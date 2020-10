Los drásticos cambios de Irina Baeva a través de los años

La modelo de origen ruso Irina Baeva ya comenzó a cambiar de imagen en el poco tiempo que tiene en Nueva York, lo que parece ser la muestra inequívoca de que tiene un interés marcado en quedarse en Estados Unidos. Recordemos que Baeva fue inicialmente a Nueva York para tomar clases de actuación y mejorar sus posibilidades laborales en México.

Pero tal parece que su vivo interés es quedarse en los Estados Unidos para poder ingresar en Hollywood y tratar de crear su carrera en el ámbito más grande del cine, sin embargo, esto podría significar un conflicto cuando llegue el momento de su regreso a México para reencontrarse con su pareja, el actor Gabriel Soto.

A pesar de que ambos acordaron separarse de forma temporal para que Baeva fuera a tomar clases por un periodo de mes y medio a Nueva York, esto dejó a Gabriel Soto solo en México ya que se encuentra trabajando en sus proyectos de telenovelas con Televisa, específicamente en la denominada “Te doy la vida”.

Pero a pesar de que Soto ha mantenido repetidamente que la separación se trata de algo meramente temporal, los recientes cambios de imagen y la actitud que tiene en Nueva York parecen reforzar la idea de que cada vez tiene menos interés de regresar a México, lo que podría ser un motivo importante de separación para con Gabriel.

Uno de los principales actos que más causaron polémica en el tiempo en que Irina Baeva ha estado en Nueva York fue su confrontamiento con el periodista Ronen Suarc, con quien tuvo una discusión en pleno Central Park y subiendo en pequeños videos toda la confrontación a sus historias de Instagram. Esto fue visto por muchos como un intento para aprovechar el escándalo y buscar hacerse notar en las redes sociales, como fue interpretado por muchos usuarios.

El mismo Ronen Suarc había dicho que Irina lo había saludado, ella se encontraba haciendo ejercicio por el parque y había aceptado responderle un par de preguntas al reportero pero cuando tocó el tema de Gabriel Soto, la modelo decidió dejar de lado la conversación y siguió corriendo, ante esto, Suarc decidió tratar de alcanzarla para terminar la entrevista pero ella comenzó a pedirle a gritos que la dejara de seguir y fue cuando se causó el escándalo en el que hasta las autoridades tuvieron que intervenir.

Así fue como lo dijo en sus historias de Instagram:

Aquí está un reportero de Telemundo que simplemente no deja de preguntarme y de perseguirme aquí en Central Park gracias a que publiqué en mis stories que estoy aquí haciendo ejercicio (...) Vean el escándalo. El señor simplemente no quiere dejarme en paz, me esta persiguiendo por todo Central Park. Antes de que Suelta la Sopa lo ponga y haga un escándalo yo se los voy a mostrar aquí en mis Insta-stories. De verdad, qué coraje que simplemente no puedo estar aquí tranquila haciendo ejercicio