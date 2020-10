El “Burro” Van Rankin ya no es exclusivo de Televisa: “Fue al cajero y su saldo estaba en cero”, aseguró Alex Kaffie

Según Alex Kaffie, Jorge "El Burro" Van Rankin ya no es exclusivo de Televisa (IG: 40y20laserie)

El periodista y presentador Alex Kaffie aseguró que Jorge “El Burro” Van Rankin ya no es exclusivo de Televisa, empresa donde labora desde hace más de dos décadas.

Fue en el programa Aquí Contigo donde Kaffie contó algunos detalles detrás de lo ocurrido con Van Rankin.

Primero, sin dar a conocer el nombre de la persona que había perdido su exclusividad en Televisa, narró: “Fue a retirar al cajero automático el dinero con el que ya contaba y cero, cero, cero, saldo cero, habló al banco, porque jamás se imaginó ... le echaba la culpa al banco... le dijeron ‘señor, no ha caído ningún depósito’ . Hizo sus llamadas al sexto piso donde se toman las grandes decisiones de la televisora de San Ángel y le dijeron”.

Kaffie se mostró sorprendido con la decisión de Televisa, pues señaló que se trata de “uno de los mejores amigos del dueño de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean... eso no le sirvió para que no le retiraran su mesada, el sueldo mensual que percibía hasta al menos la semana pasada”.

Van Rankin es presentador del programa "Hoy"

En otra sección de entretenimiento del programa, en donde colabora con Ivonne Chávez y Michelle Rubalcava, Kaffie insistió en que se trataba de un “consentido” de la empresa y finalmente reveló que era Van Rankin, presentador del programa Hoy (aunque actualmente se ausenta del matutino porque graba la nueva temporada de la serie 40 y 20).

“El miércoles quiso sacar dinerito del cajero y aparece cero, cero. Habla a la institución bancaria porque achacaba que había sido problema del banco”, insistió Kaffie.

Entonces, según el periodista, Van Rankin llamó al sexto piso de Televisa y le dijeron: “no tienes dinero porque tu exclusividad expiró el mes pasado, dejaste de ser exclusivo, dejaste de percibir este sueldo, esta mesada que se te dio durante muchos años”.

Alex Kaffie se sorprendió con la decisión de Televisa, pues Van Rankin era uno de los "consentidos"

El presentador de Aquí Contigo se preguntó quién será el siguiente en la empresa en perder la exclusividad.

“Me consta que era de los consentidos, de los privilegiados ... si a él le retiraron la mesada quién será el siguiente, quién será la siguiente ¿Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl Araiza?”.

Otro cambio

El mismo Kaffie reveló a finales de septiembre el fin de la exclusividad de José Ron.

Según Alex, Ron había tenido una exclusividad con Televisa desde hace diez años, pero días antes recibió una llamada de los altos ejecutivos de la empresa, en donde le informaron sobre el cambio en su relación laboral. “Le hicieron la notificación que deja de ser exclusivo y puede trabajar donde se le apetezca, donde mejor le acomode... para que nos demos cuenta que nadie es indispensable”.

José Ron aceptó que ya no es exclusivo de Televisa (IG: joseron3)

Ante el revuelo causado por tal noticia, Ron habló del asunto en Instagram stories y confirmó que ya no es exclusivo de Televisa, aunque comentó que desde el año pasado dejó de serlo.

“No, por supuesto que no (soy exclusivo), y creo que no es ningún secreto”. respondió a una pregunta en la red social.

“Desde el año pasado no soy exclusivo, puedo hacer lo que yo quiera. De hecho en Te doy la vida yo ya no era exclusivo, no era un secreto y no entiendo por qué tratan de preguntar”.

En los últimos meses son varios los famosos que han hablado del cambio en su estatus con la empresa, como ocurrió con Cynthia Klitbo, quien el pasado mayo terminó su contrato con Televisa.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Adiós Televisa: José Ron dejó de ser exclusivo de la empresa tras una década, aseguró Alex Kaffie

“El Burro” Van Rankin respondió a Alex Kaffie y negó tener problemas con Magda Rodríguez

“Nos dimos con todo”: Mauricio Islas recordó el veto de Televisa y su demanda

Paolo Botti se integró a Televisa y reveló humillaciones en TV Azteca: “Me tuvieron años en la congeladora”