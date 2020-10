La belleza natural de Ester Expósito: descartó haberse sometido a cirugías y se lució con un diminuto bikini rojo

(Foto: Instagram de Ester Expósito)

La actriz española, Ester Expósito, sigue robando suspiros en medio de la promoción de la serie Alguien tiene que morir, mini serie creada por el mexicano Manolo Caro y que se estrenará en Netflix la semana próxima.

La famosa internacional publicó una fotografía en su cuenta de Instagram que pronto causó gran revuelo, ya que se mostró en un diminuto bikini rojo que llamó la atención de sus más de 25.6 millones de seguidores.

La belleza de la estrella latina quedó expuesta en una “siesta al sol”, como ella misma lo escribió en sus redes sociales, donde esta mañana también aclaró que jamás se ha sometido a ninguna cirugía estética.

En más de una ocasión han afirmado que el atractivo de Ester Expósito proviene de algunas cirugías plásticas, pero ella misma usó su plataforma para callar las versiones que buscan opacar su encanto natural.

(Foto: Instagram de Ester Expósito)

“Pues no me he realizado ninguna rinoplastia ni bichectomía ni cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones (no suposiciones/opiniones) hay que comprobar la información”, escribió desde sus historias de Instagram.

Aseguró que al publicar este tipo de comentarios se engaña a las personas que la siguen y al público en general que consumen los contenidos falsos.

“Son muchxs lxs jóvenes que me siguen y que podrían influir estas mentiras. Así que supuestos profesionales y determinados medios de comunicación sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar del resultado de cirugías que no tengo. Más profesionalidad”, concluyó su contundente mensaje hacia las personas que le han inventado operaciones con las que ha modificado de manera abrupta su imagen.

Y es que desde que se volvió una actriz internacional, varios medios de comunicación han evidenciado los cambios de su rostro, pero hay que recordar que cuando se estrenó Élite tan sólo tenía 18 años y el paso del tiempo fue evidente.

(Foto: Instagram de Ester Expósito)

Ester Espósito apareció en la primera temporada con las mejillas abultadas, pero en las siguientes dos ya lució un rostro más afilado.

Su personaje también sufrió varias transformaciones. Mientras en la primera entrega apareció como una joven dependiente de sus relaciones, para la última buscó la forma de alejarse de las presiones que sus padres le impusieron.

A pesar de los cambios, es evidente la belleza de la joven de 20 años y que no deja de presumir en su plataforma web, como lo hizo ayer con el flamante bikini que encendió los ánimos y robó suspiros.

El paso de Ester Expósito por Alguien tiene que morir

En este proyecto, que llegará a Netflix el próximo 16 de octubre, Ester Expósito interpreta a “una chica con una educación muy machista”.

La actriz espera que este papel remueva conciencias y sentimientos en el espectador. “Hay que mantener viva la lucha por la igualdad”, dijo a Efe.

Es la española con más influencia en Instagram, un estatus que le ha permitido, por un lado, convertirse en imagen de varias marcas y, por otro, que le lluevan los proyectos. El último de ellos, Alguien tiene que morir, un “bombón” y un “regalo”, como cuenta la propia actriz a Efe en una entrevista.

Expósito da vida a Cayetana, en la nueva apuesta del mexicano Manolo Caro, una miniserie en la que el relato gira en torno al tratamiento de la homosexualidad en la conservadora España de los 50.

Es en ese punto en el que la actriz hace especial hincapié en la importancia del mensaje de la serie: “Hay que conocer nuestra historia. Esta serie es fundamental por el mensaje que va a plantear a la sociedad y así darnos cuenta de cómo han cambiado las cosas”.

Y continúa: “Hay que valorar lo que hemos avanzado pero no confiarnos y ser conscientes de que hay paralelismos entre la serie y situaciones que desgraciadamente seguimos viviendo. Hay que mantener viva la lucha por la igualdad, por una libertad para todos”.

