es la única cita a ciegas en la que puedes estar segura de que conocerás al amor de tu vida”.

Romance

Además de anunciar el pasado mayo que volvería a ser papá (pues tiene un hijo llamado Gael, fruto de su relación con Karla Pineda), Uribe también sorprendió a sus seguidores a finales de septiembre, cuando se comprometió con Thuany Martins en una espectacular velada.

En un clip en su cuenta de Instagram mostró el momento en que se arrodilló ante la modelo para pedirle que sea su esposa.

“¿Te quieres casar conmigo? Nunca pensé que me iba a poner tan nervioso. Mi corazón latiendo a mil, feliz, enamorado y plenamente convencido de querer compartir mi vida a tu lado mi amor y construir esa familia que tanto soñamos los dos. Gracias @lorellasmx por ayudarme a organizar tan hermosa sorpresa que será inolvidable en nuestras vidas. Gracias amigo @_carlosrivera por ser parte de nuestra historia. ¡Te amo futura esposa! @thuanymart”, comentó en aquel momento sobre su compromiso.

Martins también expresó su amor a través del mensaje: “Siempre he creído en el dicho de que las cosas pasan por algo. Es verdad, siempre ocurren y tienen un propósito en la vida, aún más cuando dos personas están destinadas a estar juntas. Gracias por llegar a mi vida y cambiarla por completo, gracias por hacerme la mujer más feliz. ¡Soy afortunada por tenerte en mi vida! Eres lo mejor que me ha pasado. Dios no se equivoca y ahora somos 3 ! Te esperamos con todo nuestro amor! Mis dos regalos más grandes”.

