Ariadne Díaz rompió el silencio: por qué no estará en la telenovela de Juan Osorio

Ariadne Díaz rompió el silencio y ventiló sus razones para no protagonizar las nueva telenovela de Juan Osorio, ¿Qué le pasa a mi familia?, que finalmente será encabezada por Eva Cedeño y Mane de la Parra.

Apoyada por el mismo Juan Osorio, la actriz se sinceró en una transmisión en vivo publicada en su cuenta de Instagram, donde dejó claro que no se ausentó porque los tiempos no terminaron de cuadrar y no por problemas con el productor del proyecto que iniciará en noviembre próximo o la televisora mexicana.

Destacó que se involucró de lleno en esta nueva aventura actoral y hasta en la elección del elenco, pero finalmente no logró compaginar sus trabajos ya pactados con el ritmo de las grabaciones de ¿Qué le pasa a mi familia?

“Tú sabes lo que yo hubiera dado por estar ahí. Lamentablemente, como dices, casi siempre uno intenta, pero al final la última palabra es de la vida, es de Dios y pues por alguna razón no se dan las cosas para que se pueda hacer. Tú sabes que yo tenía ahí unos proyectos que te comenté que estiramos, que intentamos. Nunca voy a olvidar Juan como me diste hasta el último momento para ver si se podía resolver y podíamos entonces trabajar juntos, pero fue inamovible, no se pudo hacer de ninguna manera”, explicó la protagonista de varios melodramas mexicanos.





“Tu proyecto al final tiene muchas locaciones, yo no podía estar yendo y viniendo por esto otro que ya tenía firmado y pactado, pero bueno siempre te voy a agradecer, no solo que hayas pensado en mí, sino que hayas intentado que yo estuviera porque tú deseabas mucho que yo estuviera, pero yo también lo deseaba muchísimo y creo que los dos nos esforzamos porque así fuera, pero al final no fue y también confío en que por algo pasan las cosas”, agregó.

Juan Osorio, que se enlazó en esta transmisión en vivo, coincidió con la actriz y recalcó que su proyecto no está salado.

“Me da mucha risa como periodistas dicen que mi proyecto está salado... pero no me importa. Te agradezco mucho que te expreses de nuestra historia... pero para mí lo más importante es que en este proyecto conocí a Aridne Díaz, pero conocerla como la conocí, el ser humano, la mamá, la esposa, la amiga, la compañera y la que se subió conmigo en el barco y que juntos íbamos armando el reparto”, dijo el productor de telenovelas.

“Me duele en el corazón y no chillo porque soy hombre. No lloro de tristeza porque sé que debería estar, pero sin embargo hoy en día le tengo que dar el respaldo y el apoyo a Eva Cedeño y a Mane de al Parra como protagonistas de este proyecto y la vida debe continuar porque yo tengo que empezar el 9 de noviembre”, comentó el ex esposo de Niurka.

Ambos personajes resaltaron el interés de trabajar juntos en un nuevo proyecto. “Ya tenemos un pacto, que de verdad lo quiero hacer, te quiero muchísimo, te valoro como no tienes idea”, aseguró la actriz de 34 años.

Eva Cedeño y Mane de la Parra fueron elegidos como protagonistas de "¿Qué le pasa a mi familia?", telenovela de Juan Osorio (TW: @TvsEspectaculos)

Osorio y Díaz aprovecharon este espacio para hacer dos anuncios más. El productor le pidió ser la madrina de ¿Qué le pasa a mi familia? el día del estreno a prensa porque forma parte del proyecto aunque no protagonice.

Mientras que Aridne aclaró que no tiene problemas con la televisora que la ha cobijado durante varios años.

Al mediodía de este lunes, Osorio compartió en su cuenta de Twitter algunos clips donde destapó a Cedeño y Mane como los protagonistas de este telenovela, además mostró a su público la primera lectura de guión de la telenovela.

¿Qué le pasa a mi familia? ha estado en el ojo del huracán porque durante los últimos meses muchos de los actores contemplados han abandonado el proyecto antes del inicio del rodaje. Primero fue Livia Brito, después José Ron, Ariadne Díaz y finalmente Karol Sevilla.

