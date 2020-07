Yuridia ignoró a Erasmo Catarino cuando le propuso un reencuentro de “La Academia”: “No me contestó”

Erasmo Catarino quería reunir a la cuarta generación de "La Academia", pero sus compañeros, incluida Yuridia, no le respondieron (IG: erasmooficial /yuritaflowers)

El cantante Erasmo Catarino, ganador de la cuarta generación de La Academia, solo recibió indiferencia por parte de la mayoría de sus compañeros de reality musical, incluida Yuridia, cuando les propuso hacer una reunión.

En una entrevista para Venga la alegría, Erasmo comentó que deseaba hacer un reencuentro vía online, pero no obtuvo respuesta.

“Yo intenté hacerlo con mis compañeros de la cuarta generación. No se pudo, cada quien trae su agenda”, recordó.

El intérprete señaló que esta carrera es de “altas y bajas. Hoy le toca a alguien estar arriba y luego abajo”.

Erasmo piensa en hacer un encuentro online con los compañeros que pueda reunir (IG: erasmooficial)

Al cantante de La Manzanita le preguntaron si Yuridia respondió a su iniciativa . “La verdad no me contestó, como muchos de mis compañeros no me contestaron porque entiendo que cada quien trae sus proyectos, sus tiempos muy contados”, explicó.

Erasmo Catarino aprovechó para agradecer a “uno o dos” que sí le respondieron y aseguró que en algún momento hará un encuentro virtual con los que logren reunirse.

Sobre el retiro de Yuridia de la música, Erasmo comentó que cada uno es quien debe tomar las decisiones de su carrera. “A mi comadre espero que pronto pueda encontrar ese equilibrio”, dijo.

Yuridia se dio a conocer en "La Academia", en 2005 (IG: yuritaflowers)

Erasmo no reveló los nombres de sus ex compañeros que lo ignoraron y tampoco mencionó a la gente que sí respondió a su iniciativa.

La cuarta generación del reality de TV Azteca, que se transmitió entre febrero y julio de 2005, estuvo integrada por 18 jóvenes, de los cuales son pocos los que han continuado con éxito en el mundo del entretenimiento.

jolette fue la integrante más polémica de la cuarta generación de "La Academia"

Además de Erasmo, el ganador, Yuridia Gaxiola logró tener una destacada carrera como cantante, pero el año pasado anunció su retiro de la escena.

También Cynthia Rodríguez sigue en el medio, aunque ahora ha destacado más como presentadora. Actualmente forma parte del programa Venga la alegría.

Y Jolette Hernández, la participante en medio de la polémica por sus enfrentamientos con la juez Lolita Cortés, ahora también se dedica a la televisión como conductora y especialista en moda.

Cynthia Rodríguez (Foto: Steve Allen)

Adrián Varela y Silvia Mendivil fueron otros integrantes destacados de la cuarta generación de la producción de TV Azteca.

Carrera musical

Pese a la negativa de sus compañeros, Erasmo está listo para continuar con su carrera musical en medio de la Nueva Normalidad.

El próximo 29 de agosto realizará su primer show online, con el que celebrará 15 años de carrera musical y presentará un disco en el que interpretó baladas de la década de los 70.

Agradeció a Myriam, la ganadora de la primera generación de La Academia, porque ella lo asesoró respecto de los shows online.

Erasmo Catarino celebra 15 años de carrera (IG: erasmooficial)

Problemas en La Academia

A Erasmo Catarino le preguntaron sobre un posible reencuentro de su generación días después de darse a conocer que en la primera generación del reality, la más exitosa, siguen los conflictos.

Ocho miembros de esa generación decidieron reunirse para un show virtual y durante algunas entrevistas de promoción quedó claro que el conflicto entre Toñita y Myriam no ha terminado.

Desde hace meses Toñita y Myriam tienen un enfrentamiento (Twitter @lanegradeoroofi e IG: myriammontecruz_)

Raúl Sandoval defendió a Toñita y aseguró que Myriam ha mentido. También explicó que no todos sus compañeros quisieron participar en el reencuentro porque la propuesta era que todos ganarían lo mismo.

En el show del pasado 25 de julio participaron, además de Raúl y Toñita, María Inés, Estrella, Wendolee, Laura, Miguel Ángel y José Antonio. Los ausentes fueron Yahir, Nadia, Víctor, Myriam, Héctor y Alejandro,

