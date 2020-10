Las reacciones a “Alguien tiene que morir" y a las actuaciones de Cecilia Suárez y Ester Expósito: “Entretenida y desagradable en partes iguales”

La expectación ante el primer drama del director mexicano, Manolo Caro, que venía de sorprender con su humor en La casa de las flores, era grande (Foto: EFE/ Netflix)

El estreno de una de las series más esperadas de Netflix, Alguien tiene que morir, provocó cientos de reacciones en torno a la historia creada por Manolo Caro y protagonizada por Cecilia Suárez, Alejandro Speitzer, Ester Expósito, entre otros grandes actores, que dan vida a un relato sobre la homofobia, el choque de culturas y la desigualdad de clases en la conservadora España de los años 50.

La expectación ante el primer drama del director mexicano, Manolo Caro, que venía de sorprender con su humor en La casa de las flores, era grande, y más cuando se confirmaba el gran reparto que daría vida a las familias protagonistas de la ficción.

Carmen Maura, Cecilia Suárez, Ernesto Alterio, Alejandro Speitzer, Ester Expósito, el galardonado bailarín mexicano Isaac Hernández, Carlos Cuevas, Pilar Castro y Mariola Fuentes conforman el elenco que en tan sólo tres capítulos lograron generar varias emociones en la audiencia de Netflix.

La historia de Alguien tiene que morir inicia cuando Gabino, interpretado por Alejandro Speitzer, debe regresar de México a España por petición de sus padres para presentarle a su prometida, pero todo se complica porque el joven no regresa solo al viejo continente, sino acompañado por Lázaro, un misterioso bailarín de ballet (Isaac Hernández).

Aunque muchas personas celebraron esta recién estrenada producción de Netflix, también surgieron las de aquellos que atacaron a la producción (Foto: CULTURA/NETFLIX)

En cuestión de horas este proyecto causó varias reacciones en Twitter, donde este sábado se convirtió en tendencia por diferentes razones. La actuaciones de Carmen Maura, Cecilia Suárez, Ernesto Alterio, Alejandro Speitzer, Ester Expósito y Carlos Cuevas fueron las más comentadas durante las últimas horas.

“Lo mejor de toda la historia es Isaac Hernández bailando, simplemente el mejor”, “Qué potente está esta miniserie, TODO MUNDO VÉALA YA”, “Te hace pensar muchísimo y que buenas actuaciones tiene”, “Una serie muy buena, pero acabo de ver la escena más desagradable de la historia de la televisión”, “La historia, la fotografía y las actuaciones son impresionantes”, “Entretenida y desagradable a partes iguales” o “Vi Alguien tiene que morir con cero expectativas pero me piqué y me la eché toda”, fueron algunos de los comentarios.

Quizá de los aspectos que más llamaron la atención fue el acento que utilizó la mexicana Cecilia Suárez y es que en esta producción se distanció completamente del tono de voz que la inmortalizó en La casa de las flores al dar vida a la recordada Paulina de la Mora. “Qué raro escuchar a Cecilia Suárez con acento español”, comentaron en las redes sociales.

Aunque muchas personas celebraron esta recién estrenada producción de Netflix, también surgieron las de aquellos que atacaron a la producción: “Vistos dos episodios y me niego a ver el tercero” o “Los dos capítulos que he visto empiezan medio bien y se quedan en un güá. El tercero ni lo veo...”.

De acuerdo con Netflix, este proyecto de Manolo Caro busca retratar una realidad y un problema social planteado desde un punto de vista muy diferente, centrado en la época franquista.

Caro logró reunir en este proyecto a grandes talentos mexicanos y españoles, quienes durante los últimos meses brillaron en exitosos proyectos, tanto de Netflix, como de otras plataformas de streaming.

La consagrada actriz española, Carmen Maura, explicó a Efe que Alguien tiene que morir llamó su atención desde el primer momento.

“Trabajar con Manolo me hacía mucha ilusión y habría hecho lo que me hubiera propuesto hacer, me daba igual si era drama o comedia”, declaró.

La intérprete da vida a Amparo, una abuela de clase acomodada con mucha “mala leche” a la que no le hace ninguna gracia ver que su nieto Gabino (Speitzer), que vuelve a España tras una década en México, y regresa a casa acompañado de un bailarín mexicano (Hernández) con el que podría mantener una relación.

