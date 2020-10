Carlos Villagrán “Quico” reveló por qué el Chavo del 8 salió del aire

Carlos Villagrán se encuentra en México, desde donde ha realizado entrevistas a distintos medios (Foto: Archivo)

Tras el revuelo causado por la noticia de la salida del aire de los programas de Roberto Gómez Bolaños Chespirito en gran cantidad de países, y el anuncio del actual presidente de Grupo Chespirito, Roberto Gómez Fernández, de dejar la empresa Televisa para la que trabajó durante décadas, el público se mostró desconcertado al ver de pronto interrumpido un programa tan emblemático y cercano a las audiencias de toda Latinoamérica.

Carlos Villagrán, el actor que encarna al personaje de “Quico” externó su punto de vista respecto a la razón por la que el heredero del emporio habría de dar por terminada su relación con la empresa, derivado de lo cual dejaron de emitirse los capítulos. Así lo dijo el histrión:

“Yo creo que el móvil es el dinero. Yo creo que Roberto Gómez Fernández, el hijo de Roberto Gómez Bolaños,...se acabó el contrato, los derechos los tiene Roberto Gómez Fernández y Televisa las transmisiones, entonces yo creo que no llegaron a un arreglo”, reveló al programa Ventaneando.

En el mismo tenor, el intérprete ya había dado declaraciones para la emisión De primera mano, donde dedujo que la causa de la terminación contractual habría sido económica.

“En vida (Chespirito) tenía un contrato que estaba vigente hasta el 31 de julio de este año, como dejó los derechos a su hijo Roberto Gómez Fernández, entonces se vence el contrato el 31 de julio y van ambas partes, Televisa y Roberto, a tratar de arreglarlo, entonces yo supongo, no me consta, que a la mejor Roberto pidió más dinero, entonces Televisa no ha de haber querido, o vio la ambición o vio otra cosa y prefirió sacar todos los programas de todos lados inclusive hasta de Facebook”, reveló.

Por su parte, Roberto Gómez Fernández dio una conferencia de prensa en días pasados desde “El Chanfle”, restaurante temático de los personajes de su padre, donde reveló que no tiene ningún pleito con la empresa para la cual trabajó por 39 años, pero sí admitió que la causa de la separación fue por algunos desacuerdos entre su familia y la compañía que transmitió los famosos programas, esperando que estos pronto regresen a las transmisiones:

“No voy a descansar hasta que vuelva a estar al aire la serie de Chespirito por muchas razones, y creo que al final es algo que sucederá, tenemos que ser pacientes. Hemos recibido miles de manifestaciones de su salida del aire y lo que puedo decir es que va a regresa, en la familia no descansaremos hasta que suceda”, aseguró el productor de telenovelas.

“Creo que tienen que darse mejores condiciones que estas circunstancias de la pandemia que nos han llevado a tomar decisiones drásticas”, agregó.

Mientras tanto, el productor ya comenzó a trabajar en la bioserie de su padre, para la que aún no tiene en mente ningún actor que pueda protagonizarla; sin embargo, espera que para entonces esté en mejores condiciones con la empresa de televisión para distribuirla a través de sus canales.

“Esperamos estar en producción el próximo año. Es una serie que no sabemos dónde se transmitirá, pero por supuesto aquí el México no veo otro lugar que no sea en las pantallas de Televisa”, expresó sobre la futura serie en la que actores como Lalo España y Reynaldo Rossano ya han expresado su interés por participar.

“Lo que queremos es que la gente conozca al Roberto que vieron en pantalla, pero también al que no vieron, al padre, al esposo, al hombre trabajador con sueños y por supuesto muchos errores en el camino, digamos que no es precisamente un homenaje audiovisual sino reflejar a este genio y cómo todos los genios tiene sus virtudes y sus grandes defectos”, detalló.

